Factbox-Plans pour la période précédant les funérailles de la Reine Elizabeth

Voici les détails des événements qui précèdent les funérailles, tels qu'ils ont été fournis jusqu'à présent par Buckingham Palace et d'autres responsables royaux.

DIMANCHE

Le cercueil en chêne de la reine, qui a été placé dans la salle de bal du château de Balmoral en Écosse après sa mort, sera transporté en voiture pour un voyage de six heures vers Édimbourg.

Il partira à 10 heures (0900 GMT) et arrivera à 16 heures (1500 GMT). Il sera conduit au Palais de Holyroodhouse où il sera accueilli par un groupe de porteurs militaires, puis emmené dans la salle du trône.

LUNDI

Le roi Charles et Camilla, la reine consort, se rendront à Édimbourg depuis Londres.

À 14 h 35 (1335 GMT), le cercueil sera transporté en procession du palais de Holyroodhouse à la cathédrale St Giles sur le Royal Mile d'Édimbourg, le roi et les membres de la famille royale suivant à pied.

La couronne d'Écosse sera placée sur le cercueil lorsqu'il sera transporté à l'intérieur pour un court service.

Le roi et les autres membres de la famille royale tiendront une veillée à 19h20 (1820 GMT) et le cercueil restera là pendant environ 24 heures.

MARDI

À 17 heures (1600 GMT), il y aura de courtes prières à St Giles avant que le cercueil ne soit transporté à l'aéroport d'Édimbourg pour être envoyé par avion à Londres, accompagné de la fille d'Elizabeth, Anne, et arriver à 20 heures (1900 GMT).

Il sera transporté par corbillard d'État jusqu'au palais de Buckingham et placé dans la Bow Room.

MERCREDI

À 14 h 22 (13 h 22 GMT), le cercueil sera placé sur un affût de canon et transporté au palais de Westminster. Le roi et les autres membres de la famille royale marcheront en silence derrière.

Pendant la procession, des coups de canon minute seront tirés à Hyde Park et la célèbre cloche Big Ben de Westminster sonnera. Il arrivera à Westminster Hall à 15 heures (1400 GMT) et sera placé sur un catafalque avec un court service, dirigé par l'archevêque de Canterbury.

Le corps reposera en état pendant quatre jours jusqu'au jour des funérailles.

LUNDI 19 SEPTEMBRE

À 10 h 44 (09 h 44 GMT), le cercueil sera transporté en procession du Palais de Westminster à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles nationales.

Après les funérailles, le cercueil sera emmené en procession jusqu'à l'arche de Wellington, puis au château de Windsor, à environ 32 km à l'ouest de Londres. Windsor est le plus ancien et le plus grand château habité au monde et est la résidence familiale des rois et des reines depuis près de 1 000 ans.

Le corbillard empruntera le Long Walk jusqu'à la chapelle Saint-Georges pour un service funèbre. Là, il devrait être descendu dans le caveau royal et enterré dans la chapelle commémorative du roi George VI, dans l'allée de la nef nord, où sont enterrés les parents et la sœur de la reine.

Le cercueil du prince Philip, époux de la reine depuis 73 ans et décédé en avril 2021, devrait être déplacé du caveau royal à Windsor pour être enterré aux côtés de son épouse.