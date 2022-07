Factbox-Mass shootings in the U.S. from Highland Park to Fort Hood (en anglais)

Vous trouverez ci-dessous une liste d'autres récentes fusillades de masse très médiatisées :

- UVALDE, 25 mai 2022 - Un tireur a ouvert le feu dans une école primaire de cette ville du sud du Texas, tuant 19 élèves et deux enseignants. Des policiers de plusieurs agences rassemblés devant la salle de classe ont attendu plus d'une heure avant qu'une équipe de la patrouille frontalière américaine n'entre dans la classe et n'abatte le suspect.

- LAGUNA WOODS, 15 mai - Un tireur a tué un médecin et blessé cinq autres personnes lors d'un banquet d'une église taïwanaise en Californie dans ce que les responsables ont appelé une attaque méthodiquement planifiée parce que le tireur était contrarié par les tensions entre Chinois et Taïwanais.

- BUFFALO, 14 mai 2022 - Un tireur blanc a tué 10 personnes noires à l'intérieur d'un supermarché dans une attaque à motivation raciale. Il a été inculpé et reste en prison sans caution.

- NEW YORK, 12 avril 2022 - Dans l'une des attaques les plus violentes de l'histoire du système de transport en commun de New York, 23 personnes ont été blessées lorsqu'un homme de 62 ans a activé une bombe fumigène et ouvert le feu dans un métro. Il a été placé en détention le lendemain.

- OXFORD, 30 novembre 2021 - Quatre étudiants ont été tués et sept autres personnes ont été blessées après qu'un adolescent a ouvert le feu dans un lycée d'Oxford, dans le Michigan.

- INDIANAPOLIS, 16 avril 2021 - Un ancien employé de FedEx qui avait fait l'objet de soins psychiatriques a abattu huit personnes et en a blessé plusieurs autres dans un établissement de la société d'expédition dans l'Indiana avant de s'enlever la vie.

- LOS ANGELES, 31 mars 2021 - Quatre personnes ont été tuées, dont un enfant, lors d'une fusillade dans un immeuble de bureaux de la banlieue de Los Angeles avant que le suspect ne soit placé en détention.

- BOULDER, 22 mars 2021 - Une fusillade dans un supermarché de Boulder, au Colorado, a fait 10 morts, dont un policier.

- ATLANTA, 16 mars 2021 - Huit personnes, dont six femmes d'origine asiatique, ont été abattues lors d'une série d'attaques dans des spas de jour à Atlanta et dans les environs. Un suspect masculin a été arrêté.

- MILWAUKEE, 26 février 2020 - Un homme armé a ouvert le feu dans le complexe brassicole de Molson Coors Beverage Co à Milwaukee, tuant cinq collègues avant de se suicider.

- DAYTON, 4 août 2019 - Un homme armé vêtu d'un gilet pare-balles a ouvert le feu dans le centre-ville de Dayton, dans l'Ohio, tuant neuf personnes, dont sa sœur. La police a tué le tireur.

- EL PASO, 3 août 2019 - Un homme a mortellement abattu 22 personnes dans un magasin Walmart à El Paso, au Texas. Une déclaration, que l'on croit avoir été écrite par le suspect, a qualifié l'attaque de "réponse à l'invasion hispanique du Texas." Les autorités ont arrêté le tireur.

- VIRGINIA BEACH, 31 mai 2019 - Un employé mécontent d'un service public a ouvert le feu sur ses collègues dans un bâtiment municipal en Virginie, tuant 12 personnes avant d'être mortellement abattu par la police.

- AURORA, 15 février 2019 - Un homme a ouvert le feu dans une usine de l'Illinois après avoir été licencié, tuant cinq travailleurs avant d'être abattu par la police.

- THOUSAND OAKS, 7 novembre 2018 - Un ancien combattant des Marines a tué 12 personnes dans un bar de Thousand Oaks, en Californie, une banlieue de Los Angeles. Il s'est ensuite suicidé.

- PITTSBURGH, 27 octobre 2018 - Un homme armé a fait irruption dans la synagogue Tree of Life, près de Pittsburgh, et a tiré sur les fidèles réunis pour un service de sabbat, faisant 11 morts.

- SANTA FE, 18 mai 2018 - Un élève de 17 ans a ouvert le feu dans son lycée près de Houston, au Texas, tuant neuf élèves et un enseignant, avant de se rendre aux officiers.

- PARKLAND, 14 février 2018 - Un ancien élève du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, a tué 17 élèves et des éducateurs.

- SUTHERLAND SPRINGS, 5 novembre 2017 - Un homme expulsé de l'armée de l'air américaine pour avoir battu sa femme et son enfant a abattu 26 personnes dans une église rurale du Texas où ses beaux-parents pratiquaient leur culte avant de se donner la mort.

- LAS VEGAS, 1er octobre 2017 - Un homme armé a ouvert le feu sur un festival de musique country depuis une suite d'hôtel au 32e étage, tuant 58 personnes avant de s'enlever la vie.

- ORLANDO, 12 juin 2016 - Un tireur a abattu 49 personnes au Pulse, une boîte de nuit gay, avant d'être abattu par la police.

- SAN BERNARDINO, 2 déc. 2015 - Un mari et sa femme ont tué 14 personnes lors d'une fête de vacances sur leur lieu de travail à San Bernardino, en Californie du Sud, avant de mourir dans une fusillade avec la police.

- ROSEBURG, 1er octobre 2015 - Un homme armé a pénétré sur le campus d'un collège de l'Oregon et a ouvert le feu, tuant neuf personnes avant que la police ne l'abatte.

- CHARLESTON, 17 juin 2015 - Un suprémaciste blanc a tué neuf fidèles noirs dans une église de Charleston, en Caroline du Sud. Il a été condamné à mort.

- WASHINGTON, 16 septembre 2013 - Un ancien réserviste de la marine travaillant comme entrepreneur du gouvernement a tué 12 personnes au Navy Yard de Washington. Il a été abattu par la police.

- NEWTOWN, 14 décembre 2012 - Un tireur lourdement armé a tué 26 personnes, dont 20 enfants âgés de cinq à dix ans, lors d'une tuerie à l'école primaire Sandy Hook dans le Connecticut.

- AURORA, 20 juillet 2012 - Un tireur masqué a tué 12 personnes dans un cinéma à Aurora, au Colorado. Il a été condamné à plusieurs peines de prison à vie.

- FORT HOOD, 5 novembre 2009 - Un major de l'armée et un psychiatre ont ouvert le feu à Fort Hood, une base de l'armée américaine au Texas, tuant 13 personnes.