Factbox-Les candidats au remplacement du Premier ministre néo-zélandais Ardern

Mme Ardern a déclaré jeudi qu'elle n'avait "plus rien dans le réservoir" pour continuer à diriger le pays et qu'elle se retirerait au plus tard début février et ne se représenterait pas aux élections.

Un vote du parti travailliste pour un nouveau leader aura lieu dimanche ; le leader du parti sera premier ministre jusqu'aux prochaines élections générales. Le mandat de Mme Ardern en tant que leader se terminera au plus tard le 7 février et une élection générale aura lieu le 14 octobre.

Voici quatre parlementaires du parti travailliste qui pourraient devenir Premier ministre :

CHRIS HIPKINS

Élu pour la première fois au parlement pour le parti travailliste en 2008, Chris Hipkins est devenu un nom connu en dirigeant la réponse du gouvernement à la pandémie après avoir été nommé ministre de la COVID-19 en novembre 2020.

À la tête d'une réponse qui a été saluée dans le monde entier pour avoir laissé le pays sans virus pendant la première moitié de l'année 2021, les critiques se sont multipliées au sujet de fermetures sévères alors que les responsables luttaient pour contrôler une épidémie de Delta qui a commencé en août 2021. L'homme de 44 ans a déclaré plus tard que les mesures de quarantaine auraient dû être réduites plus tôt.

S'étant forgé une réputation de compétence, Hipkins est devenu ministre de la police à la mi-2022, au milieu d'une vague de criminalité. Il est également ministre de l'Éducation et du Service public et occupe le poste de leader de la Chambre.

Hipkins a occupé plusieurs rôles en politique avant de rejoindre le Parlement. Il a été conseiller principal de deux ministres de l'éducation et a servi dans le bureau de l'ancien Premier ministre Helen Clark.

KIRI ALLAN

Le ministre néo-zélandais de la Justice, Kiri Allan, 39 ans, deviendrait le premier Premier ministre d'origine maorie du pays, ainsi que le premier dirigeant ouvertement gay du pays s'il est élu.

Allan, dont le portefeuille comprend également la gestion des catastrophes, a été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus de stade 3 en 2021, le jour même où un puissant séisme a frappé au large des côtes du pays, déclenchant des alertes au tsunami. Elle a pris un congé pour se faire soigner avant de revenir.

Avant d'entrer au Parlement en 2017, Mme Allan a travaillé comme gestionnaire dans l'industrie agricole et a été fortement impliquée dans le développement de nouveaux kiwis. Elle a également pratiqué le droit commercial et public dans plusieurs régions du pays.

MICHAEL WOOD

Michael Wood, 42 ans, a rapidement gravi les échelons du parti travailliste depuis qu'il a rejoint le parlement en 2016 après une victoire écrasante aux élections partielles.

Wood a été élevé au rang de ministre des Transports et de la Sécurité au travail en 2020 après l'élection historique de Jacinda Ardern, le meilleur résultat pour le parti travailliste en un demi-siècle. Il a ajouté l'immigration à son portefeuille lors d'un remaniement ministériel à la mi-2022.

Avant de devenir membre du Parlement, il a siégé au conseil municipal d'Auckland. Il a également travaillé au syndicat du secteur financier.

NANAIA MAHUTA

Parlementaire chevronnée depuis 26 ans, Nanaia Mahuta est devenue la première femme ministre des affaires étrangères de Nouvelle-Zélande après la victoire électorale de 2020.

La femme de 52 ans a utilisé son rôle pour plaider en faveur d'un terrain d'entente diplomatique pour les nations du Pacifique prises entre les États-Unis et la Chine, déclarant à la fin de l'année dernière que la région n'est pas "tout à fait à l'aise avec l'une ou l'autre superpuissance".

Avec un tatouage facial traditionnel qui célèbre son héritage maori, Mahuta a longtemps défendu les causes maories en tant que membre tribal de Waikato-Tainui, Ngati Maniapoto et Ngati Manu. Elle est la fille de Sir Robert Mahuta, le frère adoptif de la défunte reine maorie et aîné maori respecté.

Mahuta a également détenu le portefeuille du gouvernement local et a fait passer une législation controversée visant à modifier la structure de propriété de l'infrastructure de l'eau du pays.