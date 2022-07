Factbox - Principaux partis en lice pour l'élection de la chambre haute du Japon

Voici des faits clés sur les principaux partis politiques du Japon.

PARTI DÉMOCRATIQUE LIBÉRAL

Date de création : 1955

Site Internet : jimin.jp/english/

Nombre de sièges de la Chambre haute soumis à réélection cette fois-ci : 55

Nombre de sièges de la Chambre haute à réélire en 2025 : 56

Le parti conservateur a été au pouvoir presque sans interruption depuis sa fondation, seul ou en coalition, et a noué des liens étroits avec les entreprises et la bureaucratie.

Face à l'expansion maritime de la Chine et au développement nucléaire et de missiles de la Corée du Nord, le LDP vise à augmenter fortement les dépenses de défense, en s'inspirant de l'objectif de l'OTAN de consacrer 2 % du produit intérieur brut à la défense.

Cela constituerait une rupture par rapport à la pratique japonaise, vieille de plusieurs décennies, consistant à maintenir les dépenses de défense à environ 1 % du PIB.

Alors que les partis d'opposition appellent à la réduction ou à l'abolition d'une taxe de vente de 10 % pour aider le public à faire face à la flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie, M. Kishida estime que cette taxe doit être maintenue pour soutenir le système de sécurité sociale du pays vieillissant.

KOMEITO

Date de création : 1964

Site Internet : komei.or.jp/en/

Nombre de sièges de la Chambre haute à renouveler cette fois-ci : 14

Nombre de sièges de la Chambre haute à réélire en 2025 : 14

Soutenu par une organisation laïque bouddhiste, la Soka Gakkai, le parti Komeito a été un partenaire junior dans les gouvernements dirigés par le LDP pendant 10 ans, jusqu'à la défaite électorale de l'alliance au pouvoir en 2009. Mais il est revenu au pouvoir avec le LDP lors d'une élection de la chambre basse en décembre 2012.

Le Komeito est plus modéré sur les questions de sécurité que le LDP et il propose de façonner la défense dans le cadre d'une politique de sécurité exclusivement défensive. Le parti cherche à promouvoir les intérêts des moins nantis lorsqu'il s'agit de politique économique.

PARTI DÉMOCRATIQUE CONSTITUTIONNEL DU JAPON (CDPJ)

Date de création : 2020

Site Internet : cdp-japan.jp/english

Nombre de sièges de la Chambre haute à renouveler cette fois-ci : 23

Nombre de sièges de la Chambre haute à réélire en 2025 : 22

Le CDPJ de centre-gauche est le plus grand parti d'opposition du Japon. Ses racines se trouvent dans le Parti démocratique du Japon, qui a réussi à vaincre l'alliance LDP-Komeito en 2009 et a conservé le pouvoir pendant trois ans.

Dans le cadre des mesures visant à répondre à la flambée des prix, le parti préconise de réduire temporairement de moitié la taxe sur les ventes pour la ramener à 5 % et de proposer une subvention de 10 000 yens (73 $) par mois aux locataires de logements.

Il préconise d'investir 200 000 milliards de yens dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie d'ici 2030 et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % ou plus par rapport aux niveaux de 2013. C'est plus ambitieux que l'objectif du gouvernement de réduire les émissions de 46 % d'ici 2030.

Dans un sondage réalisé par l'agence de presse Kyodo, 28,3 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles voteraient pour le LDP dans le cadre de la représentation proportionnelle des élections du 10 juillet, suivi par les 8,2 % du CDPJ et les 7,2 % du Komeito.

PARTI DE L'INNOVATION DU JAPON (JIP)

Date de création : 2015

Site Internet : o-ishin.jp/ (en japonais uniquement)

Nombre de sièges de la chambre haute à réélire cette fois-ci : 6

Nombre de sièges de la chambre haute à réélire en 2025 : 9

Le parti réformiste a vu le nombre de ses sièges multiplié par près de quatre lors de l'élection de la chambre basse en octobre. Il espère maintenir cet élan lors du vote de la chambre haute et talonner le CDPJ, son plus grand rival dans le camp de l'opposition.

Le JIP se joint au LDP au pouvoir pour demander une forte augmentation des dépenses de défense et une révision de la Constitution afin de faire une référence spécifique aux Forces d'autodéfense (SDF), comme le Japon appelle son armée.

La charte, si elle est prise au pied de la lettre, interdit une armée permanente, ce qui a incité certains universitaires à remettre en question la légalité des SDF.

PARTI COMMUNISTE JAPONAIS (PCJ)

Date de création : 1922

Site Internet : jcp.or.jp/english/

Nombre de sièges de la Chambre haute à renouveler cette fois-ci : 6

Nombre de sièges de la chambre haute à renouveler en 2025 : 7

Le parti politique ayant la plus longue histoire au Japon, le JCP célèbre son 100e anniversaire cette année.

Le parti s'oppose au projet du LDP d'augmenter considérablement les dépenses de défense et prévient que l'expansion militaire ne ferait qu'inviter à une course aux armements dans la région, ce qui ferait monter la tension.

PARTI DÉMOCRATIQUE POUR LE PEUPLE (DPFP)

Date de création : 2000

Site Internet : new-kokumin.jp/ (en japonais uniquement)

Nombre de sièges de la chambre haute à réélire cette fois-ci : 7

Nombre de sièges de la chambre haute à réélire en 2025 : 5

Considérant le développement des ressources humaines comme la clé de la croissance économique, le parti demande la gratuité de l'enseignement jusqu'au lycée et l'émission d'obligations pour l'éducation afin de doubler le budget de l'éducation, de la science et de la technologie pour atteindre 10 000 milliards de yens par an.

(1 $ = 136,2900 yens)