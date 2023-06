Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, a accepté de plaider coupable à deux accusations fiscales et de conclure un accord qui pourrait lui permettre d'éviter une condamnation pour infraction à la législation sur les armes à feu, selon des documents judiciaires déposés mardi. Voici un aperçu de chacun des chefs d'accusation.

NON-PAIEMENT DÉLIBÉRÉ DE L'IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

Hunter Biden a accepté de plaider coupable pour deux chefs d'accusation de manquement délibéré à l'obligation de payer l'impôt fédéral sur le revenu, selon les documents judiciaires.

Il est accusé d'avoir omis à deux reprises de payer plus de 100 000 dollars d'impôt sur le revenu. Les montants proviennent de plus de 1,5 million de dollars de revenus imposables que Biden a reçus en 2017 et à nouveau en 2018, selon les documents judiciaires.

Ces accusations sont des délits mineurs. La peine maximale est une amende de 25 000 dollars ainsi qu'une peine de prison fédérale pouvant aller jusqu'à un an. L'emprisonnement n'est pas obligatoire dans le cadre de l'accusation.

POSSESSION D'ARMES À FEU

Hunter Biden a également été accusé d'avoir possédé un revolver pendant environ 11 jours en octobre 2018 alors qu'il était dépendant et utilisateur illégal d'une substance contrôlée. Ce chef d'accusation est un crime.

Dans ses mémoires de 2021, il a décrit les problèmes de toxicomanie qu'il a rencontrés au cours de sa vie, notamment la consommation de crack et l'alcoolisme. M. Biden a été renvoyé de la réserve de la marine américaine en 2014 après avoir été testé positif à la cocaïne, ont déclaré des sources à Reuters à l'époque.

Biden entre dans un accord de déjudiciarisation avant le procès sur l'accusation d'arme à feu, ont déclaré les procureurs dans une lettre à la cour mardi. La déjudiciarisation est une alternative aux poursuites judiciaires qui est parfois utilisée pour permettre aux accusés d'éviter une peine de prison ou une condamnation pénale. Ces programmes peuvent inclure l'obligation de suivre un traitement contre la toxicomanie.

Si M. Biden respecte les conditions de son programme de déjudiciarisation, l'accusation pourrait être réduite ou rejetée, ou les procureurs pourraient demander une peine plus légère pour lui.