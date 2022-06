Factbox : Les entreprises vendent leurs activités en Russie

Ces démarches, qui s'inscrivent dans le cadre d'un exode plus large des entreprises du pays, sont susceptibles de susciter des inquiétudes quant au fait que les entreprises et les institutions russes s'emparent d'actifs précieux pour une bonne affaire.

Vous trouverez ci-dessous une liste des entreprises par secteur qui ont annoncé des accords pour vendre leurs activités en Russie :

AUTOS

INCHCAPE

Le distributeur automobile britannique a déclaré le 28 avril qu'il avait accepté de vendre ses activités en Russie à la direction locale pour 76 millions d'euros (79,9 millions de dollars). Il a ajouté que la vente entraînera une perte exceptionnelle hors trésorerie avant impôts d'environ 240 millions de livres (295,2 millions de dollars).

RENAULT Le constructeur automobile français a déclaré le 16 mai qu'il vendrait sa participation majoritaire dans le plus grand constructeur automobile de Russie, Avtovaz, à un institut scientifique russe, apparemment pour un rouble seulement, avec une option de rachat de six ans.

Renault a également déclaré que 100% des actions de Renault Russie iront à la ville de Moscou.

BANQUES

PPF

Le groupe d'investissement tchèque a confirmé le 31 mai qu'il avait vendu 100 % de ses actifs bancaires russes, le créancier des consommateurs la Home Credit and Finance Bank et ses filiales, à un groupe d'investisseurs dirigé par Ivan Tyryshkin, suite à son annonce du 17 mai.

SOCIETE GENERALE La banque française a déclaré le 18 mai qu'elle avait conclu la vente de ses activités russes Rosbank au groupe Interros, une entreprise liée à l'oligarque russe Vladimir Potanin.

La vente se traduira par une perte de revenu net de 3,2 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars) pour la banque.

COMPOSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

SCHNEIDER ELECTRIC

Le fabricant français d'équipements électriques va vendre ses activités en Russie et en Biélorussie à des dirigeants locaux, a déclaré la société le 27 avril, alors qu'elle a signé une lettre d'intention avec les acheteurs désignés.

Il dépréciera jusqu'à 300 millions d'euros (315,5 millions de dollars) de la valeur comptable nette et effectuera une reprise de conversion de devises sans effet sur la trésorerie estimée à 120 millions d'euros.

ENERGIE

ENEL

La compagnie italienne a déclaré le 16 juin qu'elle avait accepté de vendre sa participation de 56,43 % dans Enel Russia pour environ 137 millions d'euros (144,1 millions de dollars) au deuxième producteur de pétrole russe, Lukoil, et au fonds privé Gazprombank-Frezia. Elle a précisé que la vente aura un impact négatif sur le résultat net déclaré du groupe d'environ 1,3 milliard d'euros.

EQUINOR

La compagnie pétrolière et gazière norvégienne a déclaré le 25 mai qu'elle s'était retirée de ses quatre coentreprises pétrolières et gazières russes, transférant des actifs à la société d'État Rosneft, son partenaire à long terme. Equinor a également signé un accord pour se retirer du projet pétrolier Kharyaga.

FORTUM

La société finlandaise de services publics prévoit de vendre ses actifs énergétiques russes d'ici le 1er juillet, avec de grandes entreprises russes parmi les soumissionnaires probables, a rapporté le quotidien Kommersant le 14 juin, citant des sources familières avec la situation.

L'agence de presse RIA a rapporté le 16 juin que la société énergétique russe T Plus fera une offre pour les actifs russes de Fortum, tandis que TASS a rapporté le même jour que Gazprom envisage d'acquérir des parts de la société énergétique régionale russe TGK-1 auprès de Fortum.

SHELL

Le géant britannique de l'énergie et de la pétrochimie va vendre son activité russe de vente au détail et de lubrifiants, qui comprend 411 stations de vente au détail et l'usine de mélange de lubrifiants de Torzhok, à la société russe Lukoil, ont déclaré les sociétés le 12 mai. Shell n'a pas voulu commenter la valeur de la transaction.

ALIMENTATION ET BOISSONS

AB INBEV

Le brasseur néerlandais a déclaré le 22 avril qu'il allait vendre sa participation minoritaire dans sa coentreprise russe AB InBev Efes, ce qui a entraîné une dépréciation de 1,1 milliard de dollars au premier trimestre.

ATRIA

La société finlandaise de transformation alimentaire a déclaré le 16 mai qu'elle a vendu son activité de restauration rapide en Russie, Sibylla Rus, au producteur de viande russe Cherkizovo pour environ 8 millions d'euros (8,4 millions de dollars).

FAZER

La société finlandaise de boulangerie et de services alimentaires a déclaré le 29 avril qu'elle avait accepté de vendre son unité russe à la société moscovite Kolomenskij Bakery and Confectionery Holding. Fazer n'a pas divulgué la valeur de la transaction.

MCDONALD'S CORP

Le géant américain de la restauration rapide a déclaré le 19 mai qu'il allait vendre son activité russe à son licencié actuel, Alexander Govor, et que les restaurants seraient exploités sous une nouvelle marque, sans toutefois divulguer les conditions financières de la transaction.

