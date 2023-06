L'expédition à 250 000 dollars qui a disparu cette semaine alors qu'elle se dirigeait vers l'épave du Titanic n'est qu'un exemple parmi d'autres du tourisme extrême qui devient de plus en plus courant pour ceux qui en ont les moyens.

Des plus hauts sommets de la planète à l'espace suborbital, voici quelques-uns des autres exploits que l'on peut tenter :

VOYAGE DANS L'ESPACE

Une compétition à trois entre les entrepreneurs milliardaires Jeff Bezos, Elon Musk et Richard Branson a stimulé le développement d'une industrie naissante de l'astro-tourisme.

Virgin Galactic Holdings, la société de Branson, a déclaré la semaine dernière que son premier vol spatial commercial, baptisé "Galactic 01", serait lancé entre le 27 et le 30 juin. La société aurait 800 clients en attente pour les vols aller-retour d'environ 90 minutes, dont la plupart ont payé leur billet entre 250 000 et 400 000 dollars.

Depuis juin 2021, date à laquelle le premier siège a été vendu pour 28 millions de dollars, Blue Origin, la société de tourisme spatial de M. Bezos, propose des vols de 10 minutes à une altitude d'environ 350 000 pieds (106 km), au cours desquels les passagers vivent quelques instants d'apesanteur avant de redescendre sur Terre.

Un milliardaire japonais a déjà acheté toutes les places du voyage inaugural de la fusée SpaceX Starship de Musk, qui doit passer trois jours autour de la Lune et s'approcher à moins de 200 kilomètres de la surface lunaire. Initialement prévu pour 2023, le vol a été retardé en raison de l'échec des tests du véhicule.

EXPÉDITIONS TERRESTRES

Pendant ce temps, sur Terre, de riches touristes peu enclins à effectuer des randonnées exténuantes sur des terrains parmi les plus difficiles de la planète peuvent survoler la planète ou réserver des hélicoptères privés.

Avant de se lancer dans l'aventure spatiale, Branson faisait partie d'une élite de voyageurs extrêmes en montgolfière, devenant le premier à traverser l'océan Pacifique à bord d'un ballon en 1991. D'autres personnes fortunées ont établi d'autres records de distance, de hauteur et de durée au cours des dernières décennies.

Des services d'héliski ont été lancés dans les montagnes enneigées de l'Himalaya au Cachemire indien, entre l'Inde et le Pakistan, pendant les périodes d'accalmie entre les séparatistes musulmans et le gouvernement de New Delhi.

Le mont Roraima, une montagne mystique au sommet plat située à la frontière entre le Venezuela et le Brésil, qui a inspiré le roman "Le monde perdu" d'Arthur Conan Doyle en 1912 et qui n'était autrefois accessible qu'au peuple indigène Pemon, attire désormais des milliers de randonneurs chaque année, ainsi que quelques visiteurs qui arrivent au sommet en hélicoptère.