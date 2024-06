En mars, la Russie a repris sa campagne d'attaques aériennes sur les installations énergétiques ukrainiennes. Selon Kiev, ces attaques ont mis hors service la moitié de sa capacité de production d'électricité et ont contraint l'Ukraine à instaurer des coupures de courant itinérantes dans la capitale et dans tout le pays.

La Russie affirme que les infrastructures énergétiques constituent une cible militaire légitime et nie avoir pris pour cible des civils ou des infrastructures civiles. Ces attaques ont suscité des inquiétudes quant à la capacité de résistance du réseau électrique en difficulté cet hiver.

La Kyiv School of Economics estime que le secteur énergétique ukrainien a subi 16,1 milliards de dollars de pertes directes depuis l'invasion russe de février 2022, dont 8,5 milliards de dollars dus à la destruction des centrales électriques, 2,1 milliards de dollars dus à la perturbation des installations de transmission et 3,3 milliards de dollars dus à l'endommagement des infrastructures pétrolières et gazières.

Pour des raisons de sécurité, les autorités ukrainiennes ne révèlent souvent pas quelles centrales ont été touchées et à quel point elles l'ont été.

Voici un aperçu de chaque attaque survenue cette année.

22 MARS

La Russie attaque l'Ukraine avec 88 missiles et 63 drones Shahed, dont seulement 37 et 55 ont été abattus, selon Kiev. La vague a été décrite par les autorités comme la plus grande attaque aérienne de la Russie sur son infrastructure énergétique en deux ans de guerre.

L'attaque a touché à huit reprises le plus grand barrage d'Ukraine, la centrale hydroélectrique DniproHES, située dans la région méridionale de Zaporizhzhia. Au moins cinq personnes ont été tuées et plus d'un million d'autres ont été privées d'électricité.

Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré qu'une vingtaine de sous-stations et de stations électriques avaient également été touchées.

Le groupe énergétique DTEK a déclaré avoir perdu 50 % de sa capacité de production lors de l'attaque. La centrale thermique de Zmiivska, d'une capacité de 10 unités, située dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays, a été détruite.

24 MARS

Un site de stockage souterrain de gaz naturel dans l'ouest de l'Ukraine a été attaqué, a déclaré la compagnie d'énergie Naftogaz.

29 MARS

Une importante attaque de missiles et de drones russes touche des centrales thermiques et hydroélectriques dans le centre et l'ouest de l'Ukraine. L'armée ukrainienne déclare que ses forces aériennes ont intercepté 58 des 60 drones et 26 des 39 missiles de différents types lors de l'attaque. Cinq des six centrales électriques DTEK ont subi de graves dommages, a indiqué la société. La centrale hydroélectrique de Kaniv figurait parmi les cibles, de même que la centrale hydroélectrique du Dniestr.

10 AVRIL

Une attaque de missiles et de drones russes a endommagé des installations énergétiques dans la région d'Odessa, sur la mer Noire, et dans la ville voisine de Mykolaiv, provoquant des pannes d'électricité. L'armée de l'air a déclaré que la Russie avait lancé 17 drones et trois missiles lors de ces attaques. Quatorze drones et deux missiles ont été abattus, selon l'Ukraine.

11 AVRIL

Les frappes russes de la nuit ont complètement détruit la grande centrale thermique de Trypilska à l'extérieur de Kiev, un fournisseur majeur pour les régions de Kiev, Cherkasy et Zhytomyr. La centrale de Trypilska était la plus grande installation énergétique près de Kiev et avait été construite pour avoir une capacité de 1 800 mégawatts. Le commandant de l'armée de l'air a déclaré que l'Ukraine avait abattu 18 missiles et 39 drones. Au total, 82 missiles et drones ont été utilisés.

12 AVRIL

Des attaques de drones russes ont provoqué l'incendie d'une installation énergétique dans la région orientale de Dnipropetrovsk et endommagé des infrastructures critiques dans la région méridionale de Kherson. L'Ukraine déclare avoir abattu 16 des 17 drones en approche. La Russie a également utilisé un missile aérien guidé Kh-59 pour l'attaque, selon Kiev.

27 AVRIL

Des missiles russes ont frappé des centrales électriques dans le centre et l'ouest de l'Ukraine, selon des responsables. Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 21 des 34 missiles lancés. DTEK a déclaré que quatre de ses six centrales thermiques ont été à nouveau attaquées.

8 MAI

La Russie a frappé des infrastructures énergétiques critiques dans le district de Stryi, où l'Ukraine possède un important site de stockage souterrain de gaz, ainsi qu'une installation de production d'électricité dans le district de Chervonohrad, dans l'ouest de l'Ukraine. Les défenses aériennes ont abattu 39 des 55 missiles et 20 des 21 drones, selon l'Ukraine.

31 MAI

Une attaque de missiles russes a détruit une centrale électrique et endommagé le réseau électrique à Kiev, selon DTEK. La Russie a lancé 53 missiles et 46 drones. Les défenses aériennes ukrainiennes ont détruit 35 missiles et tous les drones.

1ER JUIN

La Russie a lancé un barrage de missiles et de drones qui ont endommagé des installations énergétiques et des infrastructures essentielles dans toute l'Ukraine. L'attaque a endommagé des installations énergétiques à l'est, au centre et à l'ouest, selon l'opérateur de réseau Ukrenergo. L'armée de l'air a déclaré avoir abattu 35 des 53 missiles russes et 46 des 47 drones d'attaque lors de l'attaque. DTEK a déclaré que deux de ses centrales thermiques avaient été touchées et que leurs équipements avaient été "gravement endommagés".