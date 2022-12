Factbox - Les sociétés de crypto-monnaies s'effondrent en faillite

Voici les principales sociétés de crypto-monnaies qui ont fait faillite en 2022.

FTX

L'implosion de FTX a été la chute de crypto la plus importante et la plus spectaculaire de 2022 jusqu'à présent. La bourse basée aux Bahamas a commencé l'année avec une évaluation de 32 milliards de dollars, a embauché des célébrités, dont Larry David et Tom Brady, pour des publicités tape-à-l'œil lors du Super Bowl, et a apposé son nom sur l'aréna du Miami Heat de la NBA. FTX, qui a déclaré avoir plus d'un million d'utilisateurs, s'est positionné comme un "chevalier blanc" qui pourrait sauver d'autres entreprises de crypto-monnaies au milieu des turbulences du marché plus tôt cette année.

Mais en novembre, FTX a fait faillite après une semaine au cours de laquelle une fusion possible avec la bourse de crypto-monnaies rivale Binance a échoué, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a dû faire face à des allégations selon lesquelles il aurait acheminé des dépôts de clients vers la société de négociation affiliée à FTX, Alameda Research, et la bourse a subi des retraits d'environ 6 milliards de dollars en seulement 72 heures. Bankman-Fried a déclaré qu'il était "profondément désolé de ce qui s'est passé" et a reconnu un "échec massif de la supervision de la gestion des risques", mais a affirmé qu'il n'avait pas intentionnellement mélangé les dépôts des utilisateurs de FTX avec l'activité de trading d'Alameda.

John Ray, le nouveau PDG chargé de superviser la faillite de FTX, a déclaré qu'il n'avait jamais vu auparavant "un tel échec complet des contrôles de l'entreprise" - et Ray était le cadre chargé de nettoyer les dettes d'Enron à la suite de son scandale de fraude comptable du début des années 2000.

BLOCKFI

Le créancier de crypto BlockFi a été la première société de crypto à suivre FTX dans la faillite, déposant une demande de chapitre 11 environ deux semaines après l'effondrement de FTX.

BlockFi avait plusieurs liens avec FTX, et elle avait compté sur une facilité de crédit de 400 millions de dollars de FTX pour rester à flot après que les créanciers de crypto concurrents Voyager Digital Ltd et Celsius Network aient fait faillite à la suite des turbulences du marché plus tôt en 2022.

BlockFi a précédemment déclaré avoir 450 000 utilisateurs et avoir l'intention de demander à un juge des faillites de permettre à certains d'entre eux de retirer des fonds. Les utilisateurs qui seraient en mesure de retirer des fonds disposent de comptes BlockFi Wallet ne portant pas d'intérêts, que BlockFi a créés plus tôt cette année dans le cadre d'un règlement de 100 millions de dollars avec la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes.

THREE ARROWS CAPITAL

Le fonds spéculatif en crypto Three Arrows Capital (3AC) a été la première grande entreprise de crypto à faire faillite en 2022, entraînée par l'effondrement des cryptomonnaies Luna et TerraUSD en mai. Ces effondrements ont ébranlé les marchés des crypto-monnaies du monde entier, fait disparaître 42 milliards de dollars de la valeur des investisseurs et conduit à un mandat d'arrêt en Corée du Sud pour les développeurs des cryptomonnaies.

La société 3AC, basée à Singapour, dont on a dit qu'elle possédait 10 milliards de dollars en cryptomonnaies plus tôt en 2022, a entamé une procédure de faillite dans les îles Vierges britanniques en juin.

Les professionnels qui supervisent la liquidation de 3AC ont déclaré que ses fondateurs ont fui à l'étranger et ne coopèrent pas aux efforts visant à récupérer les actifs pour les créanciers.

VOYAGER DIGITAL

Voyager, un créancier de crypto-monnaies basé dans le New Jersey, a déposé en juillet une demande de mise en faillite aux États-Unis après que 3AC ait fait défaut sur un prêt de crypto-monnaies d'une valeur de plus de 650 millions de dollars.

Voyager avait espéré faire passer rapidement sa faillite par le système judiciaire américain, ayant conclu un accord en septembre pour vendre ses actifs pour 1,4 milliard de dollars en crypto à FTX.

La vente proposée est tombée à l'eau suite à l'implosion de FTX, et Voyager a rouvert les discussions avec d'autres acheteurs potentiels, dont la bourse de crypto-monnaies Binance.

RÉSEAU CELSIUS

Autre créancier de crypto-monnaies mis à mal par l'effondrement de Terra et Luna, Celsius Network a entamé sa procédure de faillite aux États-Unis en juillet sur une base plus rocheuse que Voyager.

Depuis lors, Celsius a été mêlé à des litiges concernant les enquêtes sur les fraudes, le traitement disparate des comptes clients, la confidentialité des clients et ses dépenses pour une nouvelle installation de minage de bitcoins.

Le juge des faillites de Celsius a nommé un examinateur chargé de déterminer si Celsius a fonctionné comme une pyramide de Ponzi et de procéder à un examen général des finances de la société. Celsius a déclaré qu'elle accueillait favorablement un examen indépendant, mais elle s'est dite préoccupée par le chevauchement des enquêtes menées par ses créanciers, les organismes de réglementation des valeurs mobilières de l'État et l'examinateur de la faillite.