PAULIG

L'entreprise privée finlandaise d'alimentation et de boissons a déclaré le 5 mai qu'elle avait vendu ses activités en Russie à l'investisseur privé indien Vikas Soi.

PIZZA HUT

La franchise russe de Pizza Hut a été rachetée au franchiseur AmRest, coté en Pologne, par Noi-M - qui est lié au groupe de restauration Rosinter qui exploite les franchises russes de Costa Coffee et T.G.I. Friday's - pour 300 millions de roubles (5,3 millions de dollars), a rapporté Kommersant le 7 juin.

RAISIO

La société finlandaise de transformation alimentaire a déclaré le 29 avril qu'elle avait accepté de vendre ses activités de consommation en Russie à Copacker Agro Ltd pour environ 1,5 million d'euros (1,6 million de dollars).

VALIO

Le producteur laitier finlandais a vendu ses activités en Russie à GK Velkom, a déclaré la société le 26 avril. Valio n'a pas donné de valeur financière pour la transaction.

MINING

AMUR MINERALS CORP

La société minière russe cotée à Londres a annoncé le 9 mai qu'elle proposait de vendre son principal projet Kun-Manie pour 105 millions de dollars à Stanmix Holding Limited, une société contrôlée par Vladislav Sviblov.

KINROSS GOLD CORP

Le mineur d'or canadien a déclaré le 15 juin qu'il avait vendu ses actifs russes au Highland Gold Mining Group pour 340 millions de dollars en espèces, soit la moitié du prix annoncé précédemment.

AUTRES

APATOR SA

La société polonaise Apator, spécialisée dans les dispositifs de commutation et de mesure, a annoncé le 20 mai que son unité Powogaz avait cédé la totalité de sa participation dans la société russe AO Teplovodomer pour 5 millions de roubles (88 496 $).

GROUPE AUTHENTIC BRANDS

Le détaillant turc de chaussures FLO Magazacilik est en pourparlers pour acheter plus de 100 magasins appartenant à la marque de fitness Reebok en Russie, qui fait partie du groupe Authentic Brands, a déclaré le président de FLO, Mehmet Ziylan, le 16 mai. Ziylan a ajouté qu'un accord n'avait pas été finalisé.

BRUNEL INTERNATIONAL

La société néerlandaise de services d'emploi est en train de vendre ses activités en Russie à une direction locale, a-t-elle déclaré le 29 avril.

GROUPE FLUGGER

Le fabricant danois de peinture a déclaré le 8 avril qu'il avait initié la vente de ses sociétés russes et biélorusses, en prenant une dépréciation de 115 millions de couronnes danoises (16,2 millions de dollars).

MARQUES IMPÉRIALES

Le groupe britannique de tabac a déclaré le 17 mai que l'accord de vente de ses activités en Russie à des "investisseurs basés en Russie" était conclu et ne comprenait pas de clause lui permettant de racheter ses activités dans ce pays à l'avenir. Le groupe avait précédemment déclaré qu'il comptabilisait une charge estimée à 225 millions de livres (276,7 millions de dollars) pour la transaction.

LPP

Le détaillant polonais de vêtements a annoncé le 19 mai qu'il avait décidé de vendre sa société russe RE Trading à un consortium chinois.

MAERSK

La compagnie maritime danoise a trouvé des acheteurs possibles pour sa participation de 30,75 % dans Global Ports Investments, qui exploite des ports en Russie, a-t-elle déclaré le 4 mai.

OCERLIKON CORPORATION AG PFAEFFIKON

Le groupe industriel suisse a déclaré le 2 juin qu'il avait conclu un accord avec la direction locale pour vendre son activité en Russie, qui continuera à fonctionner de manière indépendante sous l'égide de ses nouveaux propriétaires.

SOPRANO

La société finlandaise de formation a déclaré le 19 mai avoir vendu son unité en Russie à la direction locale, ajoutant que la vente n'aura pas d'impact significatif sur les résultats de la société.

STORA ENSO

L'entreprise forestière finlandaise a achevé son retrait de Russie avec la vente de trois usines d'emballages en carton ondulé à la direction locale, a-t-elle déclaré le 16 mai.

En avril, Stora avait déclaré qu'elle avait accepté de vendre ses deux scieries et leurs opérations forestières en Russie à la direction locale, ce qui lui avait fait enregistrer une perte de 130 millions d'euros (136,7 millions de dollars).

YIT

Le constructeur finlandais a déclaré le 30 mai avoir finalisé la vente de ses activités en Russie à Etalon Group PLC pour le prix précédemment convenu d'environ 50 millions d'euros (52,6 millions de dollars).

ASSURANCE ZURICHOISE

L'assureur suisse a déclaré le 20 mai qu'il avait accepté de vendre ses activités en Russie à 11 membres de l'équipe locale.

(1 $ = 0,8131 livres)

(1 $ = 0,9508 euros)

(1 $ = 56,5000 roubles)

(1 $ = 7,0809 couronnes danoises)