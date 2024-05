Les régulateurs européens ont lancé une série d'enquêtes sur les grandes entreprises technologiques. La dernière en date concerne Apple, Meta Platforms et Google (Alphabet), qui pourraient se voir infliger de lourdes amendes d'ici à la fin de l'année pour des infractions présumées, notamment le dénigrement de produits rivaux sur leurs plates-formes.

Voici quelques-unes des mesures prises par les organismes de surveillance européens à l'encontre des grandes entreprises technologiques :

UNION EUROPÉENNE

Facebook et Instagram n'ont pas réussi à lutter contre la désinformation et la publicité trompeuse à l'approche des élections du Parlement européen, a déclaré la Commission européenne en avril, alors qu'elle ouvrait une enquête sur des violations présumées des règles de l'UE en matière de contenu en ligne.

Apple, Meta Platforms et Google feront l'objet d'une enquête pour des infractions potentielles à la loi de l'Union européenne sur les marchés numériques (DMA), ont déclaré les régulateurs antitrust de l'UE le 25 mars. Les infractions pourraient donner lieu à des amendes allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial des entreprises concernées.

La Commission s'est refusée à tout commentaire. Apple, Meta et Google n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En septembre 2023, l'UE a sélectionné 22 services dits "gardiens", gérés par Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et ByteDance, propriétaire de TikTok, et leur a donné six mois pour se conformer aux dispositions du DMA, une législation destinée à permettre aux utilisateurs européens de passer plus facilement d'un service à l'autre.

En avril, les autorités antitrust de l'UE ont désigné le système d'exploitation d'Apple pour les iPads comme étant un "gatekeeper" au sens de la DMA.

Meta Platforms et TikTok de ByteDance ont tous deux fait appel du statut de "gatekeeper" en novembre, ce dernier ayant perdu une tentative de suspension de sa désignation en février. Apple a déclaré en avril qu'elle continuerait à s'engager de manière constructive avec la Commission européenne pour se conformer à ses règles en matière de technologie.

Le 4 mars, Bruxelles a infligé à Apple une amende de 1,84 milliard d'euros (1,99 milliard de dollars), la première sanction antitrust jamais infligée au fabricant de l'iPhone par l'UE, à la suite d'une plainte déposée en 2019 par Spotify. Apple a critiqué la décision de l'UE et déclaré qu'elle la contesterait devant les tribunaux.

Le 11 janvier, un conseiller de la plus haute juridiction européenne a déclaré que le tribunal devrait confirmer l'amende antitrust de 2,42 milliards d'euros infligée à Google par l'UE. La Commission européenne a infligé une amende à l'entreprise en 2017 pour avoir utilisé son propre service de comparaison de prix afin d'obtenir un avantage déloyal sur des rivaux européens plus petits.

La Commission européenne cherche à savoir si Microsoft empêche ses clients de s'appuyer sur certains logiciels de sécurité fournis par ses concurrents, selon un document que les régulateurs ont envoyé à au moins un rival de l'entreprise en janvier, vu par Reuters.

Les autorités antitrust de l'UE ont déclaré le même mois que l'investissement de plus de 10 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, pourrait être soumis aux règles de l'UE en matière de fusions, après un avertissement similaire de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) en décembre dernier.

En novembre dernier, les autorités antitrust de l'UE ont demandé aux rivaux de Microsoft si la proposition du géant américain du logiciel de dissocier son application de chat et de vidéo Teams de son produit Office était suffisante pour répondre à leurs préoccupations, après que la Commission européenne a lancé une enquête sur le lien entre Office et Teams en juillet 2023.

BRETAGNE

En octobre 2023, le régulateur britannique des médias a demandé à l'autorité antitrust du pays, la CMA, d'enquêter sur la domination d'Amazon et de Microsoft sur le marché britannique de l'informatique dématérialisée, en citant des caractéristiques qui ont rendu plus difficile pour les entreprises de changer de fournisseur d'informatique dématérialisée ou d'en combiner plusieurs. La CMA achèvera son enquête d'ici avril 2025.

FRANCE

Le 20 mars, l'autorité française de surveillance de la concurrence a déclaré avoir infligé à Google une amende de 250 millions d'euros (270,43 millions de dollars) pour des infractions liées aux règles de l'UE en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de ses relations avec les éditeurs de médias.

L'autorité a perquisitionné les bureaux locaux de Nvidia en septembre dernier, selon le Wall Street Journal. L'organisme de surveillance avait révélé la perquisition, mais n'avait pas cité le nom de l'entreprise, se contentant de dire qu'elle appartenait au "secteur des cartes graphiques".

Nvidia s'est refusée à tout commentaire.

En juillet 2023, l'autorité antitrust a déclaré qu'Apple pourrait avoir violé les réglementations relatives à l'utilisation des données des utilisateurs de l'iPhone à des fins publicitaires et pourrait potentiellement abuser de sa position dominante sur le marché en imposant des conditions biaisées, peu claires et injustes pour traiter les données des utilisateurs.

ALLEMAGNE

Google a accepté de modifier ses pratiques en matière de données d'utilisateurs pour mettre fin à une enquête antitrust allemande visant à limiter son pouvoir de marché basé sur les données, a déclaré l'office allemand des cartels le 5 octobre. Les engagements de Google donneraient aux utilisateurs plus de choix sur la manière dont leurs données sont utilisées sur les plateformes de l'entreprise, a déclaré l'autorité de régulation.

ITALIE

L'autorité italienne de surveillance de la concurrence a condamné British American Tobacco (BAT) et Amazon en février à une amende combinée de 7 millions d'euros (7,57 millions de dollars) pour publicité trompeuse sur les produits du tabac à chauffer.

L'agence antitrust italienne a déclaré en mai 2023 qu'elle avait ouvert une enquête sur Apple pour abus présumé de sa position dominante sur le marché des applications.

En avril dernier, l'organisme de surveillance a pris des mesures à l'encontre de Meta pour abus présumé de sa position dans le pays, dans le cadre d'une enquête portant sur les droits de la musique diffusée sur les plates-formes du groupe.

PAYS-BAS

L'organisme néerlandais de surveillance de la vie privée AP a déclaré en avril qu'il recommandait aux organisations gouvernementales de cesser d'utiliser Facebook tant que l'on ne sait pas ce qu'il advient des données personnelles des utilisateurs des pages Facebook du gouvernement.

En octobre dernier, l'autorité néerlandaise de régulation de la concurrence a déclaré qu'elle avait rejeté les objections d'Apple contre les amendes de 50 millions d'euros (54,09 millions de dollars) qu'elle lui avait infligées pour non-respect des réglementations visant à limiter la position dominante de l'App Store d'Apple. Apple fera appel de cette décision devant les tribunaux néerlandais.

ESPAGNE

Un groupe de startups espagnoles a déposé en mai une plainte contre les pratiques de Microsoft en matière d'informatique dématérialisée auprès de l'autorité de régulation antitrust du pays. L'association espagnole des startups, qui représente plus de 700 startups en Espagne, a cité plusieurs pratiques prétendument anticoncurrentielles de Microsoft au cours des dernières années.

(1 dollar = 0,9224 euro)