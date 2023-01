Factbox-Pourquoi des millions de Pakistanais étaient-ils privés d'électricité ?

Voici un aperçu de ce qui s'est passé, et les perspectives immédiates pour le réseau électrique du Pakistan.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Le ministère pakistanais de l'énergie a déclaré lundi que la fréquence du système de son réseau national est tombée en panne à 7 h 34, heure locale, provoquant une "panne généralisée" du système électrique.

Le ministre de l'énergie, Khurrum Dastgir, a déclaré à Reuters que la panne avait été provoquée par une importante surtension dans le sud du pays qui a affecté l'ensemble du réseau.

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DU PAKISTAN

Le Pakistan satisfait généralement plus d'un tiers de sa demande annuelle en électricité en utilisant du gaz naturel importé, dont les prix ont grimpé en flèche après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En raison d'un récent retard dans la réception des fonds dans le cadre d'un programme du Fonds monétaire international (FMI), le pays a du mal à acheter du carburant à l'étranger. Les livraisons de carburant constituent la majeure partie de la facture d'importation du Pakistan, et les réserves de change actuelles couvrent à peine un mois d'importations.

Le gouvernement a ordonné aux centres commerciaux, aux restaurants et aux marchés de fermer à 20h30 tous les jours pour économiser l'énergie, et a augmenté les importations de mazout pour maintenir les lumières allumées dans les écoles, les hôpitaux et les usines de ce pays de 220 millions d'habitants.

COUPURES DE COURANT FRÉQUENTES

Depuis des mois, le Pakistan est confronté à des coupures d'électricité qui durent des heures, les zones rurales subissant des coupures plus longues que les villes. Bien que la durée des coupures de courant ait diminué pendant les hivers, de nombreuses régions sont toujours confrontées à des coupures de courant pour économiser les coûts de carburant.

Une vague de chaleur intense au cours de l'été 2022, suivie de pénuries de gaz dans un contexte de flambée des prix mondiaux du gaz naturel, a entraîné des coupures de courant paralysantes dans tout le pays.

DÉFAILLANCES DU RÉSEAU

Les réseaux électriques tombent en panne ou s'effondrent lorsqu'il y a un grand décalage entre la demande et l'offre, parfois en raison de changements inattendus ou soudains dans les habitudes de consommation d'électricité.

Dans les cas extrêmes, lorsque l'écart entre l'offre et la demande se creuse au-delà d'un certain seuil, toutes les centrales sont débranchées du réseau, ce qui entraîne une panne de courant.

La cause exacte de la panne du réseau pakistanais n'est pas immédiatement claire, mais la fréquence du réseau électrique chute généralement lorsque l'offre est inférieure à la demande.

Dastgir a déclaré à la chaîne Geo TV que certains générateurs d'électricité étaient débranchés du réseau pendant la nuit en hiver par mesure d'économie, car la demande d'électricité était faible.

Lorsque les générateurs d'électricité sont revenus sur le réseau lundi matin, il y a eu une fluctuation soudaine de la tension, après quoi les unités de production d'électricité se sont arrêtées une par une, a-t-il déclaré à Geo TV.

M. Dastgir n'a pas précisé quel type de générateurs d'électricité avaient été déconnectés, mais une pénurie de gaz dans les services publics aurait pu potentiellement nuire à la flexibilité du réseau.

Les services publics fonctionnant au gaz et les centrales hydroélectriques sont généralement les mieux équipés pour gérer les fluctuations soudaines de la demande d'électricité, car la production d'électricité de ces unités peut être augmentée ou diminuée en quelques minutes.

D'autres services publics, tels que ceux fonctionnant au charbon ou au combustible nucléaire, fonctionnent en continu, ce qui les rend inadaptés pour faire face aux fluctuations soudaines.

RESTAURATION

Le Pakistan prévoit de rétablir le courant dans la plupart des régions du pays d'ici 22 heures, heure locale, ce qui signifie que de grandes parties du pays seront restées dans le noir pendant plus de 14 heures.

"Nous faisons tout notre possible pour parvenir à rétablir le courant avant cela", a déclaré M. Dastgir à Reuters.

Dans un cas similaire au Bangladesh en octobre, le pays a subi une défaillance du réseau qui a entraîné des pannes dans près des trois quarts de la nation. Il a fallu plus de 10 heures pour rétablir le courant.