Factbox - Les présidents du Pérou et les années de troubles politiques

Mercredi, le Congrès péruvien a voté la destitution du président Pedro Castillo dans le cadre d'un procès en destitution, le troisième auquel il a été confronté depuis son arrivée au pouvoir en juillet de l'année dernière, et quelques heures après avoir déclaré qu'il dissoudrait le corps législatif par décret.

Voici un récapitulatif des récentes turbulences politiques au Pérou.

PEDRO CASTILLO (2021-2022)

Ancien enseignant et agriculteur, M. Castillo a obtenu un fort soutien dans les zones rurales pauvres pour gagner les élections pour un parti socialiste, mais sa cote de popularité a rapidement chuté et il a dû faire face à une opposition constante de la part d'un Congrès fragmenté et à des accusations d'"incapacité morale".

Il a survécu à deux votes de destitution avant d'être finalement éliminé le 7 décembre au cours d'une journée dramatique. Il avait auparavant tenté de dissoudre le Congrès, suscitant des allégations de tentative de coup d'État.

MANUEL MERINO (10-15 novembre 2020)

Un ancien chef du Congrès qui a mené une procédure de destitution contre son prédécesseur Martin Vizcarra et qui a duré moins d'une semaine. Il a démissionné après que deux décès lors de manifestations contre son gouvernement ont provoqué un exode de son cabinet et des appels généralisés à sa destitution.

Les parlementaires avaient déclaré qu'ils lanceraient une procédure de destitution contre lui s'il ne démissionnait pas.

MARTIN VIZCARRA (2018-2020)

Les parlementaires ont évincé Vizcarra après que les médias ont allégué qu'il avait reçu 2,3 millions de soles (640 000 $) de pots-de-vin de la part de deux entreprises ayant remporté un appel d'offres de travaux publics alors qu'il était gouverneur régional des années auparavant.

Vizcarra, qui s'est longtemps heurté aux parlementaires, a fermement nié ces allégations, mais a été démis de ses fonctions après qu'un deuxième procès en destitution en autant de mois l'ait déclaré "moralement incapable" de gouverner.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI (2016-2018)

Les procureurs ont enquêté sur Kuczynski pour avoir favorisé des contrats avec la société de construction brésilienne Odebrecht alors qu'il était ministre sous l'ancien président Alejandro Toledo.

Kuczynski a d'abord nié tout lien avec Odebrecht, une entreprise au cœur d'une enquête sur la corruption politique qui a balayé toute la région. Mais il a finalement reconnu que sa société de conseil avait conseillé le constructeur sur le financement de projets. Kuczynski a démissionné de la présidence en 2018 sous la pression du Congrès.

OLLANTA HUMALA (2011-2016)

Humala fait l'objet d'un procès pour des allégations selon lesquelles il aurait reçu 3 millions de dollars d'Odebrecht pendant la campagne électorale présidentielle de 2011.

Les procureurs ont demandé 20 ans de prison. Humala nie les allégations.

ALAN GARCIA (1985-1990 et 2006-2011)

L'ancien président Alan Garcia s'est tué en avril 2019 d'une balle dans la tête lorsque la police péruvienne est arrivée pour l'arrêter à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait participé à un autre système de corruption d'Odebrecht.

Leader politique charismatique qui a effectué deux mandats, Garcia a nié à plusieurs reprises les allégations de corruption.

ALEJANDRO TOLEDO (2001-2006)

Toledo est accusé d'avoir reçu un pot-de-vin de 20 millions de dollars d'Odebrecht pendant son mandat. Il est libre sous caution aux États-Unis, mais fait face à une procédure d'extradition vers le Pérou.

L'ancien président, qui a nié les allégations, a passé près de huit mois dans une prison californienne.

ALBERTO FUJIMORI (1990-2000)

Fujimori purge une peine de 25 ans de prison pour violations des droits de l'homme, notamment pour avoir commandé des escadrons de la mort qui ont massacré des civils lors d'une campagne de contre-insurrection pendant son gouvernement. Plus tard, il a également été reconnu coupable de corruption dans un scandale majeur.