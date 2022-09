Factbox-Les défis auxquels est confronté le nouveau roi Charles de Grande-Bretagne

PRINCE ANDREW

Andrew, deuxième fils de la défunte reine et réputé avoir été son enfant préféré, s'est retiré des fonctions royales en 2019 après une interview télévisée désastreuse dans laquelle il avait espéré laver son nom sur sa relation avec le financier et délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

En janvier 2022, il a perdu ses liens militaires et ses patronages royaux, et a renoncé à son titre d'Altesse royale. Un mois plus tard, il a conclu un accord à l'amiable avec Virginia Giuffre, une Américaine qui avait été victime d'Epstein et qui avait accusé Andrew d'avoir abusé d'elle sexuellement lorsqu'elle était adolescente. Andrew a nié tout acte répréhensible et n'a pas été accusé d'actes criminels.

Charles devra maintenant décider comment traiter son jeune frère, qui est toujours officiellement le duc d'York, et quel rôle public - s'il en a un - il peut jouer dans le nouveau règne.

LE PRINCE HARRY ET LE RACISME

Charles a longtemps indiqué qu'il avait l'intention de réduire la monarchie à sa famille immédiate, son épouse Camilla et les partenaires et enfants de ses fils les princes William et Harry.

Mais la décision de Harry de s'installer à l'étranger avec son épouse américaine Meghan les a conduits à se retirer de leur rôle royal en 2020, laissant ce plan en lambeaux.

Depuis lors, Harry et Meghan ont émis des critiques acerbes à l'encontre du palais de Buckingham, accusant notamment un membre de la famille royale et des fonctionnaires anonymes de racisme et affirmant que Charles et William étaient "piégés" par l'institution.

Harry, dont le titre est le duc de Sussex, a parlé de la division de la famille, les relations entre lui, son père et son frère étant toujours considérées comme difficiles.

Dans son premier discours à la nation en tant que roi, Charles a signalé le désir d'un dégel des relations.

"Je tiens également à exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent à construire leur vie à l'étranger", a-t-il déclaré dans son discours de vendredi.

ENQUÊTE DE POLICE

En novembre 2021, le plus proche collaborateur de Charles et son bras droit depuis des décennies, Michael Fawcett, a démissionné de son rôle de responsable de son organisation caritative, la Fondation du Prince, après des allégations selon lesquelles des honneurs auraient été proposés à un ressortissant saoudien en échange de dons.

Quelques mois plus tard, la police de Londres a déclaré qu'elle avait lancé une enquête criminelle sur l'organisation caritative, tandis que d'autres enquêtes sont menées par les organismes de réglementation.

Le bureau de Charles a déclaré qu'il n'avait aucune connaissance des actes répréhensibles présumés, mais que les liens de son organisation caritative avec Fawcett et sa société d'événements avaient pris fin.

En juin 2022, le Sunday Times a également rapporté que Charles avait accepté 3 millions d'euros (3,2 millions de dollars) en espèces d'un ancien premier ministre qatari, dont une partie dans des sacs à provisions.

Son bureau a déclaré que l'argent avait été transmis à l'une de ses organisations caritatives et que tous les processus corrects avaient été suivis. Une source royale a déclaré que les dons importants en espèces ne seraient plus acceptés.

Le Times a rapporté un mois plus tard que le fonds caritatif du Prince de Galles avait accepté de l'argent de la famille d'Oussama Ben Laden. Le bureau de Charles a déclaré que la décision d'accepter l'argent avait été prise par l'organisation caritative après une diligence raisonnable, et qu'il n'avait eu aucune implication.