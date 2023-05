Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a signé mercredi une loi interdisant à la société chinoise TikTok d'opérer dans l'État afin de "protéger les Montanais" des allégations de surveillance chinoise, ce qui en fait le premier État américain à interdire la populaire application de vidéos courtes.

Voici une liste détaillée des allégations américaines à l'encontre de l'entreprise et de sa société mère, Bytedance.

-La direction de TikTok est redevable au gouvernement chinois

Le directeur du FBI, Chris Wray, a déclaré en novembre que TikTok pose un risque pour la sécurité nationale, ajoutant que les entreprises chinoises sont tenues de faire essentiellement "tout ce que le gouvernement chinois veut qu'elles fassent en termes de partage d'informations ou de servir d'outil au gouvernement chinois."

En mars, des membres du Congrès se sont plaints du fait que le gouvernement chinois possède une "action privilégiée" dans ByteDance, ce qui lui donne le pouvoir sur TikTok. TikTok a déclaré qu'"une entité affiliée au gouvernement chinois détient 1 % d'une filiale de ByteDance, Douyin Information Service", et que cette participation "n'a aucune incidence sur les activités mondiales de ByteDance en dehors de la Chine, y compris TikTok".

-TikTok pourrait être utilisé pour influencer les Américains

Wray, du FBI, a également déclaré que les opérations américaines de TikTok soulèvent des problèmes de sécurité nationale parce que le gouvernement chinois pourrait exploiter l'application de partage de vidéos pour influencer les utilisateurs ou contrôler leurs appareils.

Les risques comprennent "la possibilité que le gouvernement chinois utilise [TikTok] pour contrôler la collecte de données sur des millions d'utilisateurs ou contrôler l'algorithme de recommandation, ce qui pourrait être utilisé pour des opérations d'influence", a déclaré M. Wray aux parlementaires américains.

Le directeur de l'Agence nationale de sécurité, Paul Nakasone, a déclaré en mars qu'il s'inquiétait des données collectées par TikTok, de l'algorithme utilisé pour disperser les informations aux utilisateurs et du "contrôle de qui possède l'algorithme."

Il a affirmé que la plateforme TikTok pourrait permettre des opérations d'influence de grande envergure, car TikTok pourrait influencer les utilisateurs de manière proactive et pourrait également "éteindre le message".

TikTok affirme qu'il "ne permet à aucun gouvernement d'influencer ou de modifier son modèle de recommandation".

-TikTok transmettra les données des Américains à des représentants du gouvernement chinois

Les parlementaires ont allégué que le gouvernement chinois, en vertu d'une loi de 2017 sur le renseignement national, peut forcer ByteDance à partager les données des utilisateurs de TikTok. TikTok fait valoir que, parce qu'elle est constituée en société en Californie et dans le Delaware, elle est soumise aux lois et réglementations américaines.

Le directeur général de TikTok a déclaré que l'entreprise n'a jamais partagé, et ne partagerait jamais, les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois.

-L'utilisation de TikTok nuit à la santé mentale des enfants

En mars 2022, huit États, dont la Californie et le Massachusetts, ont lancé une enquête pour déterminer si TikTok cause des dommages à la santé physique ou mentale des jeunes et ce que l'entreprise savait de son rôle dans ces dommages.

L'enquête porte sur la manière dont TikTok stimule l'engagement des jeunes utilisateurs, notamment en augmentant prétendument la durée du temps passé sur la plateforme et la fréquence de son utilisation.

TikTok affirme avoir pris de nombreuses mesures "pour garantir aux adolescents de moins de 18 ans une expérience sûre et agréable sur l'application, et nombre de ces mesures imposent des restrictions qui n'existent pas sur des plateformes comparables".

-TikTok espionne les journalistes

En décembre, ByteDance a déclaré que certains de ses employés avaient accédé de manière inappropriée aux données d'utilisateurs de TikTok de deux journalistes. Les employés de ByteDance ont accédé aux données dans le cadre d'un effort infructueux pour enquêter sur des fuites d'informations de l'entreprise plus tôt cette année, et visaient à identifier des connexions potentielles entre deux journalistes, un ancien journaliste de BuzzFeed et un journaliste du Financial Times, et des employés de l'entreprise.

Une personne informée de l'affaire a déclaré à Reuters que quatre employés de ByteDance impliqués dans l'incident ont été licenciés, dont deux en Chine et deux aux États-Unis. Les responsables de l'entreprise ont déclaré qu'ils prenaient des mesures supplémentaires pour protéger les données des utilisateurs.