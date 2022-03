Factbox-Pays et entreprises fuient le brut russe en raison de l'invasion de l'Ukraine

Alors que seuls quelques pays, dont les États-Unis, le Canada et l'Australie, ont imposé des interdictions pures et simples, certains acheteurs en Europe évitent le pétrole russe pour ne pas nuire à leur réputation ou éviter d'éventuels problèmes juridiques.

Quelque 2,5 millions de barils par jour (bpj) de pétrole et de produits russes pourraient ne pas trouver leur chemin vers le marché à partir d'avril, selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie.

Les responsables russes ont toutefois exprimé l'espoir que les approvisionnements resteraient stables, tandis que les exportations et le transit de pétrole à partir des ports occidentaux du pays et de l'oléoduc Druzhba devraient augmenter au deuxième trimestre.

Voici les mesures annoncées par les pays et les grandes entreprises énergétiques européennes :

QUI ACHÈTE ENCORE DU PÉTROLE RUSSE ?

BULGARIE

La raffinerie Neftochim Burgas, détenue par la société russe Lukoil , pourrait utiliser 100 % de brut non russe si nécessaire, contre 40 % actuellement, a déclaré un responsable gouvernemental.

CHINE

La Chine est le deuxième plus grand importateur de pétrole russe après l'Union européenne, et selon l'AIE, les expéditions par voie maritime pourraient même augmenter. Petro-Logistics, qui surveille la production pétrolière, voit davantage de brut russe se diriger vers la Chine.

UNION EUROPÉENNE

Le bloc des 27 membres, qui dépend de la Russie pour 40 % de son gaz et 27 % de ses importations de brut, est divisé sur la réduction de l'apport russe, mais un plan visant à abandonner les combustibles fossiles russes à long terme est attendu d'ici la fin mai.

FRANCE

Le pétrole brut russe a représenté 9,5 % des importations totales en 2021, mais l'Association française des industries pétrolières (Ufip) a déclaré que des approvisionnements alternatifs peuvent être trouvés, ajoutant qu'elle s'éloigne déjà du diesel russe.

ALLEMAGNE

Le brut russe représente environ 14 % de la consommation de la plus grande raffinerie d'Allemagne, Miro...

La raffinerie allemande PCK Schwedt, détenue à 54 % par Rosneft, est alimentée par l'oléoduc Druzhba, ainsi que la raffinerie enclavée de Leuna, détenue majoritairement par TotalEnergies.

HELLENIC PETROLEUM

Le plus grand raffineur de pétrole de Grèce a déclaré que le brut russe représentait environ 15 % de son alimentation au second semestre 2021, mais qu'il pouvait être remplacé. Il a déjà sécurisé des approvisionnements supplémentaires en provenance d'Arabie Saoudite.

HINDUSTAN PETROLEUM,

Le raffineur d'État indien a acheté 2 millions de barils d'Urals russe pour un chargement en mai, selon des sources commerciales.

PÉTROLE INDIEN

Le premier raffineur de l'Inde a acheté 3 millions de barils d'Urals pour une livraison en mai, selon des sources commerciales.

ISAB

La plus grande raffinerie d'Italie, propriété de la société suisse Litasco SA, qui est contrôlée par Lukoil, fonctionnait normalement à partir du 4 mars. Elle traite divers bruts.

MOL

Le groupe pétrolier hongrois affirme qu'il continue d'être approvisionné par l'oléoduc Druzhba. Le Premier ministre Viktor Orban s'est opposé à plusieurs reprises aux sanctions contre le pétrole et le gaz russes.

PAYS-BAS

Ni le gouvernement néerlandais ni le port de Rotterdam n'ont interdit le pétrole russe. Environ 30 % du pétrole qui passe par Rotterdam est russe. Environ 20 millions de tonnes de produits pétroliers russes passent par le port chaque année.

PKN Orlen

Le plus grand raffineur de Pologne a déclaré qu'il achetait du brut russe pour ses raffineries en Pologne, en Lituanie et en République tchèque, mais qu'il était préparé à "tout scénario", y compris une suspension complète de l'approvisionnement russe.

