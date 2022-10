Factbox-Les efforts de l'Europe pour protéger les ménages de la flambée des coûts énergétiques

Voici quelques-unes des politiques que la Grande-Bretagne, la Norvège et les États membres de l'Union européenne ont annoncées pour aider à protéger les consommateurs (par ordre alphabétique) :

BRITANNIQUE

La Grande-Bretagne a plafonné le prix de la facture énergétique moyenne des ménages à 2 500 livres (2 770 $) par an pendant deux ans à partir d'octobre. Sans cette mesure, la facture énergétique moyenne des ménages devait atteindre plus de 3 500 livres par an en octobre, avec des prévisions de factures beaucoup plus élevées à venir.

Le gel du prix unitaire que les fournisseurs peuvent facturer pour le gaz et l'électricité s'ajoute à un programme de soutien de 15 milliards de livres destiné à aider les ménages, mis en place en mai, grâce auquel chaque ménage recevra un crédit de 400 livres sur sa facture d'énergie à partir d'octobre.

Plus de huit millions de ménages à faibles revenus recevant des allocations de l'État recevront également un crédit supplémentaire de 650 livres, avec une aide supplémentaire pour les retraités et les personnes handicapées.

BULGARIE

La Bulgarie a introduit une réduction de 0,25 levs (0,12 $) par litre d'essence, de diesel, de gaz de pétrole liquéfié et de méthane à partir de juillet jusqu'à la fin de l'année pour les ménages, et a supprimé les droits d'accises sur le gaz naturel, l'électricité et le méthane.

Le pays des Balkans, exportateur net d'électricité, a également maintenu à distance les prix réglementés de l'électricité pour les ménages, n'autorisant qu'une augmentation annuelle moyenne de 3,4 % à partir de juillet.

CROATIE

La Croatie a plafonné les prix de l'électricité pour les ménages du 1er octobre au 1er mars à 59 euros (57,41 $) par mégawattheure (MWh) et à 88 euros/MWh en fonction de leur consommation d'électricité sur une période de six mois.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Le gouvernement tchèque a accepté de plafonner les prix de l'électricité et du gaz l'année prochaine afin de protéger les ménages de la flambée des prix.

Les prix pour les ménages seraient plafonnés à 6 couronnes (0,24 $) par kilowattheure (KWh) d'électricité et à 3 couronnes pour le gaz.

DANEMARK

En juin, les parlementaires ont convenu d'un versement en espèces aux personnes âgées et d'autres mesures pour un total de 3,1 milliards de couronnes danoises (406 millions de dollars) afin d'amortir l'impact de l'inflation galopante et des prix élevés de l'énergie, y compris une réduction de la taxe sur le prix de l'électricité.

Les parlementaires avaient précédemment convenu de subventions d'une valeur de 2 milliards de couronnes danoises à verser à quelque 419 000 ménages durement touchés par la hausse des factures d'énergie.

LA COMMISSION EUROPÉENNE

Les pays de l'Union européenne sont largement responsables des politiques énergétiques nationales, et les règles de l'UE leur permettent de prendre des mesures d'urgence pour protéger les consommateurs contre la hausse des coûts.

En juillet, l'UE a demandé aux 27 États membres de réduire volontairement la demande de gaz de 15 % cet hiver, des réductions obligatoires étant possibles.

La Commission européenne discute également d'un plafonnement des prix du gaz, mais n'a pas encore arrêté les détails.

FINLANDE

En septembre, le gouvernement finlandais a déclaré qu'il prévoyait de proposer jusqu'à 10 milliards d'euros de garanties de liquidité au secteur de l'énergie pour aider à prévenir une crise financière.

FRANCE

La France s'est engagée à plafonner à 4 % l'augmentation des coûts réglementés de l'électricité. Pour y parvenir, le gouvernement a ordonné à la compagnie d'électricité EDF, détenue à 80 % par l'État, de vendre davantage d'énergie nucléaire bon marché à ses rivaux.

Les nouvelles mesures annoncées depuis la crise ukrainienne - telles que l'aide aux entreprises pour faire face à la hausse des factures de gaz et d'électricité - portent le coût total du plan gouvernemental entre 25 et 26 milliards d'euros (27 milliards de dollars), a déclaré le ministre des Finances Bruno Le Maire.

ALLEMAGNE

En septembre, le chancelier allemand Olaf Scholz a défini un "bouclier défensif" de 200 milliards d'euros (194 milliards de dollars), comprenant un frein au prix du gaz et une réduction de la taxe de vente sur le carburant, afin de protéger les entreprises et les ménages de l'impact de la flambée des prix de l'énergie.

Dans le cadre de ces plans, qui s'étendront jusqu'au printemps 2024, le gouvernement introduira un frein d'urgence sur les prix du gaz.

Un frein temporaire sur les prix de l'électricité permettra de subventionner la consommation de base des consommateurs et des petites et moyennes entreprises. La taxe de vente sur le gaz passera de 19 % à 7 %.

