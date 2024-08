L'Autrichien de 19 ans soupçonné d'avoir organisé un attentat contre un concert de Taylor Swift avait prêté allégeance au chef du groupe militant État islamique, selon les autorités.

Bien que largement écrasé par une coalition dirigée par les États-Unis il y a plusieurs années, l'État islamique a réussi à perpétrer quelques attentats majeurs tout en cherchant à se reconstruire.

Il s'agit notamment de l'attaque d'une salle de concert russe en mars, qui a fait au moins 143 morts, et de deux explosions dans la ville iranienne de Kerman en janvier, qui ont tué près de 100 personnes.

Le groupe militant sunnite a également revendiqué la responsabilité d'un attentat suicide contre une mosquée à Oman en juillet, qui a fait au moins neuf morts, ce qui fait craindre que le groupe ne tente un retour sur de nouveaux territoires.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur le mouvement.

L'HISTOIRE

Au sommet de sa puissance, de 2014 à 2017, le "califat" de l'EI régnait sur une vaste zone de la Syrie et de l'Irak, imposant la mort et la torture aux opposants à sa conception radicale de l'islam. Ses combattants ont vaincu à plusieurs reprises les armées des deux pays et ont perpétré ou inspiré des attentats dans des dizaines de villes à travers le monde.

Son chef d'alors, Abou Bakr al-Baghdadi, tué en 2019 par les forces spéciales américaines dans le nord-ouest de la Syrie, est sorti de l'ombre pour diriger le groupe ultra-dur et se proclamer "calife" de tous les musulmans.

Le califat s'est effondré en Irak, où il disposait d'une base située à seulement 30 minutes de route de Bagdad, et en Syrie, après une campagne militaire soutenue menée par une coalition dirigée par les États-Unis.

Le nouveau chef, connu sous le pseudonyme d'Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi, reste entouré de secret, près d'un an après avoir été nommé à ce poste.

NOUVELLES TACTIQUES AU MOYEN-ORIENT

L'IS a changé de tactique depuis l'effondrement de son califat et une série d'autres revers au Moyen-Orient.

Autrefois basé dans la ville syrienne de Raqqa et la ville irakienne de Mossoul, à partir desquelles il cherchait à régner comme un gouvernement centralisé, le groupe s'est réfugié dans l'arrière-pays de ces deux pays fracturés.

Ses combattants sont dispersés en cellules autonomes, son leadership est clandestin et sa taille globale est difficile à quantifier. L'ONU l'estime à 10 000 dans ses zones d'influence.

Le mouvement est entré dans la clandestinité avec des cellules dormantes qui lancent des attaques ponctuelles, selon un conseiller en sécurité du gouvernement irakien qui aide à traquer l'EI.

Tous les principaux combattants étrangers ont fui l'Irak pour des pays tels que l'Afghanistan, la Syrie et le Pakistan. La plupart ont rejoint la branche Khorasan de l'État islamique (ISIS-K), nommée d'après un ancien terme désignant la région qui comprenait des parties de l'Iran, du Turkménistan et de l'Afghanistan

Cette branche est active le long des frontières de l'Iran avec l'Afghanistan et le Pakistan.

Sanaullah Ghafari, le chef de la branche afghane de l'EI, âgé de 29 ans, a supervisé sa transformation en l'une des branches les plus redoutables du réseau islamiste mondial, capable de mener des opérations loin de ses bases dans les régions frontalières de l'Afghanistan.

L'AFRIQUE

L'État islamique - souvent appelé ISIS, ISIL ou Daesh - s'est également implanté dans certaines régions d'Afrique.

En Ouganda, des militants des Forces démocratiques alliées (ADF), rebelles liés à l'IS, ont organisé une série d'attaques ces derniers mois, notamment un massacre dans un internat, le meurtre d'un couple en lune de miel et, le mois dernier, un raid sur un village qui a tué au moins trois personnes.

Le groupe, qui a commencé par un soulèvement en Ouganda, a largement déplacé ses opérations vers la République démocratique du Congo voisine, où il a mené de nombreuses attaques.

Plusieurs autres groupes ont prêté allégeance à l'IS en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Ses affiliés contrôlent de vastes zones rurales du Mali, du Niger et du nord du Burkina Faso, ainsi que l'Afrique du Nord.

En janvier 2023, l'armée américaine a mené une opération qui a permis de tuer un haut responsable de l'EI dans le nord de la Somalie. L'ONU craint que des groupes militants n'exploitent l'instabilité politique au Soudan, en proie à une guerre civile.

FORCE GLOBALE

Le Centre national américain de lutte contre le terrorisme a déclaré que la menace posée par l'EI et un autre groupe militant, Al-Qaïda, "est au plus bas avec la suppression des éléments les plus dangereux".

Il a toutefois ajouté que la moitié des branches de l'IS sont désormais actives dans les insurrections en Afrique et "pourraient être prêtes à poursuivre leur expansion".

Le groupe a perdu trois grands chefs et au moins 13 autres agents de haut rang en Irak et en Syrie depuis le début de l'année 2022, ce qui a contribué à une perte d'expertise et à un déclin des attaques de l'ISIS au Moyen-Orient.