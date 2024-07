La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait les promesses suivantes jeudi, alors qu'elle cherchait à obtenir l'approbation des membres du Parlement européen pour un second mandat à la tête du puissant organe exécutif de l'Union européenne.

DÉFENSE ET SÉCURITÉ

- Construire une "véritable Union européenne de la défense" et créer un marché unique pour les produits et services de défense.

- Proposer des projets de défense d'intérêt européen commun, en commençant par un bouclier aérien européen et une cyberdéfense.

- Nommer un commissaire à la défense, qui coordonnera les efforts visant à renforcer la base industrielle de défense de l'Europe.

- Présenter un livre blanc sur l'avenir de la défense européenne dans les 100 premiers jours de la prochaine Commission.

- Plus que doubler les effectifs de l'agence européenne de police Europol.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- Créer une Union européenne de l'épargne et de l'investissement, y compris les marchés bancaires et de capitaux, afin de mobiliser l'épargne privée pour investir dans l'innovation et les transitions propres et numériques.

- Créer un Fonds européen pour la compétitivité dans le cadre du prochain budget à long terme de l'UE, à partir de 2028. Ce fonds, dont la taille et la méthode de financement ne sont pas précisées, doit investir dans des technologies stratégiques telles que l'intelligence artificielle, l'espace, les technologies propres et la biotechnologie, et soutenir des projets européens d'intérêt commun.

COMPÉTITIVITÉ, POLITIQUE ÉCONOMIQUE EXTÉRIEURE

- Présenter un "Clean Deal industriel" dans les 100 premiers jours de la prochaine Commission pour s'assurer que l'UE fabrique les produits dont elle a besoin pour sa transition verte et réduire sa dépendance aux importations en provenance de Chine.

- Augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité de l'UE au-delà des 50 % actuels et permettre aux banques et aux investisseurs de financer plus facilement les entreprises à croissance rapide et d'orienter l'épargne privée vers les transitions verte et numérique.

- Réviser la directive sur les marchés publics afin d'accorder la préférence aux produits européens dans les secteurs stratégiques.

- Formuler une nouvelle politique économique étrangère qui permette de forger des partenariats essentiels dans le domaine des minéraux, de stimuler les investissements en Afrique, en Asie et en Amérique latine et de se prémunir contre les fuites de technologies.

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ÉNERGIE

- Proposer un objectif européen juridiquement contraignant visant à réduire les émissions de 90 % d'ici 2040 par rapport aux niveaux de 1990.

- Veiller à ce que les pays soient en mesure de mettre en œuvre les politiques existantes de l'UE en matière de réduction des émissions de CO2.

- Mme Von der Leyen a indiqué qu'elle prévoyait de maintenir une politique controversée visant à interdire la vente de nouvelles voitures émettant du CO2 d'ici 2035. Toutefois, son document politique précise que la loi sera modifiée afin de confirmer que les voitures fonctionnant aux e-carburants pourront toujours être vendues après 2035.

- Le plan actuel vise à aider les pays à s'adapter à l'aggravation du changement climatique, qui frappe des pays de l'UE comme l'Espagne et la Grèce, victimes de graves sécheresses et d'incendies de forêt.

- Étendre le système d'achat groupé de gaz de l'UE à l'hydrogène et aux matières premières essentielles.

MIGRATION

- Tripler le nombre de gardes-frontières et de gardes-côtes européens pour le porter à 30 000.

- Élaborer une nouvelle stratégie de l'UE en matière de politique des visas afin de mieux sécuriser les frontières et de mieux gérer les migrations.

- Nommer un commissaire pour la Méditerranée et établir un pacte pour la Méditerranée avec les pays de la région.

- Présenter une nouvelle approche commune sur le retour des migrants, avec une nouvelle législation "pour accélérer et simplifier le processus".

AUTRES DOMAINES POLITIQUES

- Nommer un commissaire dont les responsabilités incluront le logement et proposer un plan européen pour le logement abordable.

- Nommer un commissaire chargé de l'élargissement pour aider les pays candidats à se rapprocher de l'adhésion à l'UE.