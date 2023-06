Environ 664 000 foyers et entreprises de la côte américaine du Golfe du Mexique, du Texas à la Floride, étaient privés d'électricité vendredi après les violentes tempêtes qui se sont abattues sur la région pendant la nuit, selon les données de l'outil de suivi des pannes d'électricité et des services publics locaux.

C'est au Texas que l'on compte le plus grand nombre de pannes, avec environ 212 300, contre 236 000 plus tôt dans la journée, suivi de la Louisiane avec 176 600 et du Mississippi avec 161 500, selon PowerOutage.us.

Les tempêtes continuent de progresser vers l'est, à la frontière entre l'Alabama et la Floride, où les pannes augmentent, tandis qu'un ciel plus dégagé au Texas et en Louisiane a permis aux compagnies d'électricité de continuer à rétablir le courant.

La compagnie d'électricité qui compte le plus grand nombre de pannes est Southwestern Electric Power Co (SWEPCO), avec environ 233 900 clients privés d'électricité, principalement au Texas et en Louisiane.

SWEPCO, qui a déjà commencé à rétablir le courant, a indiqué sur sa page Twitter que "de nombreuses routes sont bloquées par certains des mêmes arbres abattus qui ont fait tomber les lignes électriques".

SWEPCO dessert environ 543 000 clients au Texas, en Louisiane et en Arkansas. SWEPCO est une unité de l'entreprise énergétique américaine American Electric Power Co Inc.

Les unités de l'entreprise énergétique américaine Entergy Corp ont enregistré le deuxième plus grand nombre de pannes, avec environ 85 000 clients privés d'électricité, principalement en Louisiane et dans le Mississippi.

"Bien que certains clients aient déjà été rétablis, le rétablissement complet prendra du temps dans les zones les plus touchées", a déclaré Entergy à ses clients de Louisiane sur son site web.

Entergy fournit de l'électricité à environ 2,9 millions de clients au Texas, en Louisiane, en Arkansas et dans le Mississippi.

Principales pannes par État :

État Coupures

Texas 212 300

Louisiane 176 600

Mississippi 161 500

Alabama 35 500

Floride 78 100

Total des sorties 664 000