Factbox-Mesures réglementaires pour soutenir le secteur immobilier chinois

La Chine a progressivement renforcé son soutien au secteur immobilier qui représente un quart de la deuxième plus grande économie du monde. De nombreux promoteurs immobiliers ont manqué à leurs obligations en matière de dette et ont été contraints d'arrêter la construction.

Vous trouverez ci-dessous les principales mesures prises ces derniers mois :

QUELLES SONT LES DERNIÈRES MESURES ?

28 novembre - L'organisme chinois de réglementation des valeurs mobilières a levé l'interdiction de refinancer les actions des sociétés cotées en bourse, permettant ainsi aux promoteurs immobiliers éligibles d'émettre des actions pour acheter des actifs liés à l'immobilier, reconstituer le fonds de roulement ou rembourser les dettes.

Le régulateur va également promouvoir le financement des promoteurs par la cotation de projets qualifiés via des sociétés d'investissement immobilier (REIT), et encourager la création de fonds de capital-investissement axés sur l'immobilier.

25 novembre - La banque centrale chinoise a déclaré qu'elle réduirait le montant des liquidités que les banques doivent détenir comme réserves pour la deuxième fois cette année, libérant environ 500 milliards de yuans (69,5 milliards de dollars) de liquidités à long terme pour soutenir une économie chancelante.

25 novembre - Reuters rapporte que la banque centrale proposera des prêts bon marché aux sociétés financières pour l'achat d'obligations émises par des promoteurs immobiliers. Elle prépare également une "liste blanche" de promoteurs de bonne qualité et d'importance systémique qui recevraient un soutien plus large de Pékin pour améliorer leurs bilans.

24 novembre - Les plus grandes banques d'Etat chinoises se sont engagées à injecter au moins 162 milliards de dollars de nouveaux crédits afin d'atténuer la pénurie de liquidités dans le secteur immobilier. Country Garden et Longfor Group Holdings Ltd sont parmi les promoteurs immobiliers choisis par les banques comme bénéficiaires.

23 novembre - La banque centrale de Chine a officiellement publié un avis décrivant 16 mesures pour soutenir le secteur immobilier.

21 nov. - La banque centrale fournira 200 milliards de yuans (27,92 milliards de dollars) de prêts à six banques commerciales pour l'achèvement de logements, le gouverneur adjoint de la banque centrale, Pan Gongsheng, a été cité comme ayant déclaré par le quotidien d'État Economic Daily.

14 novembre - Le régulateur bancaire a publié lundi un avis permettant aux banques commerciales d'émettre des lettres de garantie aux sociétés immobilières pour le séquestre des fonds de prévente de logements.

QUELLES AUTRES MESURES ONT ÉTÉ PRISES ?

Depuis le début de la crise de la dette dans le secteur au milieu de l'année dernière, les décideurs politiques ont déployé des politiques pour tenter de stabiliser le marché immobilier.

En janvier, la Chine a élaboré des règles à l'échelle nationale pour faciliter l'accès des promoteurs immobiliers aux fonds des ventes détenus sur des comptes séquestres, selon Reuters.

En mars, les banques ont fourni un soutien financier de plus de 100 milliards de yuans pour les fusions et acquisitions de promoteurs immobiliers privés considérés comme étant de meilleure qualité, selon UBS.

En juillet, Reuters a rapporté que la Chine lancerait un fonds immobilier pour lever jusqu'à 300 milliards de yuans afin d'aider les promoteurs à résoudre une crise de la dette paralysante.

En août, la Chine a garanti de nouvelles émissions d'obligations onshore par quelques promoteurs privés sélectionnés. Le programme a depuis été étendu à d'autres entreprises, dont certaines n'ont pas payé leurs créanciers et leurs fournisseurs.

Début novembre, l'Association nationale des investisseurs institutionnels du marché financier a déclaré qu'elle élargirait un programme visant à soutenir des ventes de dettes d'une valeur d'environ 250 milliards de yuans par des entreprises privées, y compris des promoteurs immobiliers.

QUOI DE NEUF ?

Les analystes et les gestionnaires de fonds ont déclaré que le dernier paquet de financement soulignait la détermination des décideurs politiques à sauver le secteur immobilier, et ils s'attendent à d'autres mesures pour soutenir la liquidité.

Dans un rapport du 25 novembre, Goldman Sachs a déclaré que l'augmentation des prêts aux grands promoteurs privés contribuerait à restaurer la confiance dans le secteur de l'immobilier, mais le test sera de savoir si les transactions immobilières se stabilisent et même rebondissent à l'échelle nationale après l'assouplissement de la politique.

ANZ a déclaré que les 16 dernières mesures pourraient être considérées comme des préparatifs pour la Conférence centrale annuelle sur le travail économique (CEWC) qui se tiendra en décembre.

Les cibles de croissance et les objectifs politiques sont discutés lors de la CEWC mais ne sont généralement pas annoncés avant le Congrès national du peuple en mars.

"Les décideurs chinois ont tourné leur attention vers le sauvetage de l'économie intérieure après le remaniement politique, alors que les perspectives d'exportation s'assombrissent", a déclaré la banque dans une note de recherche lundi.

(1 $ = 7,0500 yuan renminbi chinois)