GRÈCE

Depuis septembre dernier, la Grèce a consacré plus de 9 milliards d'euros à des subventions à l'électricité et à d'autres mesures pour aider les ménages, les entreprises et les agriculteurs à payer leurs factures d'électricité et de gaz.

Pour les ménages dont la consommation mensuelle d'électricité ne dépasse pas 500 KWh - la majorité des foyers grecs - la subvention atteindra 436 euros par MWh, absorbant ainsi 90 % de la hausse des factures.

Pour ceux qui consomment de 501 à 1 001 KWh par mois, et ceux qui consomment plus de 1 001 KWh, la subvention absorbera 70 à 80 % de l'augmentation.

HONGRIE

Depuis novembre, la Hongrie plafonne les prix de détail du carburant à 480 forints (1,09 $) par litre, ce qui est bien inférieur aux prix actuels du marché. La mesure a entraîné une telle augmentation de la demande que le gouvernement a été contraint de restreindre l'éligibilité à ce régime.

Les fortes hausses des prix du gaz et de l'électricité ont également forcé le gouvernement à réduire le plafond imposé depuis des années aux factures des services publics de détail, fixant la limite aux niveaux de consommation moyenne nationale, les prix du marché s'appliquant au-delà.

ITALIE

L'Italie a approuvé un programme d'aide d'environ 14 milliards d'euros (14 milliards de dollars) en septembre pour protéger les entreprises et les familles de la flambée des coûts énergétiques.

Ces mesures s'ajoutent aux quelque 52 milliards d'euros déjà budgétisés depuis janvier pour atténuer la crise énergétique en Italie.

Parmi une série d'autres mesures, le plan prévoit une aide unique de 150 euros pour 22 millions de travailleurs et de retraités dont le revenu annuel est inférieur à 20 000 euros. Une réduction des droits d'accises sur le carburant à la pompe restera en place jusqu'en novembre au lieu du 17 octobre.

PAYS-BAS

Le gouvernement néerlandais a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il prévoyait de dépenser environ 23,5 milliards d'euros pour plafonner les prix des contrats d'énergie afin de protéger les consommateurs contre la flambée des prix.

Pendant toute l'année 2023, les prix seront plafonnés à 0,40 euros par KWh d'électricité et à 1,45 euros par mètre cube de gaz pour un maximum de 2 900 KWh et 1 200 mètres cubes respectivement.

NORVÈGE

La Norvège subventionne les factures d'électricité des ménages depuis décembre et couvre désormais 80 % de la partie des factures d'électricité dépassant un certain taux. Ce taux sera porté à 90 % à partir de septembre, le dispositif devant rester en place au moins jusqu'en mars 2023.

POLOGNE

Les mesures visant à freiner les prix de l'énergie en Pologne coûteront plus de 30 milliards de zlotys (6 milliards de dollars), a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki en septembre.

En 2023, la Pologne gèlera les prix de l'électricité pour les ménages utilisant jusqu'à 2000 KWh par an, tandis qu'une réduction de 10% de la consommation d'électricité sera récompensée par une baisse de prix de 10%. Le gouvernement dépensera 5 à 6 milliards de zlotys pour soutenir les entreprises à forte consommation d'énergie.

ROUMANIE

Le gouvernement de coalition roumain a mis en place un système plafonnant les factures de gaz et d'électricité pour les ménages et les autres utilisateurs jusqu'à certains niveaux de consommation mensuelle, et compensant les fournisseurs d'énergie pour la différence. Le régime doit être en place jusqu'en mars 2023.

ESPAGNE

L'Espagne a commencé à subventionner temporairement les coûts d'électricité des centrales à combustibles fossiles afin de faire baisser les prix élevés à court terme. Le système doit être mis en place jusqu'au 31 mai 2023.

Elle a également réduit les impôts pour alléger les factures des consommateurs et a annoncé 16 milliards d'euros d'aides directes et de prêts bonifiés pour aider les entreprises et les ménages à faire face aux prix de l'énergie.

SUÈDE

La Suède a mis de côté 6 milliards de couronnes suédoises (531 millions de dollars) pour indemniser les ménages les plus touchés par la flambée des prix de l'électricité.

(1 $ = 0,9018 livre)

(1 $ = 2,0095 leva)

(1 $ = 1,0276 euros)

(1 $ = 25,2030 couronnes tchèques)

(1 $ = 7,6436 couronnes danoises)

(1 $ = 440,1700 forints)

(1 $ = 4,9994 zlotys)

(1 $ = 11,2952 couronnes suédoises)

(Reportages de Susanna Twidale, Bozorgmehr Sharafedin, Canan Sevgili, Francesca Landini, Tsvetelia Tsolova, Gergely Szakacs, Alan Charlish, Stine Jacobsen, Ingrid Melander, Luiza Ili, Nora Buli, Nina Chestney, Kylie MacLellan, Forrest Crellin, Isla Binnie, Kate Abnett, Joseph Nasr, Robert Muller, Giuseppe Fonte, Benjamin Mallet, Stine Jacobsen, Angeliki Koutantou, Anna Koper, Alan Charlish ; Montage par Hugh Lawson et Mark Potter)