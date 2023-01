Factbox-Pourquoi la Russie vise la ville ukrainienne de Soledar

La prise par Moscou de Soledar et de ses mines de sel aurait une valeur symbolique, militaire et commerciale pour la Russie. Voici pourquoi.

VALEUR SYMBOLIQUE

La prise par la Russie de Soledar, dont la population d'avant-guerre dépassait à peine les 10 000 habitants, constituerait un rare succès pour les troupes de Moscou après les reculs enregistrés dans le nord, le nord-est et le sud l'année dernière.

Elle est située dans la région ukrainienne de Donetsk, que Moscou a unilatéralement prétendu avoir annexée en septembre alors qu'elle n'occupait qu'une partie de la zone. La capture de la région est largement considérée comme un objectif de guerre du Kremlin.

Le groupe de mercenaires russes Wagner a joué un rôle de premier plan dans l'offensive et son chef, Yevgeny Prigozhin, pourrait utiliser la prise de la ville pour redorer le blason de son organisation en Russie.

L'OFFENSIVE BAKHMUT

Soledar se trouve à moins de 10 km au nord-est de la ville de Bakhmut où les combats font rage depuis des mois dans l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre - surnommée le "hachoir à viande". Si la Russie parvient à capturer Soledar, elle pourra probablement utiliser cette position pour intensifier son assaut sur Bakhmut. Elle pourrait également tenter d'y attaquer les positions arrière de l'Ukraine pour encercler la ville.

"Mais cela (la capture de Soledar) ne signifierait pas que la ligne défensive ou le front ukrainien se sont effondrés et qu'il serait nécessaire de se replier sur de nouvelles lignes défensives", a déclaré Oleksandr Musiyenko, un analyste basé à Kiev.

MINES DE SEL

Soledar abrite également des mines de sel caverneuses qui appartiennent à l'entreprise publique Artemsil, qui a dominé le marché ukrainien jusqu'à ce qu'elle arrête sa production quelques mois après l'invasion de la Russie. L'entreprise a produit plus de 280 millions de tonnes de sel depuis sa création à la fin du XIXe siècle. Les mines atteignent une profondeur de 200-300 mètres (219-328 yards) et possèdent des tunnels d'une longueur combinée de 300 km (186 miles), selon un site touristique local.

L'entreprise était autrefois considérée comme l'une des plus importantes d'Europe de l'Est et exportait du sel vers 20 pays. Une montgolfière a un jour volé à l'intérieur de l'une des mines pour démontrer leur profondeur.

Les mines de sel pourraient servir d'atout commercial lucratif et également être utilisées pour stocker des munitions et des armes hors de portée des missiles ukrainiens.

Un responsable américain a déclaré la semaine dernière que Prigozhin était intéressé par la prise de contrôle du sel et du gypse des mines près de Bakhmut. Prigozhin a lui-même parlé des "villes souterraines" de Bakhmut, affirmant qu'elles peuvent contenir des troupes et des chars.