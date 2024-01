Le ministère américain de la justice a publié jeudi son rapport sur la fusillade de l'école primaire 2022 Robb à Uvalde, au Texas, au cours de laquelle 19 jeunes élèves et deux enseignants ont été tués.

Voici quelques-unes de ses principales conclusions :

TIREUR ACTIF

Le rapport indique que "l'échec le plus important est que les agents qui sont intervenus auraient dû immédiatement reconnaître l'incident comme une situation de tireur actif".

immédiatement l'incident comme une situation de tireur actif" et ne pas le traiter comme un scénario de "sujet barricadé".

Depuis la fusillade du lycée Columbine dans le Colorado en 1999, les policiers ont appris que "la première priorité doit être de neutraliser immédiatement le sujet", indique le rapport.

"Cela n'a pas été le cas lors de la réaction à la fusillade de l'école primaire Robb, où il s'est écoulé 77 minutes entre le moment où les agents sont arrivés sur les lieux et celui où ils ont finalement confronté et tué le sujet", peut-on lire dans le rapport.

Le rapport indique que le tireur a tiré 45 coups de feu en présence des agents, ce qui montre clairement qu'il constituait une menace permanente et active.

MANQUE DE LEADERSHIP

Le rapport fait état de "défaillances en cascade de l'encadrement" sur les lieux, alors qu'au moins 380 agents des forces de l'ordre provenant de 24 agences locales, du comté, de l'État et de l'administration fédérale sont arrivés sur les lieux.

Malgré la taille de cette force, "aucun des responsables des forces de l'ordre présents sur les lieux n'a mis en place une structure de commandement de l'incident pour assurer en temps voulu la direction, le contrôle et la coordination du nombre écrasant d'intervenants arrivés sur les lieux".

Cela signifie que les agents arrivant sur les lieux ne savaient pas ce qui se passait réellement à l'intérieur de l'école, selon le rapport.

De nombreux agents pensaient à tort que le tireur avait été tué avant leur arrivée, sur la base "d'informations inexactes sur les lieux et communiquées par radio, ou en observant le manque d'empressement à pénétrer dans les salles de classe".

UNE COMMUNICATION DÉFICIENTE

Les familles des victimes se plaignent depuis longtemps de ce qu'elles considèrent comme un manque de transparence de la part des autorités locales, du comté et de l'État sur ce qui s'est passé pendant la fusillade.

Le rapport reproche aux autorités des informations inexactes, une communication insuffisante et des messages contradictoires qui ont conduit à "des informations erronées, des rumeurs et un manque de confiance dans les autorités compétentes".

DE FAUX ESPOIRS, UNE AIDE DISPERSÉE

Le rapport indique également qu'après la fusillade, certaines familles "ont reçu des informations erronées suggérant que leurs proches avaient survécu alors que ce n'était pas le cas".

"Dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi la tragédie, les survivants, les familles et les intervenants ont reçu différents niveaux de services de soutien", indique le rapport.

Un flot d'organisations est arrivé immédiatement après la fusillade pour aider Uvalde.

Mais depuis cette réponse initiale, l'aide a diminué et "les difficultés liées au suivi des victimes et à la transition des prestataires de services ont fait que certaines victimes, certains membres de la famille et de la communauté n'ont pas reçu de services".