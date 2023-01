Factbox - Les entreprises européennes suppriment des emplois alors que l'économie s'essouffle

Voici quelques-unes des compagnies qui ont annoncé des réductions :

COMPAGNIES AÉRIENNES, AUTOS, VOYAGES

* AIR FRANCE : le transporteur phare de la France était en pourparlers pour supprimer près de 300 postes de personnel au sol par le biais de départs volontaires, a rapporté le journal Le Figaro en juin.

* FINNAIR : la compagnie aérienne finlandaise a déclaré le 21 novembre qu'elle allait supprimer environ 150 emplois, dont 90 dans son pays d'origine, dans le cadre d'un plan de retour à la rentabilité.

* MICHELIN : le fabricant de pneus a déclaré début décembre qu'il envisageait de supprimer jusqu'à 1 600 emplois en France, soit moins que les 2 300 estimés dans son plan initial de départs volontaires, car il cherche à sauvegarder la production.

* STELLANTIS : le quatrième plus grand constructeur automobile mondial a licencié pour une durée indéterminée un nombre non spécifié de travailleurs dans son usine d'emboutissage du Michigan à la mi-juin afin d'atténuer les impacts sur la chaîne d'approvisionnement.

INDUSTRIELS ET INGÉNIERIE

* ALFA LAVAL : le groupe d'ingénierie suédois a lancé fin octobre une campagne de restructuration dans ses unités énergie et marine, touchant environ 500 employés.

* HUSQVARNA : le fabricant de matériel et d'outils de jardinage a annoncé fin octobre qu'il allait supprimer 1 000 emplois, la grande majorité d'entre eux étant liés au passage des outils à essence aux outils à batterie.

* SIEMENS GAMESA : le fabricant espagnol d'éoliennes a annoncé fin septembre qu'il prévoyait de supprimer 2 900 emplois, principalement en Europe, dans le cadre d'un plan de retour à la rentabilité.

* VALMET : Valmet a lancé des négociations en mai pour des licenciements temporaires dans son usine de vannes à Helsinki pouvant aller jusqu'à trois mois, touchant environ 340 employés, en raison de la réduction des commandes causée par la guerre et les restrictions COVID-19 de la Chine.

ALIMENTATION, DÉTAILLANTS GÉNÉRAUX ET BIENS DE CONSOMMATION

* AHOLD DELHAIZE : la société néerlandaise de supermarchés a déclaré le 8 décembre qu'elle prévoyait de supprimer environ 300 emplois dans sa filiale en ligne Bol.com dans le cadre d'une campagne de restructuration.

* CLAS OHLSON : la chaîne de quincaillerie suédoise a déclaré en décembre qu'elle supprimerait environ 85 emplois à temps plein parmi d'autres mesures visant à réaliser des économies de coûts et à réduire les amortissements.

* H&M : le géant suédois de la mode, qui emploie environ 155 000 personnes, a déclaré en novembre qu'il allait supprimer quelque 1 500 emplois dans le cadre d'une campagne d'économies de 2 milliards de couronnes (189,5 millions de dollars).

* ICA GRUPPEN : le détaillant suédois a déclaré en décembre qu'il supprimerait environ 200 emplois en raison de la hausse des coûts, de l'inflation et de la baisse du revenu disponible afin d'économiser quelque 1 milliard de couronnes par an.

* GETIR : la société turque de livraison rapide de produits alimentaires a déclaré fin mai qu'elle prévoyait de supprimer 14% de son personnel au niveau mondial en raison de la hausse de l'inflation et des coûts, a déclaré une source à Reuters.

* SALMAR : le pisciculteur norvégien a annoncé en novembre le licenciement temporaire de 851 employés, le gouvernement norvégien prévoyant d'augmenter les taxes sur les élevages de saumon pour lutter contre l'inflation.

* HENKEL : la société allemande à l'origine de Schwarzkopf a déclaré début mai qu'elle allait supprimer environ 2 000 postes en raison de la faible demande pour ses produits, ainsi que de la hausse des coûts et des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale.

BANQUES ET FINANCES

* KLARNA : Dagens Industri a rapporté en mai que la société suédoise de paiements allait licencier environ 10% de ses 7000 employés.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA : la banque publique italienne s'est mise d'accord avec les syndicats pour supprimer 4 125 employés, sur un total de 21 015, d'ici la fin de 2022 par le biais d'un coûteux plan de retraite anticipée volontaire.

TECH

* PHILIPS : le fabricant néerlandais d'équipements médicaux a annoncé en octobre qu'il allait supprimer environ 4 000 emplois, soit 5 % de ses effectifs, pour contrer la baisse des ventes et après un rappel massif de ses appareils respiratoires.

* SINCH : la société suédoise de communications en nuage a déclaré en octobre qu'elle allait licencier 150 personnes, soit près de 4 % de ses effectifs, car elle vise des économies brutes d'au moins 300 millions de couronnes par an.

* VODAFONE : le groupe de télécommunications britannique prévoit de supprimer plusieurs centaines d'emplois, dont la plupart sont situés à son siège social de Londres, dans le cadre des mesures d'économie annoncées en novembre, a rapporté le Financial Times le 13 janvier, citant des personnes informées des discussions.

AUTRE

* BASF : le fabricant allemand de produits chimiques a annoncé en octobre un nouveau programme d'économies qui comprendra un nombre non divulgué de suppressions d'emplois, et a déclaré plus tard que ses opérations européennes devaient être réduites de façon "permanente".

* TAYLOR WIMPEY : le constructeur de maisons britannique a déclaré le 13 janvier qu'il envisageait de supprimer des emplois pour maîtriser ses coûts, mais n'a pas précisé le nombre de suppressions potentielles.

Source : Dépôts réglementaires, articles de Reuters et sites Web des sociétés

(1 $ = 10,4142 couronnes suédoises)

(1 $ = 0,9222 euros)