Les électeurs de l'Alberta, la principale province pétrolière du Canada, se rendront aux urnes le 29 mai pour élire un nouveau gouvernement, dans ce qui devrait être une course serrée opposant le Parti conservateur unifié (PCU) du premier ministre Danielle Smith au Nouveau parti démocratique (NPD) de Rachel Notley.

Vous trouverez ci-dessous les principaux enjeux de l'élection :

SANTÉ

À la suite de la pandémie de COVID-19, les soins de santé sont devenus un enjeu majeur en Alberta.

La province est confrontée à une pénurie de médecins, en particulier dans les zones rurales, et une enquête réalisée en 2022 par le groupe de réflexion Fraser Institute a montré que les Albertains devaient attendre en moyenne 33,3 semaines entre le moment où ils consultent un médecin généraliste et celui où ils reçoivent un traitement, soit 5,9 semaines de plus que la moyenne canadienne.

Le NPD a fait des soins de santé le point central de sa campagne, promettant à tous les Albertains l'accès à un médecin de famille dans un délai d'un jour ou deux et une diminution de la pression sur les hôpitaux et les salles d'urgence.

Le mois dernier, l'UCP s'est engagé à maintenir le système de santé public de l'Alberta, ce qui contraste avec les commentaires faits précédemment par M. Smith sur le démantèlement du système de santé universel financé par les contribuables.

L'ABORDABILITÉ

En mars, le taux d'inflation annuel de l'Alberta était de 3,3 %, le plus bas des dix provinces, grâce à une baisse des prix de l'énergie. Cependant, les Albertains, comme les autres Canadiens, ressentent les effets de l'augmentation du coût de la vie.

L'UCP s'est engagé à réduire les impôts en créant une nouvelle tranche d'imposition de 8 % pour les revenus inférieurs à 60 000 dollars canadiens (44 033,47 dollars). Le gouvernement de M. Smith a également promis une loi garantissant qu'aucun gouvernement futur ne pourra augmenter les impôts des particuliers ou des entreprises sans obtenir au préalable l'approbation des Albertains lors d'un référendum.

Le NPD a déclaré qu'il n'augmenterait pas l'impôt sur le revenu des particuliers et qu'il prévoyait de créer des logements abordables pour 40 000 Albertains au cours des cinq prochaines années.

ÉNERGIE ET CLIMAT

L'UCP et le NPD soutiennent tous deux le secteur de l'énergie, qu'ils considèrent comme le principal moteur économique de l'Alberta.

L'UCP a publié le mois dernier le tout premier plan climatique de la province. Ce plan vise des émissions nettes nulles d'ici 2050, mais ne prévoit pas d'objectifs intermédiaires de réduction des émissions et a été critiqué par les groupes de réflexion sur le climat, qui estiment qu'il manque de détails.

Le NPD vise également une économie nette zéro d'ici 2050 et un réseau électrique net zéro d'ici 2035.

CONFIANCE DANS LES DIRIGEANTS

M. Smith, un populiste de droite, a fait l'objet d'une série de controverses depuis qu'il est devenu chef de l'UCP et premier ministre en octobre. Il est revenu sur un certain nombre de propositions politiques qui se sont avérées impopulaires ou irréalisables, comme le pardon accordé aux personnes condamnées en vertu des lois COVID-19 sur la santé publique.

Le NPD tient à dépeindre la première ministre comme indigne de confiance et à tirer parti des sondages qui montrent que les électeurs préfèrent Notley à Smith.

L'UCP affirme que Mme Notley, dont le mandat de première ministre de 2015 à 2019 a coïncidé avec un effondrement des prix du pétrole et un ralentissement économique, représente une menace pour le secteur de l'énergie et la dépeint comme une alliée du Premier ministre libéral Justin Trudeau, une figure très critiquée en Alberta.

(1 $ = 1,3626 dollar canadien)