Factbox - Les opinions politiques des deux derniers candidats dans la course à la succession du britannique Boris Johnson

Vous trouverez ci-dessous ce que les deux ont dit sur les questions clés :

RISHI SUNAK

Sur la fiscalité : En tant que ministre des finances, Sunak a mis la Grande-Bretagne sur la voie de sa plus grande charge fiscale depuis les années 50.

Il a refusé de suivre les autres candidats en promettant des réductions d'impôts immédiates, affirmant qu'il faut d'abord maîtriser l'inflation.

"Je vais réduire les impôts au cours de ce parlement, mais je vais le faire de manière responsable, car je ne réduis pas les impôts pour gagner des élections, je gagne des élections pour réduire les impôts", a-t-il déclaré à la radio BBC.

Sur l'énergie : M. Sunak s'est engagé à rendre la Grande-Bretagne indépendante sur le plan énergétique d'ici 2045 afin de l'isoler des chocs d'approvisionnement comme celui provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a également promis de ne pas assouplir l'interdiction des parcs éoliens terrestres.

Sur la criminalité : Sunak a promis des réformes du système de justice pénale, notamment des peines plus sévères pour les criminels qui ne se présentent pas au tribunal et une répression des gangs qui exploitent sexuellement les enfants.

Sur l'immigration : La vidéo de lancement de la campagne de Sunak a commencé par une référence à sa grand-mère qui a déménagé en Grande-Bretagne dans les années 1960.

Son porte-parole a déclaré au journal The Times qu'il était fier d'être issu d'une famille d'immigrants mais qu'il pensait que la Grande-Bretagne devait contrôler ses frontières, et qu'il maintiendrait le plan d'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda.

"Nous devons construire un nouveau consensus sur les personnes qui viennent dans notre pays. Oui aux travailleurs acharnés, aux innovateurs talentueux, mais de manière cruciale, au contrôle de nos frontières", a-t-il déclaré dans un discours de campagne.

Sur le coût de la vie : En tant que ministre des finances, M. Sunak a lancé des programmes de soutien d'une valeur totale de 37 milliards de livres (44,14 milliards de dollars) pour aider les Britanniques à faire face à la hausse des coûts.

Avant de démissionner, il a indiqué qu'il était prêt à aller plus loin si nécessaire.

Sur le Brexit : Sunak a voté pour le Brexit en 2016.

Sur l'Ukraine : Sunak a déclaré au Sun que son premier voyage à l'étranger en tant que premier ministre serait à Kiev et a déclaré : "Je renforcerai notre politique de soutien total à l'Ukraine que Boris a si habilement menée".

Il a déclaré au peuple ukrainien qu'il "n'hésitera pas à vous fournir tout le soutien supplémentaire dont vous avez besoin alors que vous entrez dans une nouvelle phase du conflit, dans laquelle votre objectif n'est pas simplement de résister aux avancées russes mais de les inverser et de vous reconstruire".

Sur la défense : Il n'a pas dit combien il dépenserait pour la défense mais a décrit l'objectif de l'OTAN de 2 % du PIB comme un "plancher, pas un plafond".

Sur le net zéro : Sunak a déclaré lors d'un débat télévisé sur le leadership sur ITV : "Si nous allons trop fort et trop vite, nous perdrons des gens... Et ce n'est pas une façon d'y arriver, et je pense que nous pouvons y arriver d'une façon qui concerne la croissance, les emplois, les industries du futur, et c'est la façon de le faire."

LIZ TRUSS

Sur la fiscalité : Truss a écrit dans le Telegraph : "Je commencerais à réduire les impôts dès le premier jour afin de prendre des mesures immédiates pour aider les gens à faire face au coût de la vie. Il n'est pas juste d'augmenter les impôts maintenant".

Mme Truss a déclaré que cela inclurait l'annulation d'une hausse des cotisations de sécurité sociale qui est entrée en vigueur en avril.

Lors d'un hustings, elle a ajouté : "Je ne ferais pas non plus les augmentations de l'impôt sur les sociétés car je pense qu'il est d'une importance vitale que nous attirions les investissements dans notre pays."

Sur l'économie : Lors de son lancement officiel, elle s'est engagée à mettre l'économie sur une "trajectoire ascendante" d'ici les prochaines élections nationales.

Elle a également déclaré : "Je crois que le moyen de parvenir à une plus grande croissance économique est de réduire les impôts, de diminuer la réglementation, d'investir dans les compétences et d'attirer les entreprises dans notre pays. Vous ne pouvez pas taxer votre chemin vers la croissance".

Dans une interview accordée au Telegraph, elle a promis "le plus grand changement dans notre politique économique depuis 30 ans".

Sur la politique monétaire : Mme Truss a déclaré qu'elle voulait réexaminer le mandat de la Banque d'Angleterre pour "s'assurer qu'elle est suffisamment stricte en matière d'inflation" et qu'elle "fixerait une orientation claire" à la politique monétaire.

Sur l'énergie : Elle a promis un allègement temporaire des factures d'énergie.

Concernant la levée de l'interdiction de la fracturation, elle a déclaré au Telegraph : "Je pense que cela dépend de la zone locale, et si elle bénéficie d'un soutien dans la zone locale. Mais je pense certainement que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire le coût de l'énergie pour les consommateurs."

Sur l'immigration : Mme Truss a déclaré qu'elle était "complètement d'accord" avec la politique d'immigration du gouvernement au Rwanda.

Sur le Brexit : Truss a voté pour rester dans l'Union européenne mais a rapidement déclaré qu'elle avait changé d'avis. Ses partisans ont déclaré qu'elle prévoyait de faire avancer la divergence réglementaire avec l'UE, notamment en révisant la réglementation des entreprises, afin de stimuler une économie plus dynamique.

En tant que ministre des affaires étrangères, elle a présenté au Parlement un projet de loi visant à passer outre unilatéralement à certaines règles commerciales post-Brexit pour l'Irlande du Nord, une position politique qu'elle devrait poursuivre. Cela a aggravé les tensions entre les deux parties.

Sur l'Ukraine : En tant que ministre des Affaires étrangères, Mme Truss a déclaré que la Russie devait se retirer complètement d'Ukraine et que les sanctions à son encontre devaient être maintenues jusqu'à ce que cela se produise.

Lors d'un débat télévisé sur le leadership, Truss a déclaré : "Je suis prête à m'adresser directement au (président russe Vladimir) Poutine et à l'interpeller devant ces pays très importants pour le swing que sont l'Inde et l'Indonésie. J'irais donc là-bas, et j'interpellerais Poutine".

Sur la défense : Mme Truss s'est engagée à porter les dépenses de défense à 3 % du PIB d'ici 2030.

Sur le net zéro : Elle s'est engagée à atteindre l'objectif net zéro, mais a déclaré que la Grande-Bretagne devait "trouver de meilleures façons d'atteindre l'objectif net zéro" qui ne "nuiront pas aux personnes et aux entreprises".

(1 $ = 0,8382 livre)