Factbox-Les élections à la Cour suprême des États influenceront les combats sur le redécoupage électoral et l'avortement.

Les courses, qui sont généralement un sujet politique secondaire, sont devenues des champs de bataille électoraux cette année, surtout après la décision de la Cour suprême des États-Unis, en juin, d'éliminer un droit national à l'avortement.

Voici un récapitulatif des résultats des États pivots :

CAROLINE DU NORD

Deux challengers républicains, Trey Allen et Richard Dietz, ont battu le sortant démocrate Sam Ervin et la candidate démocrate Lucy Inman, faisant passer le contrôle de la plus haute cour de l'État d'un avantage démocrate de 4-3 à une majorité républicaine de 5-2.

Dans une décision partagée par les partis, la cour actuelle avait invalidé les cartes législatives et du Congrès dessinées par les républicains comme étant illégalement partisanes, rejetant un plan de redécoupage qui aurait probablement donné aux républicains au moins 10 des 14 sièges de la Chambre des représentants de l'État. Au lieu de cela, une carte redessinée que la cour a jugée moins partiale a donné lieu à un partage égal de 7-7 mardi.

Mais la décision de redécoupage ne s'applique qu'à cette année, et les parlementaires républicains qui contrôlent le corps législatif de l'État pourraient chercher à faire passer une autre carte partisane à temps pour les élections de 2024 s'ils pensent que la nouvelle majorité conservatrice du tribunal sera moins encline à l'annuler.

La nouvelle cour pourrait également considérer plus favorablement les restrictions en matière d'avortement, bien que le gouverneur démocrate de la Caroline du Nord, Roy Cooper, dispose d'un droit de veto sur la législation.

OHIO

La composition partisane de la plus haute cour de l'Ohio restera 4-3 en faveur des Républicains, après que les Républicains aient balayé les trois courses du scrutin de mardi. Mais le départ à la retraite de la juge en chef Maureen O'Connor, qui s'est rangée du côté des trois démocrates de la cour dans plusieurs décisions, pourrait pousser la cour vers la droite.

En particulier, O'Connor faisait partie de la majorité qui a rendu plusieurs décisions 4-3 cette année, concluant que les cartes législatives et du Congrès soutenues par les républicains défavorisaient illégalement les démocrates. Ces cartes sont restées en vigueur cette année, et la majorité conservatrice de la cour aura le pouvoir de revoir les cartes redessinées pour 2024.

Le nouveau tribunal est également susceptible d'entendre une contestation de l'interdiction de l'avortement à six semaines dans l'État, le litige étant en cours dans les tribunaux inférieurs.

AUTRES ÉTATS

Les courses dans l'Illinois ont attiré de loin le plus de dépenses de campagne, selon le Brennan Center for Justice de l'Université de New York, un organisme à but non lucratif. Les intérêts commerciaux avaient espéré que les républicains pourraient renverser une mince majorité démocrate, mais les démocrates ont tenu le terrain après que le parti ait affirmé que le droit à l'avortement pourrait être mis en danger si les conservateurs avaient le contrôle.

Au Kansas, six des sept juges ont gagné le droit de rester sur le banc, assurant probablement que la décision de la cour de 2019 confirmant un droit constitutionnel de l'État à l'avortement sera préservée. Les électeurs ont rejeté plus tôt cette année une mesure qui aurait explicitement rendu l'avortement inconstitutionnel.

Le tribunal du Michigan restera contrôlé par des juges d'obédience démocrate après la réélection de deux juges sortants. On s'attendait à ce que le tribunal se prononce sur l'interdiction de l'avortement dans l'État en 1931, mais les électeurs ont approuvé un référendum inscrivant le droit à l'avortement dans la constitution de l'État, rendant ainsi la loi sans objet.