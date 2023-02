Factbox-Les gagnants et les perdants potentiels des nouvelles normes de recharge des VE aux États-Unis

Le président Joe Biden s'était précédemment engagé à construire un réseau américain de 500 000 chargeurs de VE d'ici 2030, et il a maintenant établi les normes pour débloquer 7,5 milliards de dollars de fonds fédéraux pour soutenir cet effort. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de VE et plus de 130 000 chargeurs publics à travers le pays, selon la Maison Blanche.

Parmi les gagnants et les perdants potentiels que les analystes et les responsables de l'industrie voient comme un résultat de l'annonce de mercredi, avec certains acteurs apparaissant sur les deux listes :

GAGNANTS

CONDUCTEURS DE VE : Les consommateurs qui conduisent des VE "ont maintenant l'assurance de savoir qu'ils peuvent recharger leur voiture de manière fiable, pratique et, espérons-le, avec un coût initial dont ils peuvent être conscients", a déclaré Colleen Quinn, responsable de la National EV Charging Initiative, une coalition de constructeurs automobiles, de fournisseurs d'électricité, de leaders du secteur des VE et de la recharge, de syndicats et de groupes d'intérêt public. D'autres appellent cela un vœu pieux, citant les plaintes concernant le mauvais service des systèmes de recharge actuels.

ÉTATS-UNIS : M. Quinn a déclaré que les États ont maintenant le "feu vert" pour aller de l'avant avec leurs plans d'attribution de 700 millions de dollars de fonds fédéraux pour construire leurs réseaux de recharge.

ENTREPRISES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES : Beaucoup d'entre elles, dont Electrify America de Volkswagen, ChargePoint et EVGo, vont accélérer le déploiement des chargeurs grâce au financement fédéral.

MAIN-D'ŒUVRE QUALIFIÉE : L'exigence selon laquelle des électriciens qualifiés doivent assurer l'installation et l'entretien des bornes de recharge conduira probablement à la création d'un plus grand nombre d'emplois mieux rémunérés, a déclaré Miles Muller, un avocat du programme de véhicules propres au National Resources Defense Council, un groupe de défense de l'environnement. Les normes exigent que tous les chargeurs fonctionnent au moins 97 % du temps.

LES SIDÉRURGISTES/FOURNISSEURS AMÉRICAINS : Les normes exigent immédiatement que toute fabrication des boîtiers ou des logements en fer et en acier des chargeurs ait lieu aux États-Unis. En outre, au moins 55 % du coût de toutes les pièces des chargeurs doivent être fabriquées aux États-Unis d'ici juillet 2024.

Le géant de la soudure Lincoln Electric a par exemple annoncé une nouvelle gamme de chargeurs rapides, tandis que Blink Charging Co va agrandir son usine de fabrication de chargeurs dans le Maryland et prévoit d'annoncer une autre usine cette année.

SECTEUR AUTOMOBILE VE : Le déploiement d'un plus grand nombre de bornes de recharge encouragera l'adoption des VE aux États-Unis. Cela pourrait potentiellement stimuler les ventes pour les constructeurs automobiles comme Ford Motor Co, General Motors Co, VW ainsi que pour les startups comme Rivian et Lucid.

LES SERVICES PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ DES ÉTATS-UNIS : Elles pourront puiser dans les nouveaux fonds fédéraux pour construire des chargeurs, et la croissance accélérée des VE stimulerait la consommation d'électricité.

LES AIRES DE REPOS DES AUTOROUTES INTER-ÉTATS : Elles pourraient connaître un afflux d'investissements, car les entreprises établissent des stations de recharge le long des routes très fréquentées. Cela pourrait profiter à des entreprises comme BP et Hertz, qui développent la recharge dans leurs stations-service et leurs agences de location de voitures, respectivement. Les opérateurs d'aires de repos comme les entreprises privées Pilot Co et TravelCenters of America pourraient également en profiter.

TESLA : Dans le cadre des nouvelles normes de recharge, la Maison Blanche a déclaré que Tesla, leader du marché des VE, a accepté d'ouvrir une partie de son réseau de recharge américain aux VE fabriqués par ses rivaux. Cela pourrait contribuer à faire des sites de recharge Tesla la station-service universelle de l'ère des VE, selon les analystes.

LOSERS

TESLA : Cependant, l'ouverture du réseau de Tesla risque également d'éroder l'avantage concurrentiel des véhicules fabriqués par l'entreprise, qui ont actuellement un accès exclusif au plus grand réseau américain de superchargeurs à haut débit, selon les analystes.

LES ENTREPRISES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES : Bien que les entreprises de recharge bénéficient d'un soutien financier dans leurs efforts d'expansion, seule une poignée de la douzaine d'entreprises qui ont fait part de leurs commentaires à l'administration Biden avant l'annonce de mercredi ont déclaré qu'elles pourraient respecter les normes "Buy American" dans les délais proposés.

LES SIDÉRURGISTES/FOURNISSEURS D'OUTRE-MER : L'exigence relative à la fabrication nationale nuira aux fournisseurs d'outre-mer, bien que l'administration Biden espère que cela les obligera à ouvrir des usines aux États-Unis en conséquence, selon les analystes.

L'entreprise australienne Tritium a annoncé mercredi qu'elle allait créer plus de 250 emplois dans son usine de fabrication de chargeurs du Tennessee. L'allemand Siemens a récemment annoncé l'ouverture de sa deuxième usine de fabrication de chargeurs aux États-Unis, au Texas, tandis que le sud-coréen SK Signet ouvrira une usine de fabrication au Texas, selon la Maison Blanche.