Factbox-Les arrivées de migrants en Italie sont en hausse, malgré un danger élevé

La grande majorité part d'Afrique du Nord mais certains partent de Turquie. Les gouvernements italiens successifs ont tenté d'enrayer ce phénomène. Voici quelques faits sur la situation.

ARRIVÉES

Les données du ministère de l'Intérieur montrent que 13 067 migrants de la mer sont arrivés en Italie entre le 1er janvier et le 23 février 2023, contre 5 273 pour la période correspondante de 2022 et 4 156 l'année précédente. Quelque 861 des migrants enregistrés cette année étaient des mineurs non accompagnés.

En 2022, 105 129 migrants ont atteint l'Italie au total, contre 67 477 en 2021 et 34 154 en 2020. Le nombre record d'arrivées en une seule année était de 181 436 en 2016. Quelque 13 386 des migrants de 2022 ont été enregistrés comme mineurs non accompagnés.

L'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré qu'en 2022, 51 % des traversées maritimes de migrants vers l'Italie partaient de Libye, 31 % de Tunisie et 15 % de Turquie. Un nombre infime est parti du Liban, de l'Algérie et de la Syrie.

NATIONALITÉS DES MIGRANTS

Parmi les arrivées enregistrées jusqu'à présent cette année, le premier pays d'origine est la Guinée (1 654), suivie de la Côte d'Ivoire (1 511), du Pakistan (997), de la Tunisie (846), de l'Égypte (490) et du Bangladesh (447).

En 2022, le premier pays d'origine est l'Égypte (20 542), suivie par la Tunisie (18 148), le Bangladesh (14 982), la Syrie (8 594) et l'Afghanistan (7 241).

DÉCÈS ET DISPARITIONS

Le projet des Nations unies sur les migrants disparus a enregistré plus de 17 000 décès et disparitions en Méditerranée centrale depuis 2014, ce qui en fait de loin la traversée de migrants la plus dangereuse au monde.

Plus de 220 sont morts ou disparus cette année, selon ses estimations.

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT

En 2017, le gouvernement italien, alors de centre-gauche, a signé un accord avec les autorités libyennes visant à lutter contre la migration irrégulière, la traite des êtres humains et à renforcer la sécurité des frontières. Le nombre d'arrivées en Italie a fortement diminué en conséquence, mais les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé l'accord, affirmant qu'il laissait des milliers d'espoirs migrants piégés dans des camps de détention libyens où la torture était monnaie courante.

Les arrivées de migrants sont restées faibles les années suivantes, en partie à cause de la pandémie de COVID. Cependant, elles ont recommencé à augmenter et le gouvernement de droite italien de la première ministre Giorgia Meloni, qui a remporté les élections en 2022, a juré de réduire à nouveau les flux de migrants.

CE QUE MELONI A FAIT JUSQU'À PRÉSENT

L'un des premiers actes de son gouvernement a été d'introduire une loi controversée pour les navires de secours caritatifs, affirmant qu'ils servaient de facto de service de taxi pour les migrants et cherchant à limiter le temps que les bateaux de secours peuvent rester en mer. Le gouvernement les a également obligés à accoster dans des ports éloignés, ce qui augmente le temps et le coût de leurs missions. Cette mesure a fortement restreint les opérations des navires de sauvetage, mais les migrants continuent d'arriver par leurs propres moyens.

Meloni a également exhorté l'Union européenne à signer un accord avec la Libye, à l'image de celui conclu avec la Turquie en 2016, en vertu duquel Bruxelles paie Ankara pour héberger les réfugiés et les empêcher de partir pour l'Europe. Aucun accord de ce type n'est imminent. Entre-temps, Meloni et ses ministres se sont rendus en Libye, en Tunisie, en Algérie et en Égypte, à la recherche d'une série d'accords, notamment sur la migration.