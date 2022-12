Factbox - Les nombreuses dépenses préélectorales de la Turquie vont gonfler son budget

Le stimulus fiscal - qui couvre également le salaire minimum, les factures de gaz et d'autres domaines - est considéré comme destiné aux électeurs avant les élections présidentielles et parlementaires qui constituent le plus grand test politique d'Erdogan en deux décennies au pouvoir.

Les sondages d'opinion montrent que le président et son parti au pouvoir, l'AK Party, ont perdu du soutien ces dernières années, à mesure que la monnaie s'effondrait et que le coût de la vie augmentait. Avec une inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis 24 ans, le vote en mai ou juin est trop serré pour être prononcé, suggèrent les sondages.

Voici un aperçu de l'économie, du budget et des principales mesures adoptées par Ankara jusqu'à présent :

ECONOMIE :

Le taux de croissance économique robuste de la Turquie devrait encore ralentir à l'approche des élections, malgré le programme politique peu orthodoxe d'Erdogan consistant à réduire les taux d'intérêt pour stimuler les exportations et les dépenses.

Les réductions de taux ont provoqué un effondrement de la lire il y a un an et ont fait grimper l'inflation à plus de 85 % en octobre, laissant les ménages lutter pour répondre aux besoins de base tels que la nourriture, l'énergie et le loyer.

Cependant, la lire s'est stabilisée ces derniers mois, tandis que l'inflation devrait fortement baisser l'année prochaine, Ankara prévoyant une inflation de 24,9 % fin 2023. Les économistes et les fonctionnaires prévoient une inflation de 40 % au moment de l'élection.

BUDGET :

Les finances publiques sont solides par rapport aux pairs des marchés émergents de la Turquie, ce qui laisse beaucoup de place aux mesures de relance. Le budget 2023 comprend 4,47 trillions de lires (239 milliards de dollars) de dépenses et prévoit un déficit d'environ 3,5 % du PIB pour cette année et la suivante.

Le prix record de l'aide sociale représente 1,4 % du budget. Au cours des premiers jours de 2023, des subventions pour l'énergie d'hiver, des aides aux étudiants, des augmentations de salaire pour les fonctionnaires, une hausse du salaire minimum et des annulations de certaines dettes seront mises en place.

L'ensemble des dépenses préélectorales a été rendu moins cher par une baisse des coûts d'emprunt du gouvernement. Une série de règles exigeant que les banques s'approvisionnent en bons du Trésor a fait chuter les rendements à 10 ans à un chiffre, après un pic de 26 %.

RÉGLEMENTATION DES RETRAITES :

Erdogan a supprimé mercredi une condition d'âge, permettant à environ 2,25 millions de personnes de prendre leur retraite immédiatement et concrétisant une mesure réclamée depuis longtemps par les groupes syndicaux. Elle concerne ceux qui ont commencé à travailler avant septembre 1999 et qui ont accompli 20 à 25 ans de vie active décrochée à la sécurité sociale.

Les banquiers ont déclaré à Reuters qu'ils ne s'attendaient pas à ce que toutes les personnes concernées prennent leur retraite immédiatement, et ont dit que la mesure pourrait être inflationniste.

Haluk Burumcekci, fondateur de Burumcekci Research & Consultancy, a prédit que 1,8 million de personnes supplémentaires prendraient leur retraite à la suite de ce changement, en plus des 40 000 à 50 000 personnes qui prennent déjà leur retraite chaque mois en Turquie.

"La charge salariale annuelle devrait atteindre environ 150-180 milliards de lires, tandis que la charge des indemnités de départ qui sera supportée par les secteurs public et privé pourrait dépasser 300 milliards de lires", a-t-il déclaré.

Erdogan a promis des possibilités de prêts pour aider les employeurs à faire face au coût des indemnités de licenciement, le Trésor mettant en place un ensemble de prêts soutenus par le Fonds de garantie du crédit de l'État.

Tera Yatirim a déclaré que cela signifierait une augmentation des dépenses budgétaires du gouvernement central, ce qui pourrait alimenter davantage l'inflation. Pourtant, le budget a dépassé les attentes, avec un déficit global de seulement 1,2 % du PIB en novembre 2022, accompagné d'un excédent primaire de 1,0 %, a-t-il ajouté.

SALAIRE MINIMUM :

La semaine dernière, le gouvernement a augmenté le salaire minimum mensuel à 8 500 lires (455 $) pour 2023, soit une hausse de 100 % par rapport à l'année précédente.

Cette hausse, destinée à atténuer les effets de l'inflation, a suscité l'inquiétude des employeurs quant à l'augmentation des coûts et aux licenciements. Ramazan Kaya, chef de l'association turque des fabricants de vêtements, a déclaré que les prix augmenteraient et que des emplois seraient supprimés en conséquence.

Ismail Gulle, ancien chef de l'association des exportateurs turcs et membre actuel du comité des tissus tricotés de la chambre d'industrie d'Istanbul, a déclaré que le gouvernement prendrait probablement des mesures pour atténuer les pertes d'emploi, y compris une éventuelle allocation de travail à court terme.

SOUTIEN À L'ÉNERGIE, À L'AGRICULTURE :

Les dépenses pour les subventions à l'énergie - notamment le carburant, l'électricité, le gaz naturel - atteindraient 530 milliards de lires en 2023, contre 200 milliards en 2021, selon une présentation du ministre des Finances.

Un total de 142,9 milliards de lires a été prévu pour les dépenses de 2023 dans le secteur agricole pour les programmes de soutien et les paiements d'investissement.

AIDE SOCIALE, AUTRES DÉPENSES :

Les dépenses d'aide sociale dans le budget 2023 ont été portées à 258,4 milliards de lires. Les dépenses pour l'éducation seront de 650 milliards de lires, tandis que 145,4 milliards de lires ont été réservés pour le soutien au secteur réel.

(1 $ = 18,7158 lires)