Factbox-Les litiges sur les fusillades dans les écoles donnent des résultats mitigés

Les résultats des affaires passées ont été très variables, certaines ayant été rejetées pour des raisons juridiques au début du litige et d'autres ayant abouti à un règlement. Jusqu'à présent, aucun procès n'a été intenté pour la fusillade d'Uvalde. Voici quelques-uns des litiges notables déposés à la suite de fusillades :

Columbine High School, Columbine, Colorado, 1999 -

Les élèves Eric Harris et Dylan Klebold ont tué 13 personnes, dont un enseignant, et en ont blessé 24. Le massacre a donné lieu à une série de poursuites contre les responsables locaux, qui ont presque toutes été rejetées pour cause d'immunité gouvernementale. Cependant, un procès intenté contre la police par la fille de l'enseignant tué, accusant la police d'avoir refusé de permettre aux ambulanciers d'atteindre son père même après avoir su que les tireurs étaient morts, a été autorisé à se poursuivre et a finalement été réglé pour 1,5 million de dollars. Les familles des victimes ont également conclu un règlement de 2,5 millions de dollars avec les familles des tireurs et deux autres personnes qui les auraient aidés à obtenir des armes.

Red Lake Senior High School, Réserve indienne de Red Lake, Minnesota, 2005 -

Un ancien élève, Jeff Weise, a tué sept personnes et en a blessé plusieurs autres. Les familles des victimes ont finalement obtenu un règlement d'un million de dollars avec le district scolaire et un règlement de 1,5 million de dollars avec une société chargée d'élaborer un plan de crise pour l'école.

Université Virginia Tech, Blacksburg, Virginie, 2007 - L'étudiant Seung-Hui Cho a tué 32 personnes et en a blessé 23. Les familles de certaines victimes ont poursuivi l'école en justice, mais la Cour suprême de Virginie a statué en octobre 2013 que l'école n'était pas responsable car elle n'avait pas le devoir légal d'avertir les étudiants des actions de tiers.

École primaire Sandy Hook, Newtown, Connecticut, 2012 - Adam Lanza a tiré et tué 26 personnes, six membres du personnel et 20 enfants de six et sept ans. Les familles de cinq des enfants et de quatre adultes ont poursuivi Remington Arms, fabricant du fusil Bushmaster AR-15 utilisé par Lanza, et ont obtenu un règlement historique de 73 millions de dollars. C'est la première fois qu'un fabricant d'armes à feu accepte un règlement majeur suite à une fusillade de masse aux États-Unis.

Lycée Marjorie Stoneman Douglas, Parkland, Floride, 2018 -

L'ancien élève Nikolas Cruz a tué 17 personnes, trois membres du personnel et 14 élèves, et en a blessé 17 autres. Un adjoint du shérif affecté à l'école à l'époque, Scot Peterson, a été fortement critiqué pour être resté à l'extérieur pendant la fusillade et a finalement été accusé de négligence envers les enfants, pour laquelle il doit être jugé plus tard cette année. Alors qu'un juge fédéral a rejeté les plaintes pour négligence contre Peterson et les responsables locaux, des plaintes similaires ont été autorisées à se poursuivre devant un tribunal d'État et restent en instance.

Lycée de Santa Fe, Santa Fe, Texas, 2018 -

L'étudiant Dimitrios Pagourtzis a tué 10 personnes et en a blessé 13 en utilisant un fusil de chasse et un revolver. Deux parents de victimes ont poursuivi les parents de Pagourtzis, les accusant de ne pas avoir sécurisé les armes. Plusieurs familles de victimes ont également poursuivi le détaillant de munitions en ligne Luckygunner.com pour avoir prétendument vendu des munitions à Pagourtzis sans vérifier son âge. Les deux affaires sont actuellement en cours.