Factbox - Les candidats à l'élection présidentielle de 2022 au Kenya

Le président sortant Uhuru Kenyatta, à qui la Constitution interdit de briguer un troisième mandat de cinq ans, a publiquement critiqué son adjoint et soutenu Odinga.

Le groupe ethnique Kikuyu de Kenyatta, le plus peuplé de la nation, a produit trois des quatre présidents depuis l'indépendance de la Grande-Bretagne en 1963, mais n'a pas de candidat présidentiel cette fois-ci. Reconnaissant l'importance des blocs de vote ethniques, les deux leaders ont choisi un vice-président kikuyu.

Les candidats à la présidence, George Wajackoyah et David Mwaure Waihiga, obtiennent des résultats à un chiffre dans les sondages, mais les votes allant dans leur sens pourraient signifier que ni Odinga ni Ruto n'obtiennent la majorité, poussant la course à un second tour.

WILLIAM RUTO

Ruto dirige l'Alliance Kenya Kwanza (Kenya First) et a été législateur et ministre de l'agriculture avant de devenir vice-président.

Lors des élections de 2007, Ruto s'est rangé du côté d'Odinga et a perdu. Environ 1 200 personnes ont été tuées dans les violences qui ont suivi.

Il a ensuite été accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale pour son rôle présumé dans les violences, mais l'affaire a été classée. Il a nié tout acte répréhensible.

En 2013 et 2017, il s'est associé à Kenyatta pour battre Odinga.

Orateur éloquent, Ruto, un teetotaller de 55 ans, s'est engagé à augmenter les dépenses pour les petits agriculteurs et les entreprises privées, et à réformer l'assurance maladie nationale et les fonds de sécurité sociale.

Ruto se dépeint comme un ancien vendeur de poulets en bord de route représentant les "arnaqueurs" de la classe ouvrière contre les riches "dynasties" politiques.

RAILA ODINGA

Odinga est candidat à la présidence sous l'égide de l'Alliance Azimio La Umoja (Déclaration d'unité), qui comprend le parti Jubilee de Kenyatta. Odinga est le fils du premier vice-président de la nation, tandis que Kenyatta est le fils du premier président.

Ancien prisonnier politique, Odinga affirme que les trois dernières élections lui ont été volées. Des violences meurtrières ont suivi les votes contestés de 2007 et 2017.

Odinga s'est engagé à éradiquer la corruption généralisée et à donner une allocation mensuelle aux chômeurs, des soins de santé universels et une éducation gratuite à tous. Il a nommé son fils aîné Fidel en clin d'œil à ses sympathies de gauche.

Son cœur politique se trouve dans l'ouest du Kenya, dont les habitants se sont plaints par le passé d'être négligés par le gouvernement en raison de leur soutien à l'opposition.

GEORGE WAJACKOYAH

Wajackoyah, 63 ans, qui se décrit comme un avocat, un universitaire et un ancien espion, se présente sous la bannière du Roots Party of Kenya.

Il s'engage à légaliser la culture de la marijuana à des fins industrielles et médicinales, et à exporter des testicules de hyène et du venin de serpent pour aider à payer la dette publique extérieure du Kenya.

Il prévoit également de suspendre certaines parties de la constitution pendant six mois et de pendre toute personne reconnue coupable de corruption.

Il a attiré certains jeunes électeurs et a rendu furieux de nombreux chefs religieux.

DAVID MWAURE WAIHIGA

Waihiga, également avocat, se présente sur le ticket du Parti Agano du Kenya.

Il s'engage à s'attaquer à la corruption au sein du gouvernement et à publier les contrats gouvernementaux pour les grands projets d'infrastructure tels que les chemins de fer, les ports et les autoroutes.