Factbox - Le tremblement de terre en Afghanistan est le plus meurtrier depuis deux décennies

Le pays a une longue histoire de tremblements de terre, dont beaucoup dans la région montagneuse de l'Hindu Kush, à la frontière du Pakistan.

Le nombre de morts a été aggravé par l'éloignement de nombreux tremblements de terre et par des décennies de guerre qui ont laissé les infrastructures dans un état périlleux.

Voici une liste des tremblements de terre afghans qui ont tué plus de 100 personnes au cours des trois dernières décennies, selon les National Centers for Environmental Information du gouvernement américain :

1991, HINDU KUSH

Un tremblement de terre dans la région accidentée de l'Hindu Kush a tué 848 personnes en Afghanistan, au Pakistan et en Union soviétique.

1997, QAYEN

Un tremblement de terre de magnitude 7,2 à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran a tué plus de 1 500 personnes dans les deux pays et a complètement détruit plus de 10 000 maisons.

FEV 1998, TAKHAR

Le tremblement de terre dans la province isolée de Takhar, au nord-est du pays, a tué au moins 2 300 personnes, certaines estimations allant jusqu'à 4 000.

MAI 1998, TAKHAR

Un deuxième séisme de magnitude 6,6 dans la même région a fait 4 700 morts à peine trois mois plus tard.

2002, TREMBLEMENTS DE TERRE JUMEAUX DANS L'HINDU KUSH

Des tremblements de terre jumeaux dans l'Hindu Kush en mars 2002 ont tué au total 1 100 personnes.

2015, HINDU KUSH

Un tremblement de terre de magnitude 7,5, l'un des plus importants de l'histoire enregistrée de l'Afghanistan, a tué un total de 399 personnes en Afghanistan et dans les pays voisins, le Pakistan et l'Inde.