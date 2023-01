Factbox-Pays mandatant les tests COVID pour les voyageurs en Chine

LIEUX IMPOSANT DES BORDURES

ÉTATS-UNIS

Les États-Unis ont imposé des tests COVID-19 obligatoires aux voyageurs en provenance de Chine à partir du 5 janvier. Tous les passagers aériens âgés de deux ans et plus devront présenter un résultat négatif à un test effectué au plus tard deux jours avant leur départ de Chine, de Hong Kong ou de Macao. Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que les citoyens américains devraient reconsidérer leurs voyages en Chine, à Hong Kong et à Macao.

UE

Les responsables gouvernementaux de l'Union européenne ont recommandé mercredi que les passagers voyageant de la Chine vers l'UE aient un test COVID-19 négatif avant d'embarquer. Ils ont également suggéré que tous les passagers des vols à destination et en provenance de la Chine portent des masques faciaux, que les gouvernements de l'UE introduisent des tests aléatoires sur les passagers arrivant de Chine et qu'ils testent et séquencent les eaux usées dans les aéroports avec des vols internationaux et des avions arrivant de Chine.

CHYPRE

Des tests COVID-19 négatifs seront exigés pour les personnes voyageant par avion de la Chine vers Chypre à partir du 15 janvier, a déclaré le ministère de la santé de l'île.

LETTONIE

Il est recommandé à tous les voyageurs qui utilisent les vols internationaux à destination et en provenance de la Chine de porter des masques médicaux pendant les vols. Les voyageurs internationaux arrivant de Chine ou se rendant dans ce pays sont invités à suivre des mesures d'hygiène et de santé strictes, selon Baltic News Network.

ALLEMAGNE

L'Allemagne travaille à la mise en œuvre de nouvelles règles d'entrée pour les voyageurs en provenance de Chine dès que possible, mais il n'est pas possible de dire quand le premier vol sera concerné, a déclaré jeudi le ministre de la Santé Karl Lauterbach.

GRÈCE

Les voyageurs aériens en provenance de Chine à destination de la Grèce doivent montrer qu'ils ont été testés négatifs au COVID-19 48 heures avant leur arrivée, une nouvelle exigence qui sera annoncée prochainement, ont déclaré jeudi deux responsables gouvernementaux.

SUÈDE

La Suède exigera que les voyageurs en provenance de Chine montrent qu'ils ont été testés négatifs au COVID avant de pouvoir entrer dans le pays, a déclaré le gouvernement.

BRITANNIQUE

Le Royaume-Uni exigera un test COVID-19 négatif avant le départ pour les passagers en provenance de Chine à partir du 5 janvier, a déclaré vendredi le ministère de la Santé.

FRANCE

La France exigera que les voyageurs en provenance de Chine fournissent un résultat négatif au test COVID moins de 48 heures avant le départ.

À partir du 1er janvier, la France effectuera des tests PCR COVID aléatoires à l'arrivée sur les voyageurs en provenance de Chine, a déclaré un responsable gouvernemental aux journalistes.

La France a exhorté les 26 autres États membres de l'Union européenne à tester les voyageurs chinois pour le COVID.

AUSTRALIE

Les voyageurs de la Chine vers l'Australie devront présenter un test COVID-19 négatif à partir du 5 janvier, a déclaré le ministre australien de la Santé, Mark Butler.

INDE

Le pays a rendu obligatoire un rapport de test COVID-19 négatif pour les voyageurs arrivant de Chine, de Hong Kong, du Japon, de Corée du Sud, de Singapour et de Thaïlande. Les passagers en provenance de ces pays seront mis en quarantaine s'ils présentent des symptômes ou si leur test est positif.

CANADA

Les voyageurs aériens à destination du Canada en provenance de Chine doivent subir un test de dépistage du COVID-19 négatif au plus tard deux jours avant leur départ, a indiqué Ottawa.

