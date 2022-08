Factbox - Le rôle de Nord Stream dans l'approvisionnement en gaz de la Russie vers l'Europe

La fermeture entraînera de nouvelles perturbations dans l'approvisionnement en gaz de l'Europe, le gazoduc ne fonctionnant déjà qu'à 20 % de sa capacité suite à une maintenance planifiée en juillet, un niveau qui, selon Gazprom, sera rétabli une fois les derniers travaux terminés.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'importance du gazoduc dans le transport du gaz russe vers l'Europe.

RÉDUCTION DE L'APPROVISIONNEMENT

La Russie a déjà réduit les flux de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 à seulement 20 % de sa capacité. Moscou affirme que les sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine entravent la réparation des équipements, tandis que l'Europe affirme qu'il s'agit d'un prétexte pour réduire les flux et utiliser le gaz comme une arme politique, un argument que la Russie rejette.

Le gaz en provenance de Russie couvrait environ 40 % des besoins européens avant que la Russie n'envoie des troupes en Ukraine en février dans ce qu'elle a déclaré être une "opération militaire spéciale".

PROPRIÉTAIRES

Nord Stream 1 est détenu majoritairement par Gazprom et constitue la principale voie d'acheminement du gaz russe vers l'Allemagne.

Gazprom possède 51 % et le reste est détenu par quatre partenaires occidentaux. PEGI/E.ON et Wintershall Dea possèdent 15,5 % chacun, tandis que le français Engie et le néerlandais Gasunie détiennent 9 % chacun.

Les partenaires du projet ont injecté 30% proportionnellement à leur participation dans les fonds propres et ont reçu les 70% restants sous forme de prêts bancaires et d'agences de crédit à l'exportation.

OPÉRATEURS

Le consortium Nord Stream AG, basé en Suisse, est la société d'exploitation pour le transit, les questions techniques, juridiques et environnementales, mais ne possède pas l'actif ni le gaz qu'il contient.

Gazprom Export s'occupe des expéditions via des contrats avec les services publics et les négociants en gaz européens.

IMPORTANCE

Il existe d'autres grands gazoducs reliant la Russie à l'Europe, mais les flux qui les traversent ont progressivement diminué.

Les flux passant par Yamal, qui transportait historiquement du gaz de la Russie vers l'Europe, s'écoulent vers l'est, vers la Pologne depuis l'Allemagne depuis le début de l'année.

Les flux passant par les gazoducs allant de la Russie à l'Europe via l'Ukraine ont également diminué après que l'Ukraine ait interrompu une voie de transit du gaz en mai, accusant les interférences des forces russes d'occupation.

IMPACT SI LE GAZODUC RESTE FERMÉ

Sans les flux de Nord Stream 1, ou même s'ils restent fortement réduits, l'Europe aura du mal à répondre aux pics de la demande de gaz en hiver.

L'Allemagne a fait des efforts ciblés pour remplir ses installations de stockage afin de se préparer, avec des niveaux s'élevant à 78,19 % au 17 août, soit un peu plus que les 75,89 % pour l'Union européenne.

L'Allemagne a déjà dû accorder à Uniper, le plus grand importateur de gaz russe du pays et la victime la plus visible de la crise énergétique européenne jusqu'à présent, un renflouement de 15 milliards d'euros (15,1 milliards de dollars) le mois dernier, après que la Russie a considérablement réduit ses flux, l'obligeant à acheter du gaz ailleurs à des prix beaucoup plus élevés.

La flambée des prix du gaz en Europe contribue déjà fortement à l'inflation et aux tensions politiques.

ENTREPRISES TOUCHÉES

En tant que gazoduc clé pour le transit du gaz russe, de nombreuses grandes sociétés européennes d'achat de gaz ayant des contrats avec Gazprom ont vu leurs approvisionnements réduits après que la capacité de Nord Stream a été réduite à 40 % avant la maintenance de juillet. Parmi elles figurent Uniper, l'autrichien OMV, l'italien ENI et RWE.

La Russie a déjà coupé les flux de gaz vers la Bulgarie, la Finlande, la Pologne, le Danemark, la société néerlandaise Gasterra et Shell pour ses contrats allemands, après qu'ils aient tous rejeté une demande du Kremlin de passer à des paiements en roubles.