Factbox - Les plus grands piratages et hold-up de crypto-monnaie

Ronin, un réseau qui permet le transfert de crypto-monnaies à travers différentes blockchains, a déclaré mardi que des hackers ont volé le 23 mars quelque 173 600 jetons ether et 25,5 millions de jetons USD Coin.

Au moment de l'annonce, le butin valait environ 615 millions de dollars - et, en raison d'une modification de la valeur des jetons, quelque 540 millions de dollars au moment du piratage - ce qui fait de ce vol l'un des plus importants jamais enregistrés.

Voici quelques-uns des autres vols majeurs qui ont endeuillé le secteur de la crypto-monnaie depuis la naissance du bitcoin en 2008.

RÉSEAU POLY

Des pirates ont volé environ 610 millions de dollars en août 2021 à Poly Network, une plateforme qui facilite les transactions de jetons de pair à pair. Les pirates à l'origine du hold-up ont par la suite restitué la quasi-totalité des fonds volés.

Le piratage a mis en évidence les vulnérabilités du secteur florissant de la finance décentralisée - DeFi -, où les utilisateurs prêtent, empruntent et épargnent en jetons numériques, contournant les gardiens traditionnels de la finance tels que les banques et les bourses.

COINCHECK

En janvier 2018, des pirates ont volé des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 530 millions de dollars à la bourse d'échange Coincheck basée à Tokyo. Les voleurs ont attaqué l'un des "hot wallet" de Coincheck - un dossier numérique stocké en ligne - pour drainer les fonds, attirant l'attention sur la sécurité des échanges.

Le piratage a soulevé des questions au Japon https://www.reuters.com/article/us-japan-cryptocurrency-regulation-idUSKBN1FW04F sur la réglementation du marché des actifs numériques. L'agence de renseignement de la Corée du Sud a déclaré à l'époque qu'un groupe de pirates nord-coréens pourrait être à l'origine de cette attaque.

MT. GOX

Dans l'un des premiers et des plus médiatiques piratages de crypto-monnaies, des bitcoins d'une valeur de près de 500 millions de dollars ont été volés à la bourse Mt.Gox de Tokyo - alors la plus importante du monde - entre 2011 et 2014.

Mt.Gox, qui gérait autrefois 80 % des échanges de bitcoins dans le monde, a déposé le bilan début 2014 après la révélation du piratage, et quelque 24 000 clients ont perdu l'accès à leurs fonds.

WORMHOLE

Le site deFi Wormhole a été victime d'un vol de 320 millions de dollars le mois dernier, les pirates s'étant emparés de 120 000 jetons numériques liés à la deuxième plus grande cryptomonnaie, l'éther.

La branche crypto de la société Jump Trading, basée à Chicago, qui avait racheté l'année précédente le développeur à l'origine de Wormhole, a par la suite remplacé les fonds "afin de rendre les membres de la communauté entiers et de soutenir Wormhole maintenant, alors qu'il continue à se développer."