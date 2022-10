Factbox-Menaces et attaques contre les membres du Congrès

Selon les données fournies par la police du Capitole des États-Unis, un organisme d'application de la loi chargé de protéger les membres du Congrès, les cas liés aux "déclarations et menaces inquiétantes" ont bondi de 3 939 en 2017 à 9 625 en 2021.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des menaces ou actes de violence impliquant des membres du Congrès depuis 2000 :

28 octobre 2022 - Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a été hospitalisé après que les autorités ont déclaré qu'un homme armé d'un marteau l'a agressé lors d'un cambriolage tôt le matin. Paul Pelosi, 82 ans, devrait se rétablir complètement, selon le bureau de la présidente démocrate de la Chambre des représentants, deuxième en ligne pour la présidence. Elle se trouvait à Washington, D.C., lors de l'attaque. CNN, citant une source, a rapporté que l'assaillant a crié "Où est Nancy ?" avant l'attaque et a ensuite dit à la police qu'il "attendait Nancy".

29 août 2022 - Un homme de Pennsylvanie a plaidé coupable d'avoir menacé de tirer et de tuer un membre anonyme du Congrès, ont déclaré les procureurs fédéraux. Joshua Hall, 22 ans, de Mechanicsburg, a proféré les menaces en août alors qu'il était en liberté provisoire dans l'attente de sa sentence pour s'être fait passer pour des membres de la famille du président de l'époque, Donald Trump, afin de recueillir des fonds pour une organisation politique fictive.

22 juillet 2022 - Le représentant républicain des États-Unis Lee Zeldin, qui est candidat au poste de gouverneur de l'État de New York, prononçait un discours de campagne près de Rochester, dans l'État de New York, lorsqu'un homme est monté sur scène et a tenté de le poignarder. Zeldin n'a pas été blessé et l'agresseur a été arrêté.

6 janvier 2021 - Des centaines de partisans de l'ancien président Trump ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis et la violence a suivi alors qu'ils occupaient le bâtiment, forçant les parlementaires à évacuer et retardant la certification de la victoire du désormais président démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle de novembre. Aucun élu n'a été blessé dans les émeutes qui continuent de faire l'objet d'enquêtes.

Plus de 100 policiers ont été blessés dans l'attaque, l'un d'entre eux est mort le lendemain et quatre autres se sont suicidés par la suite. Quatre des personnes qui ont pris d'assaut le Capitole sont mortes le jour de l'attaque.

2 janvier 2021 - Le domicile du sénateur républicain américain Mitch McConnell, dans le Kentucky, a été vandalisé et peint à la bombe avec des messages, dont "où est mon argent", a rapporté le Louisville Courier Journal. L'incident fait suite à des négociations tendues sur le deuxième grand plan de relance contre la pandémie, au cours desquelles Mitch McConnell s'est opposé à l'augmentation des chèques directs pour les particuliers, qui sont passés de 600 à 2 000 dollars.

1er janvier 2021 - Les messages "Annulez le loyer" et "Nous voulons tout" sont peints à la bombe sur la maison des Pelosis à San Francisco, rapporte le San Francisco Chronicle. En plus des graffitis, une tête de porc a été déposée devant le garage, selon le journal.

L'incident s'est produit après que le président de l'époque, M. Trump, a signé un paquet litigieux d'aide et de dépenses de 2,3 billions de dollars contre la pandémie.

14 juin 2017 - Le représentant républicain américain Steve Scalise, alors whip de la majorité, a reçu une balle dans la hanche et a été emmené à l'hôpital après qu'un tireur a ouvert le feu sur des membres républicains du Congrès lors d'un entraînement de baseball à Alexandria, en Virginie, pour leur match de charité annuel du Congrès avec des membres démocrates. Un membre du personnel du Congrès et un lobbyiste ont également été abattus, tandis que deux agents de police du Capitole ont été blessés dans l'attaque. Le tireur est mort dans une fusillade avec la police sur le terrain.

8 janvier 2011 - La représentante démocrate américaine Gabby Giffords a été abattue d'une balle dans la tête par un tireur qui a ouvert le feu sur une foule qui s'était rassemblée pour la rencontrer devant une épicerie à Tuscon, en Arizona. Six personnes, dont un juge fédéral et une fillette de 9 ans, ont été tuées dans l'attaque, tandis que 13 autres ont été blessées, dont Giffords et des membres du personnel du Congrès. Démocrate de l'Arizona à trois mandats, elle a démissionné du Congrès en janvier 2012 pour se concentrer sur son rétablissement.

Oct. 2001 - Des lettres chargées d'anthrax sont envoyées aux bureaux de Washington, D.C., des sénateurs démocrates Patrick Leahy du Vermont et Tom Daschle du Dakota du Sud. Une lettre envoyée à Leahy est datée du 9 octobre 2001, tandis qu'une autre adressée à Daschle a été découverte le 15 octobre 2001, selon le FBI, qui a déclaré dans un communiqué que les deux envois semblaient liés.