TURQUIE

La Turquie ne prévoit pas de cesser d'acheter du brut russe et des produits connexes. Elle s'oppose aux sanctions contre Moscou. Tupras est le plus grand raffineur de Turquie.

QUI A CESSÉ D'ACHETER DU PÉTROLE RUSSE ?

AMPOL

Le raffineur australien affirme qu'il n'a pas acheté de pétrole brut ou de produits russes depuis le début du conflit.

BP

La major pétrolière britannique, qui abandonne sa participation dans Rosneft, ne conclura pas de nouveaux accords avec des entités russes pour le chargement dans les ports russes, sauf si cela est "essentiel pour assurer la sécurité des approvisionnements".

BRETAGNE

La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle éliminerait progressivement les importations de pétrole russe d'ici la fin de 2022.

CANADA

Le Canada a déclaré qu'il interdirait les importations de brut russe, et envisage également d'interdire les produits raffinés. Il n'a pas importé de pétrole brut russe depuis 2019, mais a acheté du naphta, du diesel et de l'essence en 2021.

CEPSA

La société espagnole détenue par le fonds d'État d'Abu Dhabi Mubadala et la société de capital-investissement Carlyle, a cessé d'acheter du brut, du gaz naturel et des produits pétroliers russes et ne s'attend pas à ce que sa position change dans un avenir prévisible.

ENI

Le groupe énergétique, détenu à 30,3 % par le gouvernement italien, suspend ses achats de pétrole russe. Aucun brut russe ne sera utilisé dans la raffinerie allemande Bayernoil, dans laquelle Eni et Rosneft ont tous deux des participations.

EQUINOR

La société énergétique majoritairement détenue par l'État norvégien a cessé de négocier du pétrole russe alors qu'elle réduit ses opérations dans le pays.

GALP

La compagnie pétrolière et gazière portugaise a suspendu tout nouvel achat de produits pétroliers en provenance de Russie ou de sociétés russes.

MAERSK

Le groupe maritime danois a cessé d'acheter du pétrole russe pour ses navires.

NESTE

Le raffineur finlandais a des contrats de pétrole russe jusqu'à la fin de l'année, mais ne conclut pas de nouveaux accords d'approvisionnement.

OMV

L'entreprise autrichienne de pétrole et de gaz a déclaré qu'elle ne raffine aucune qualité de brut russe dans ses raffineries européennes et qu'elle n'a pas l'intention de le faire dans un "avenir proche".

PREEM

Le plus grand raffineur suédois, propriété du milliardaire saoudien Mohammed Hussein al-Amoudi, a "mis en pause" les nouvelles commandes de brut russe, qui représentaient environ 7 % de ses achats, pour les remplacer par des barils de la mer du Nord.

REPSOL

La firme espagnole a cessé d'acheter du pétrole brut russe sur le marché spot.

RWE

La compagnie d'électricité allemande a déclaré qu'elle arrêterait les nouveaux contrats d'approvisionnement en gaz ou en pétrole russe.

SHELL

Le plus grand négociant de pétrole au monde cessera d'acheter du brut russe et abandonnera progressivement sa participation dans tous les hydrocarbures russes.

TOTALENERGIES

La société française a cessé d'acheter du pétrole à la Russie, bien qu'une de ses raffineries enclavées en Allemagne continue de recevoir du brut russe par oléoduc.

VARO ENERGY

Le raffineur suisse, qui possède la raffinerie de Cressier en Suisse et détient une part de 51,4 % dans la raffinerie allemande Bayernoil, a déclaré qu'il n'avait pas conclu de nouveaux contrats de brut russe depuis l'invasion, et qu'il ne prévoyait pas de le faire, alors que ses contrats précédents avaient expiré.

VIVA ENERGY

Le raffineur, qui opère en Australie sous la marque Shell, a cessé d'acheter du brut russe.

ÉTATS-UNIS

Les États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde, ont imposé le 8 mars une large interdiction des importations de pétrole et de gaz russes.