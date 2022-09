Factbox-Les entreprises suppriment des emplois, gèlent l'embauche pour se préparer au ralentissement économique

Signe d'un second semestre difficile, la croissance de la plus grande économie du monde, les États-Unis, s'est contractée pour le deuxième trimestre consécutif, tandis que dans la zone euro, la croissance des entreprises a fortement ralenti en juin en raison de la hausse du coût de la vie.

LICENCIEMENTS :

Nom de la société Date Impact des licenciements Commentaire

Alibaba Group 16 mars Environ 39 000 employés A commencé à licencier des employés en février. Il a discuté des suppressions d'emplois

Il a discuté des suppressions d'emplois avec plusieurs unités commerciales ce mois-là et leur a laissé le soin d'élaborer des plans spécifiques.

de faire des plans spécifiques, a déclaré une source à Reuters.

Tencent Holdings 16 mars 10 % à 15 % des effectifs Lors d'une réunion interne à Tencent à la fin de 2021, le PDG

Pony Ma a dit au personnel que l'entreprise devait se préparer à un

"hiver", ont déclaré deux sources à Reuters.

Tesla Inc 3 juin Environ 10% en "J'ai un super mauvais pressentiment sur l'économie", a déclaré le PDG Elon

personnel salarié Musk a déclaré dans des courriels vus par Reuters.

JPMorgan Chase & 22 juin Plus de 1 000 "Notre décision en matière de dotation en personnel cette semaine est le résultat des changements cycliques

Co salariés changements dans le marché hypothécaire", a déclaré un porte-parole.

Shopify Inc 26 juillet 10% de son "En fin de compte, faire ce pari était ma décision et je

main-d'œuvre s'est trompée", a déclaré le PDG Tobi Lutke, faisant référence à un pari

sur la croissance post-pandémique des achats en ligne qui a mal tourné.

Netflix 17 mai 150 emplois "Bien que nous continuions à investir de manière significative dans la

23 juin 300 emplois, nous avons procédé à ces ajustements afin que nos coûts augmentent

afin que nos coûts augmentent au rythme de la croissance plus lente de nos revenus", a déclaré la société.

société a déclaré.

Coinbase Global 14 juin 1 100 emplois "Il semble que nous entrions en récession après un boom économique de plus de 10 ans.

Inc boom économique. Une récession pourrait conduire à un autre hiver crypto

et pourrait durer pendant une période prolongée", a déclaré le PDG Brian Armstrong.

Armstrong a déclaré.

OpenSea 14 juillet 20 % de ses "La réalité est que nous sommes entrés dans une période sans précédent de

combinaison d'un hiver cryptographique et d'une large instabilité macroéconomique.

instabilité macroéconomique, et nous devons préparer l'entreprise à la

possibilité d'un ralentissement prolongé", a déclaré le PDG Devin Finzer.

a déclaré.

Klarna 23 mai 10% de ses "Depuis lors (2021), nous avons vu une tragique et inutile

guerre de la main-d'œuvre en Ukraine, un changement dans le sentiment des consommateurs, une forte augmentation de l'inflation, un marché très concurrentiel et un ralentissement de l'économie.

une forte augmentation de l'inflation, un marché boursier très volatile

marché boursier très volatil et une récession probable", a déclaré le PDG Sebastian

Siemiatkowski a déclaré.

Robinhood April 26 9% de ses "La croissance rapide de l'effectif a conduit à certains rôles dupliqués

Markets Inc à temps plein et des fonctions, et plus de couches et de complexité que ne sont

employés optimaux", a déclaré le PDG Vlad Tenev.

2 août

23% de ses

temps plein "Plus tôt cette année, j'ai annoncé que nous allions licencier

employés de 9% de notre effectif et nous concentrerions sur une plus grande

discipline dans toute l'organisation. Cela n'est pas allé

assez loin", a déclaré M. Tenev.

Oracle Corp 1er août "Des milliers" de Starts à supprimer "des milliers" d'emplois dans le monde pour réaliser 1

emplois dans le monde pour réaliser 1 milliard de dollars d'économies, selon un rapport publié dans The Information.

effectifs Les régions concernées sont les États-Unis, le Canada, l'Inde

et certaines parties de l'Europe.

Beyond Meat Inc 4 août Environ 4 % de l'effectif mondial "La réduction devrait permettre de diminuer les dépenses d'exploitation de

l'effectif d'environ 8 millions de dollars par an, bien que nous prévoyions d'encourir des

d'environ 8 millions de dollars par an, même si nous prévoyons des coûts de séparation uniques supplémentaires d'environ 1 million de dollars au troisième trimestre", a déclaré le directeur financier de Beyond Meat Inc.

au troisième trimestre ", a déclaré le directeur financier Phil Hardin lors d'une

des résultats.

LE GEL DES EMBAUCHES :

Nom de l'entreprise Date Mesure prise Commentaire

Apple Inc. 18 juillet Ralentir les embauches, La décision découle d'une démarche visant à être plus prudent lors des

dépenses de l'année prochaine périodes incertaines, bien qu'il ne s'agisse pas d'une politique à l'échelle de l'entreprise,

dans certaines unités, a rapporté Bloomberg News, citant des sources.

Plateformes Meta 30 juin Réduire les plans d'embauche "Si je devais parier, je dirais que cela pourrait être l'un des

ingénieurs Inc par au pire des ralentissements que nous ayons vus dans l'histoire récente", a déclaré le PDG

au moins 30% à Mark Zuckerberg a déclaré aux travailleurs lors d'une séance hebdomadaire de questions-réponses avec les employés

~6,000-7,000 session, dont l'audio a été entendu par Reuters.

Twitter Inc 12 mai Pour mettre en pause la plupart CEO Parag Agrawal, dans un mémo aux employés vu par Reuters,

l'embauche, a attribué la décision en partie à un manque de confiance dans la

l'emploi existant la capacité de Twitter à atteindre les objectifs de croissance agressifs qu'il avait

propose de voir si elle est fixée en 2020.

tout "devrait être

retirés "

Lyft Inc. 27 septembre Geler toute

embauches aux

États-Unis

jusqu'à la fin de

l'année

Uber 9 mai Réduire "Nous traiterons l'embauche comme un privilège et serons délibérés

Technologies Inc embaucher, réduire quand et où nous ajoutons des effectifs", le PDG Dara

Khosrowshahi a déclaré dans une lettre vue par Reuters.

marketing,

incitations

Snap Inc 23 mai Pour ralentir les embauches et "Nous continuons à faire face à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt,

pousser certaines pénuries de chaîne d'approvisionnement et perturbations du travail prévues, plateforme

l'embauche à 2023 changements de politique, l'impact de la guerre en Ukraine, et

plus," a déclaré le PDG Evan Spiegel dans un mémo aux employés.

Amazon.com Inc. 28 juillet La société

remet en question ses

plans d'embauche,

ne va probablement pas

d'embaucher au même rythme

que les années précédentes

années précédentes

Intel Corp 8 juin A gelé les embauches dans

la division

responsable des PC

de bureau et des ordinateurs portables

puces

Source : Dossiers de la société, rapports des médias