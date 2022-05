Factbox - Le prochain gouvernement de Macron : la continuité plutôt que le changement

Voici une liste de ceux qui détiennent les portefeuilles clés :

MINISTRE DES FINANCES BRUNO LE MAIRE, 53 ANS [RESTE]

* Le Maire a été ministre des finances tout au long du premier mandat de Macron, faisant passer des réductions d'impôts et des réformes pro-business avant de soutenir l'économie ravagée par le COVID-19 avec des aides publiques sans précédent pour les entreprises et les ménages.

* Le Maire a mis les finances publiques de la France en conformité avec les règles de l'UE pour la première fois en une décennie avant que ses dépenses pandémiques ne gonflent le déficit à des niveaux records.

* Il a verrouillé les cornes avec l'administration Trump sur la taxe sur les services numériques de la France et est l'un des principaux défenseurs d'un impôt minimum mondial sur les sociétés.

* Ex-diplomate parlant couramment l'allemand, Le Maire est un fervent coureur à pied et un amateur de musique classique et de voitures rapides.

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR GÉRALD DARMANIN, 39 ANS [RESTE]

* Issu des rangs du parti conservateur Les Républicains, Darmanin a aidé à mettre en œuvre les principales réformes fiscales de Macron en tant que ministre du budget et a supervisé une refonte de la collecte des impôts.

* Nommé ministre de l'intérieur en 2020, Darmanin a mené la lutte de Macron contre l'extrémisme violent et les radicaux islamistes qui défient les valeurs séculaires de la France. Les critiques disent qu'ils ont donné des pouvoirs démesurés à la police et ont ébranlé les protections démocratiques.

* En janvier, les procureurs publics ont demandé l'abandon d'une enquête pour viol contre Darmanin. Il avait nié tout acte répréhensible.

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES CATHERINE COLONNA, 66 ANS

* Ambassadrice de France au Royaume-Uni depuis 2019, elle est la deuxième femme à prendre la tête du ministère français des Affaires étrangères après le court passage raté de Michèle Alliot-Marie en 2010.

* Diplomate chevronnée, Mme Colonna a également été ambassadrice d'Italie et a occupé des postes à Washington et à Bruxelles. Elle a également été secrétaire d'État aux affaires européennes pendant deux ans à partir de 2005. * En France, cependant, elle est surtout connue pour avoir été la porte-parole de feu le président Jacques Chirac, un poste qu'elle a occupé pendant neuf ans.

MINISTRE DE L'ÉNERGIE AGNES PANNIER-RUNACHER, 47 ANS, [PROMOTION]

* Pannier-Runacher sera chargée de mettre en œuvre la promesse de Macron de relancer le secteur nucléaire en difficulté du pays et de stimuler le déploiement de plus d'énergies renouvelables, tout en apaisant la frustration des électeurs face à la flambée des prix de l'électricité et des pompes.

* Elle a rejoint le gouvernement de Macron en 2018, servant plus récemment comme ministre de l'industrie. Plus tôt dans sa carrière, elle a évolué entre les secteurs public et privé.

MINISTRE DU TRAVAIL, OLIVIER DUSSOPT, 43 ANS (PROMOTION)

* L'ancien législateur socialiste, qui a été le ministre du budget de Macron dans le dernier gouvernement, prend en charge le ministère.

* Il sera probablement chargé de faire passer la réforme des retraites qui pourrait voir l'âge de la retraite passer de 62 à 65 ans.

* Il devra également trouver un moyen de continuer à créer des emplois alors que la France s'attaque à des problèmes économiques croissants.