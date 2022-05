Factbox-Philippines Marcos, Robredo en tête du scrutin présidentiel

Voici des détails sur les candidats, en commençant par le leader actuel dans les sondages d'opinion :

FERDINAND "BONGBONG" MARCOS JR

Fils homonyme du défunt dictateur, Marcos, 64 ans, est un ancien gouverneur, membre du Congrès et sénateur qui s'est imposé comme le favori avec 56 % de soutien dans le plus récent sondage d'opinion.

Depuis son retour d'exil aux Philippines en 1991 après la destitution du dictateur, la famille Marcos a cherché à reconstruire une image entachée par son règne souvent brutal et le pillage de milliards de dollars des caisses de l'État.

Connu sous le nom de "Bongbong", Marcos Jr. a choisi Sara Duterte-Carpio, la fille de l'actuel président Rodrigo Duterte, comme candidate à la vice-présidence, une décision qui, selon les analystes, a contribué à renforcer sa popularité.

Mais le vice-président est élu séparément.

Populaire auprès de nombreux jeunes nés après le règne de son père, M. Marcos dit proposer une "marque unificatrice" de leadership.

Les observateurs disent que sa forte présence sur les médias sociaux a contribué à son avance dans les sondages. Les critiques disent que Marcos tente de réécrire l'histoire controversée de la famille pour un électorat jeune.

Marcos, qui a récemment qualifié son défunt père de "génie politique", a nié les accusations de diffusion de fausses informations.

La semaine dernière, Robredo a défié Marcos à un débat, mais il a refusé, disant qu'il préférait s'adresser directement au public.

LENI ROBREDO

La vice-présidente Robredo, 57 ans, est le chef de l'opposition et la seule femme candidate.

Elle et Marcos ont une rivalité de longue date, l'affiliation de Robredo étant fermement liée au mouvement qui a évincé le père de Marcos après des années de régime autoritaire et de loi martiale.

L'ancienne avocate des droits de l'homme a battu Marcos de justesse dans la course à la vice-présidence en 2016. Elle a quitté le rôle de ministre du logement de Duterte après avoir été exclue des réunions du cabinet pour devenir l'une de ses plus farouches critiques.

Après avoir condamné ce qu'elle a appelé les "meurtres insensés" dans la guerre contre la drogue de Duterte, elle a été nommée son "tsar de la drogue", mais il l'a renvoyée après seulement 18 jours.

Robredo fait pression en faveur de la transparence du secteur public et a promis de diriger un gouvernement qui prend soin du peuple et de renforcer le système médical.

Une victoire de Robredo ferait d'elle la troisième femme à diriger les Philippines après la championne de la démocratie Corazon Aquino en 1986 et Gloria Macapagal-Arroyo en 2001.

Elle se présente avec Francis Pangilinan, avocat et sénateur, et le dernier sondage la place en deuxième position, avec un soutien de 23%.

MANNY PACQUIAO

La superstar de la boxe à la retraite, Pacquiao, 43 ans, a juré de mettre en prison les fonctionnaires corrompus et a critiqué la relation étroite de Duterte avec la Chine.

Il s'est engagé à améliorer le système de santé, à éradiquer la corruption, à stimuler la croissance économique et à fournir des logements aux pauvres.

Il est troisième dans les sondages avec un soutien de 7%, en course avec Jose Atienza, un membre du Congrès et ancien ministre de l'environnement.

FRANCISCO "ISKO MORENO" DOMAGOSO

Le maire de la capitale, Manille, et ancienne coqueluche du cinéma, a promis une tolérance zéro face à l'agression maritime chinoise en mer de Chine méridionale et son programme économique est axé sur le logement, le travail, la santé et les infrastructures.

Domagoso, 47 ans, qui est à la traîne dans les sondages avec un soutien de 4 %, se présente aux côtés de Willie Ong, un médecin qui a 16 millions d'adeptes sur Facebook à la recherche de conseils médicaux gratuits.

PANFILO LACSON

Lacson, 73 ans, est un sénateur et ancien chef de la police nationale qui a fait une tentative infructueuse de candidature à la présidence en 2004. Il est également à la traîne dans le dernier sondage avec un soutien de 2 %.