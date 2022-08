Factbox-Les travailleurs britanniques se mobilisent contre la crise du coût de la vie.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des industries dans lesquelles les syndicats ont entrepris ou menacé d'entreprendre des actions de grève :

CHEMINS DE FER

De larges sections du réseau ferroviaire britannique ont été paralysées à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

Les membres du Syndicat national des travailleurs du rail, de la marine et des transports (RMT) et de l'Association du personnel salarié des transports (TSSA) ont annoncé une action de grève les 18 et 20 août, suite à des débrayages précédents qui n'ont pas permis de résoudre les désaccords sur les salaires et les conditions.

Le syndicat Unite a déclaré que ses membres de Network Rail - qui possède et entretient l'infrastructure ferroviaire - se joindraient aux autres syndicats ferroviaires pour faire grève les 18 et 20 août.

Les conducteurs de train de plusieurs compagnies ferroviaires britanniques représentés par le syndicat ASLEF ont également débrayé https://www.reuters.com/world/uk/uk-train-drivers-8-rail-companies-strike-july-30-union-says-2022-07-14 le 30 juillet et le 13 août.

Les travailleurs du métro de Londres représentés par le RMT doivent faire grève le 19 août, leur cinquième débrayage de 24 heures cette année.

TRIBUNAUX

Les avocats britanniques https://www.reuters.com/world/uk/uk-trial-lawyers-stage-walkouts-dispute-over-funding-2022-06-27/#:~:text=LONDRES%2C%20June%2027%20(Reuters),pour%20collègues%20qui%20ont%20dépassés impliqués dans des procès criminels ont organisé plusieurs débrayages dans le cadre d'un conflit sur le financement du gouvernement, refusant d'accepter de nouvelles affaires ou de couvrir les affaires de leurs collègues qui ont dépassé les délais. Ils prévoient d'organiser d'autres journées de grève au cours des prochaines semaines.

ÉCOLES

Le syndicat d'enseignants NASUWT avait précédemment déclaré qu'il soumettrait ses membres à un vote en vue d'une action industrielle en novembre si leur accord salarial ne répond pas à leur demande d'augmentation de 12 %.

Après que le gouvernement a annoncé des augmentations salariales comprises entre 5 % et 8,9 % pour les enseignants, le syndicat a demandé aux ministres de s'engager dans des négociations.

HOSPITALES

Le Royal College of Nursing https://www.reuters.com/world/uk/nurses-england-wales-vote-strike-action-over-pay-2022-08-09 a déclaré que des centaines de milliers d'infirmières en Angleterre et au Pays de Galles voteront en septembre sur l'opportunité de faire grève après que le gouvernement ait annoncé des augmentations salariales inférieures à l'inflation.

La British Medical Association (BMA), qui représente les médecins, a déclaré qu'elle organiserait un vote pour les jeunes médecins en vue d'une éventuelle action industrielle, car ceux d'Angleterre ne sont pas éligibles à l'augmentation de salaire de 4,5 % annoncée par le gouvernement pour certains médecins.

La BMA a également déclaré que d'autres groupes de médecins qu'elle représente allaient réfléchir à leurs prochaines étapes, avertissant qu'elle est "sur une trajectoire de collision avec le gouvernement".

AÉROPORTS

Le personnel d'enregistrement et le personnel au sol de British Airways à l'aéroport Heathrow de Londres ont suspendu une grève prévue qui menaçait de perturber l'une des plaques tournantes de l'aviation les plus fréquentées d'Europe, après que la compagnie aérienne a accepté d'améliorer les salaires.

Le syndicat Unite a déclaré que la grève des ravitailleurs à l'aéroport le plus fréquenté de Grande-Bretagne, Heathrow, qui devait commencer le 21 juillet, a été suspendue après que les employés ont reçu une offre révisée.

TELECOMS

Plus de 40 000 travailleurs de la société de télécommunications BT Group ont organisé une grève nationale sur les salaires les 29 juillet et 1er août, leur première action de ce type en 35 ans.

Le Syndicat des travailleurs de la communication a signifié à BT et Openreach que ses membres organiseront une nouvelle grève de deux jours les 30 et 31 août.

SERVICES POSTAUX

Les travailleurs de la Poste mèneront une quatrième action industrielle le 26 août, qui coïncide avec un débrayage d'une partie du personnel de Royal Mail.

Plus de 115 000 postiers de Royal Mail https://www.reuters.com/world/uk/over-115000-royal-mail-workers-vote-strike-uk-union-2022-07-19 ont voté pour une grève à quatre dates en août et en septembre pour des raisons salariales.

Une grève distincte prévue par 2 400 cadres de Royal Mail représentés par le syndicat Unite https://www.reuters.com/world/uk/uks-unite-union-suspends-three-day-strike-royal-mail-2022-07-18, qui devait avoir lieu du 20 au 22 juillet, a été suspendue après que les travailleurs ont voté en faveur de la reprise des négociations.

PORTS

Plus de 1 900 travailleurs du plus grand port à conteneurs de Grande-Bretagne, Felixstowe https://www.reuters.com/world/uk/workers-uks-container-port-felixstowe-begin-8-day-strike-over-pay-2022-08-05, prévoient huit jours de grève du 21 au 29 août dans le cadre d'un conflit sur les salaires, menaçant de graves perturbations du commerce maritime international.

Des centaines de dockers du port de Liverpool https://www.reuters.com/lifestyle/sports/hundreds-liverpool-dockworkers-vote-strike-over-pay-2022-08-15/#:~:text=LONDRES%2C%20Aug%2015%20(Reuters),trade%20union%20said%20on%20Monday, l'un des plus grands ports à conteneurs du pays, ont également voté en faveur d'une action de grève sur les salaires et les conditions.

ÉDITION

Le personnel de l'éditeur Reach, dont les titres comprennent le Daily Mirror et le Daily Express, a voté en faveur d'une grève de quatre jours les 26 et 31 août, ainsi que les 15 et 16 septembre, pour des raisons salariales, a déclaré la National Union of Journalists (NUJ).

Les journalistes de Reach et d'un deuxième groupe de journaux en Écosse ont également accepté de faire grève à la suite de conflits distincts sur les licenciements et les salaires.

BUSES

Plus de 1 600 chauffeurs de bus londoniens sont appelés à débrayer les 19 et 20 août dans le cadre d'un conflit sur les salaires qui coïncidera avec une grève du métro londonien et une grève des trains de surface.

Les travailleurs des bus d'Arriva dans plusieurs villes du pays ont pris part à des grèves dans le cadre d'un conflit sur les salaires. D'autres membres du personnel dans d'autres régions sont également appelés à l'action industrielle.

SERVICES D'URGENCE

Le syndicat des pompiers a rejeté une proposition d'augmentation salariale de 2 % et a déclaré qu'il se préparait à une action de grève.

POUBELLES

Les travailleurs des poubelles dans diverses régions du pays ont déjà entrepris ou menacé d'entreprendre une action de grève, perturbant ainsi la collecte des déchets.