Les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA), tels que le ChatGPT d'OpenAI, soutenu par Microsoft, compliquent les efforts des gouvernements pour adopter des lois régissant l'utilisation de la technologie.

Voici les dernières mesures prises par les instances gouvernementales nationales et internationales pour réglementer les outils d'IA :

AUSTRALIE

* Recherche d'informations sur les réglementations

Le gouvernement consulte le principal organe consultatif scientifique d'Australie et envisage les prochaines étapes, a déclaré en avril un porte-parole du ministre de l'industrie et des sciences.

BRETAGNE

* Planification des réglementations

La Financial Conduct Authority, l'une des autorités de régulation nationales chargées d'élaborer de nouvelles lignes directrices sur l'IA, consulte l'Alan Turing Institute et d'autres institutions juridiques et universitaires afin d'améliorer sa compréhension de la technologie, a déclaré un porte-parole à l'agence Reuters.

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a déclaré en mai qu'elle commencerait à examiner l'impact de l'IA sur les consommateurs, les entreprises et l'économie et qu'elle déterminerait si de nouveaux contrôles sont nécessaires.

En mars, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle prévoyait de répartir la responsabilité de la gestion de l'IA entre ses organismes de réglementation des droits de l'homme, de la santé et de la sécurité, et de la concurrence, plutôt que de créer un nouvel organisme.

CHINE

* Réglementation de la planification

Le gouvernement chinois cherchera à mettre en place une réglementation de l'IA dans son pays, a déclaré le milliardaire Elon Musk le 5 juin, après avoir rencontré des responsables lors de son récent voyage en Chine.

Le régulateur chinois du cyberespace a dévoilé en avril un projet de mesures visant à gérer les services d'IA générative, affirmant qu'il souhaitait que les entreprises soumettent des évaluations de sécurité aux autorités avant de lancer des offres au public.

En février, le bureau de l'économie et des technologies de l'information de Pékin a déclaré qu'il soutiendrait les grandes entreprises dans la construction de modèles d'IA capables de défier ChatGPT.

UNION EUROPÉENNE

* Réglementation en matière de planification

Les États-Unis et l'UE devraient encourager l'industrie de l'IA à adopter un code de conduite volontaire dans les mois à venir afin de fournir des garanties pendant que de nouvelles lois sont élaborées, a déclaré Margrethe Vestager, la responsable de la technologie de l'UE, le 31 mai. Mme Vestager a déclaré qu'elle pensait qu'un projet pourrait être élaboré "dans les prochaines semaines".

En mai, les principaux parlementaires de l'UE se sont mis d'accord sur un projet de règles plus strictes pour freiner l'IA générative et ont proposé d'interdire la surveillance faciale. Le Parlement européen se prononcera sur le projet de loi sur l'IA en juin.

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) s'est associé aux inquiétudes suscitées par ChatGPT et d'autres chatbots d'IA, appelant les agences de protection des consommateurs de l'UE à enquêter sur cette technologie et sur les dommages potentiels qu'elle pourrait causer aux individus.

FRANCE

* Enquête sur d'éventuelles violations

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a déclaré en avril qu'elle enquêtait sur plusieurs plaintes concernant ChatGPT, après que la boîte de dialogue a été temporairement interdite en Italie en raison d'une violation présumée des règles en matière de protection de la vie privée.

L'Assemblée nationale française a approuvé en mars l'utilisation de l'IA pour la vidéosurveillance lors des Jeux olympiques de Paris en 2024, sans tenir compte des avertissements des groupes de défense des droits civils.

G7

* Les dirigeants du G7 s'interrogent sur les réglementations

Le 20 mai, les dirigeants du Groupe des Sept (G7) réunis à Hiroshima, au Japon, ont reconnu la nécessité d'une gouvernance de l'IA et des technologies immersives. Ils ont convenu de demander aux ministres de discuter de la technologie dans le cadre du "processus d'Hiroshima sur l'IA" et de rendre compte des résultats d'ici à la fin de l'année 2023.

Les pays du G7 devraient adopter une réglementation de l'IA "fondée sur les risques", ont déclaré les ministres du numérique du G7 à l'issue d'une réunion qui s'est tenue en avril au Japon.

IRLANDE

* Recherche d'informations sur les réglementations

L'IA générative doit être réglementée, mais les organes directeurs doivent déterminer comment le faire correctement avant de se précipiter sur des interdictions qui "ne tiendront pas la route", a déclaré le responsable irlandais de la protection des données en avril.

ISRAËL

* Recherche d'informations sur les réglementations

Israël travaille sur la réglementation de l'IA "depuis environ 18 mois" afin d'atteindre le bon équilibre entre l'innovation et la préservation des droits de l'homme et des garanties civiques, a déclaré en juin Ziv Katzir, directeur de la planification nationale de l'IA à l'Autorité israélienne de l'innovation.

Israël a publié en octobre un projet de politique de l'IA de 115 pages et recueille les réactions du public avant de prendre une décision finale.

ITALIE

* Enquête sur d'éventuelles violations

L'autorité italienne de protection des données prévoit d'examiner d'autres plateformes d'intelligence artificielle et d'engager des experts en IA, a déclaré un haut fonctionnaire en mai.

ChatGPT est redevenu accessible aux utilisateurs italiens en avril après avoir été temporairement interdit par l'autorité nationale de protection des données en mars.

JAPON

* Enquête sur d'éventuelles violations

L'autorité japonaise de protection de la vie privée a déclaré le 2 juin qu'elle avait averti OpenAI de ne pas collecter de données sensibles sans l'autorisation des personnes et de réduire au minimum les données sensibles qu'elle collecte, ajoutant qu'elle pourrait prendre d'autres mesures si elle avait d'autres inquiétudes.

ESPAGNE

* Enquête sur d'éventuelles infractions

L'agence espagnole de protection des données a déclaré en avril qu'elle lançait une enquête préliminaire sur d'éventuelles violations de données par ChatGPT. Elle a également demandé à l'organisme de surveillance de la vie privée de l'Union européenne d'évaluer les problèmes de protection de la vie privée liés à ChatGPT.

NATIONS UNIES

* Réglementation en matière de planification

Le 12 juin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a soutenu une proposition de certains dirigeants de l'IA visant à créer un organisme de surveillance de l'IA comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais il a fait remarquer que "seuls les États membres peuvent le créer, et non le Secrétariat des Nations unies".

Antonio Guterres a également annoncé son intention de commencer à travailler d'ici la fin de l'année sur un organe consultatif de haut niveau sur l'IA, chargé d'examiner régulièrement les modalités de gouvernance de l'IA et de proposer des recommandations.

LES ÉTATS-UNIS

* Recherche d'informations sur les réglementations

Le directeur de la Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré en mai que l'agence s'engageait à utiliser les lois existantes pour contrôler certains des dangers de l'IA, tels que le renforcement du pouvoir des entreprises dominantes et la "suralimentation" de la fraude.

En avril, le sénateur Michael Bennet a présenté un projet de loi visant à créer un groupe de travail chargé d'examiner les politiques américaines en matière d'IA et d'identifier les meilleurs moyens de réduire les menaces pesant sur la vie privée, les libertés civiles et les droits de la défense.

Au début du mois d'avril, l'administration Biden a déclaré qu'elle sollicitait les commentaires du public sur d'éventuelles mesures de responsabilisation pour les systèmes d'IA.