Le président Joe Biden a publié lundi un projet de budget du gouvernement américain de 7 300 milliards de dollars pour l'exercice 2025, comprenant des prévisions en matière d'impôts, de dépenses et d'économie pour la plus grande économie du monde.

Voici les grandes lignes de cette proposition :

IMMIGRATION

La proposition prévoit une augmentation des dépenses liées à l'immigration, alors que les sondages montrent que les électeurs sont préoccupés par le franchissement de la frontière entre les États-Unis et le Mexique par des migrants sans papiers.

La Maison Blanche a réitéré sa demande de 13,6 milliards de dollars de fonds d'urgence pour l'application de la loi sur les frontières, qui n'avait pas été satisfaite l'année dernière, afin de financer davantage d'agents de la patrouille frontalière, d'agents chargés du droit d'asile et d'équipes de juges des tribunaux de l'immigration.

DÉFENSE

Le budget de sécurité nationale de 895 milliards de dollars de Joe Biden prévoit moins d'avions de chasse furtifs F-35 et de sous-marins de classe Virginia, comme l'a rapporté Reuters, après qu'une maigre augmentation de 1 % permise par les plafonds convenus avec les républicains l'année dernière a laissé moins de fonds que prévu.

M. Biden a également renouvelé sa demande de financement pour la sécurité des frontières, Israël, l'Ukraine, Taïwan et d'autres questions de sécurité nationale qui sont bloquées depuis des mois par les dirigeants républicains du Congrès.

SOINS DE SANTÉ

La demande de l'administration Biden d'augmenter de 1,7 % le budget du ministère de la santé et des services sociaux, pour le porter à 130,7 milliards de dollars, permettrait d'étendre à l'ensemble de la population, y compris aux personnes couvertes par l'assurance Obamacare ou par les plans de leur employeur, les prestations de santé qu'il a obtenues pour les personnes âgées de 65 ans et plus dans le cadre du programme Medicare.

Les coûts de santé sont considérés comme l'un des principaux enjeux des élections générales de novembre, et le budget de Joe Biden propose d'étendre les mesures qu'il a obtenues dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation : un plafond annuel de 2 000 dollars sur les frais à la charge des patients pour tous les médicaments sur ordonnance, un plafond mensuel de 35 dollars sur les frais à la charge des patients pour l'insuline et un plafonnement de l'augmentation des prix des médicaments en fonction de l'inflation.

Il souhaite également que Medicare puisse négocier les prix d'un plus grand nombre de médicaments, et ce plus tôt après leur mise sur le marché.

CRIME

Le budget alloue 1,2 milliard de dollars sur cinq ans à un nouveau fonds de réduction et de prévention des crimes violents afin de soutenir les forces de l'ordre, en les aidant à recruter de nouveaux détectives pour résoudre les homicides, à augmenter les saisies de fentanyl et à embaucher des procureurs et des spécialistes de la médecine légale.

Ce financement fait partie d'un ensemble de mesures visant à renforcer les efforts de lutte contre la criminalité, alors que les républicains s'efforcent de présenter les démocrates comme des partisans d'un mouvement dénoncé depuis longtemps par M. Biden, qui consiste à "dégraisser la police". La criminalité est un sujet régulièrement abordé au cours des années électorales, même si les dernières données montrent que les crimes violents ont diminué de 1,7 % aux États-Unis en 2022.

LE COÛT DE L'ALIMENTATION

Le budget du ministère de l'agriculture demande 7,7 milliards de dollars pour le programme de nutrition pour les femmes, les nourrissons et les enfants, soit une augmentation de 1,4 milliard de dollars par rapport à la demande de l'année dernière, ce qui reflète la pression exercée sur le programme en raison d'une participation plus élevée et de l'augmentation du coût des denrées alimentaires.

Le budget demande également 6 milliards de dollars pour les programmes liés au climat, y compris pour l'embauche de milliers d'employés afin de mettre en œuvre les programmes de la loi sur la réduction de l'inflation, et une augmentation de 20 % à 365 millions de dollars pour la recherche et l'éducation agricoles.

PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES

Les prévisions de la Maison Blanche sont de plus en plus optimistes quant à l'atterrissage en douceur de l'économie américaine, c'est-à-dire la maîtrise de l'inflation sans provoquer de récession. M. Biden a déclaré la semaine dernière qu'il s'attendait à ce que la Réserve fédérale commence à réduire les taux d'intérêt.

La Maison Blanche prévoit une croissance du PIB réel de 1,7 % en 2024, de 1,8 % en 2025 et de 2,2 % en 2030. L'inflation des prix à la consommation prévue était de 2,9 % en 2024 et de 2,3 % en 2025.

Ils prévoient également un taux de chômage de 4 %, qui passera à 3,8 % plus tard dans la décennie, ce qui correspond au plein chômage.

Les prévisions ont été établies en novembre et les fonctionnaires ont déclaré que les chiffres seraient plus optimistes s'ils étaient fixés aujourd'hui.