JAPON

Le pays exigera des résultats négatifs au test de dépistage du coronavirus dans les 72 heures suivant l'embarquement des passagers sur des vols directs en provenance de Chine, a déclaré le Premier ministre le 4 janvier. Cette mesure s'ajoute à une réglementation existante selon laquelle les passagers ayant séjourné en Chine dans les sept jours précédant leur vol seront soumis à un test de dépistage du COVID-19 à leur arrivée au Japon. Ceux dont le test est positif devront être mis en quarantaine pendant sept jours.

ITALIE

L'Italie a ordonné des prélèvements d'antigène COVID-19 et le séquençage du virus pour tous les voyageurs en provenance de Chine. L'aéroport principal de Milan, Malpensa, a déjà commencé à tester les passagers arrivant de Pékin et de Shanghai.

ESPAGNE

L'Espagne exigera un test COVID-19 négatif ou un cycle complet de vaccination contre la maladie à l'arrivée pour les voyageurs en provenance de Chine.

MALAISIE

La Malaisie soumettra tous les voyageurs entrants à un dépistage de la fièvre et testera les eaux usées des avions arrivant de Chine pour détecter la présence de COVID-19.

TAIWAN

Le Centre central de commandement des épidémies de Taïwan a commencé ce mois-ci à demander à tous les passagers en provenance de Chine de passer des tests PCR à leur arrivée.

CORÉE DU SUD

La Corée du Sud demandera aux voyageurs en provenance de Chine, de Macao et de Hong Kong de fournir des résultats négatifs au test COVID avant leur départ, ont déclaré les autorités sanitaires.

MAROC

Le Maroc imposera une interdiction aux personnes arrivant de Chine, quelle que soit leur nationalité, à partir du 3 janvier.

QATAR

Le Qatar exigera des voyageurs arrivant de Chine à partir du 3 janvier qu'ils fournissent un résultat négatif au test COVID-19 effectué dans les 48 heures précédant leur départ, a déclaré l'agence de presse nationale QNA.

BELGIQUE

La Belgique testera les eaux usées des avions arrivant de Chine pour détecter les nouvelles variantes de COVID dans le cadre de nouvelles mesures contre la propagation du coronavirus, a annoncé le gouvernement lundi dernier.

ISRAËL

Le ministre de la Santé nouvellement nommé, Aryeh Deri, a annoncé de nouvelles exigences en matière de tests COVID-19 pour les voyageurs en provenance de Chine, rejoignant ainsi d'autres nations imposant des restrictions en raison d'une recrudescence des infections, selon le Times of Israel.

PAYS-BAS

Les Pays-Bas exigeront que les voyageurs en provenance de Chine présentent la preuve d'un test COVID-19 négatif récent avant de pouvoir entrer dans le pays, a déclaré le gouvernement néerlandais vendredi. L'exigence sera appliquée à partir de mardi.

PORTUGAL

Le Portugal exigera des voyageurs aériens en provenance de Chine de présenter la preuve d'un test COVID-19 négatif effectué au maximum deux jours avant le départ, a déclaré vendredi son ministère de la santé.

L'exigence est entrée en vigueur dimanche et le Portugal a déclaré que les passagers en provenance de Chine samedi pourraient être soumis à des tests aléatoires "pour le séquençage génomique des variants en circulation, afin de contribuer à une évaluation adéquate de la situation épidémiologique".

THAILANDE

La Thaïlande a annulé lundi les mesures annoncées la veille par son autorité de régulation de l'aviation exigeant que les voyageurs internationaux présentent une preuve de vaccination complète contre le COVID ou une lettre certifiant leur guérison du virus avant de prendre l'avion dans le pays.

Le ministre de la santé a déclaré lundi que la preuve de la vaccination n'était pas nécessaire car l'immunisation était suffisante au niveau mondial, tandis que les personnes non vaccinées se verraient accorder l'entrée sans restriction.

ENDROITS SURVEILLANT LA SITUATION

PHILIPPINES

Les Philippines estiment qu'il est nécessaire d'intensifier la surveillance et la mise en œuvre des contrôles aux frontières pour les personnes entrant dans le pays, notamment en provenance de Chine, a déclaré le ministère de la santé de Manille.