Factbox-Les candidats en lice pour l'élection présidentielle au Nigeria

Il y a 18 candidats sur le bulletin de vote, mais seuls trois sont considérés comme les principaux prétendants.

Bola Tinubu, un vétéran du parti au pouvoir de Buhari, sera opposé à Atiku Abubakar, ancien vice-président et ancien candidat à la présidence, et à Peter Obi, du plus petit parti travailliste.

Voici quelques détails sur les candidats et leurs colistiers.

BOLA AHMED TINUBU

Tinubu est le porte-drapeau du parti au pouvoir, le All Progressives Congress, qu'il a contribué à former avec Buhari en 2013.

Gouverneur de Lagos entre 1999 et 2007, le septuagénaire est une figure influente dans le sud-ouest, ce qui lui vaut le surnom de "parrain de Lagos". Au fil des ans, le riche homme d'affaires a été suivi par des allégations de corruption, qu'il rejette.

Il a forgé sa carrière politique en s'opposant au régime militaire au début des années 1990. Il s'agit de la première candidature de Tinubu à une élection présidentielle, qui intervient après des années de formation d'alliances politiques, ethniques et religieuses à travers le Nigeria. Il est de l'ethnie Yoruba et est musulman.

Il vise à poursuivre les politiques de l'ère Buhari, comme la construction d'infrastructures publiques et une plus grande intervention de la banque centrale dans l'économie, mais à mettre fin à la coûteuse subvention du carburant et à canaliser l'argent vers des programmes agricoles et d'aide sociale tout en renforçant l'armée.

Le colistier de Tinubu, Kashim Shettima, est un musulman de l'État de Borno, dans le nord-est du pays, où il était gouverneur au plus fort d'une insurrection islamiste. Le choix de Shettima s'écarte de la norme établie selon laquelle les candidats à la présidence choisissent un colistier d'une autre religion.

ATIKU ABUBAKAR

Atiku se présente sur le ticket du principal parti d'opposition, le People's Democratic Party, le parti d'Olusegun Obasanjo qui a été chassé du pouvoir en 2015.

L'ancien vice-président de 76 ans se présente pour la troisième fois après sa défaite contre Buhari en 2019. Atiku, comme Tinubu, a été poursuivi par des allégations de corruption, qu'il a rejetées comme étant sans fondement.

Il prévoit de privatiser la compagnie pétrolière d'État, d'assurer un plus grand rôle au secteur privé dans l'économie, de libéraliser le taux de change et de fournir davantage d'équipements à l'armée.

Musulman du Nord appartenant à l'ethnie Fulani, Atiku possède des entreprises dans le domaine de la logistique portuaire, entre autres.

Son colistier est Ifeanyi Arthur Okowa, un gouverneur chrétien de l'État pétrolier du Delta. Le choix d'Okowa indique une stratégie d'Atiku pour générer un soutien dans le sud, largement chrétien.

PETER GREGORY OBI

Obi a généré un buzz important parmi les jeunes électeurs et cherche à exploiter la colère des Nigérians contre le statu quo pour stimuler sa candidature à la présidence d'un tiers parti.

Cet ancien gouverneur et banquier à lunettes de 61 ans était le colistier d'Atiku en 2019. Il se dit heureux de s'appuyer sur son bilan en tant que gouverneur de l'État d'Anambra, qui a affiché un rare excédent budgétaire en 2014.

Il promet de tripler la production d'électricité, de démanteler un régime de taux de change du naira à taux multiples, de sevrer progressivement l'économie de sa dépendance au pétrole en augmentant la production agricole et les exportations, et de mieux financer l'armée.

Obi est un chrétien de la tribu Igbo dans le sud-est instable, où certains membres s'agitent pour faire sécession du Nigeria. Son colistier, Yusuf Baba-Ahmed, est un économiste et ancien sénateur de l'État de Kaduna, dans le nord du pays, qui est également le fondateur de l'université Baze à Abuja.