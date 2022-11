Factbox-Qu'est-ce que le missile S-300 qui aurait frappé la Pologne ?

Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un missile de défense aérienne ukrainien, mais que la Russie portait la responsabilité finale de l'incident pour avoir envahi l'Ukraine, déclenchant une guerre qui dure maintenant depuis près de neuf mois. À l'époque, la Russie tirait des dizaines de missiles sur des villes d'Ukraine.

QU'EST-CE QUE LE S-300 ?

* Le S-300 est une famille de missiles sol-air, développée à l'origine par l'Union soviétique. Il a été mis en service pour la première fois à la fin des années 1970 après une décennie de développement.

* Il existe plusieurs versions de la fusée S-300, avec des capacités techniques et des portées différentes. La portée maximale du missile standard est de 150 km (93 miles) et les ogives pèsent 133-143 kg (293-315 lb), selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS).

* On ne sait pas quelle version a pu être utilisée lors de l'incident de mardi.

* Les missiles S-300 sont destinés à abattre les avions, les drones et les missiles de croisière et balistiques entrants. Les lanceurs S-300 complets comprennent des radars de détection qui suivent les cibles entrantes. Les missiles sont équipés de systèmes de guidage pour s'accrocher automatiquement aux cibles. Plusieurs missiles individuels peuvent être tirés simultanément sur plusieurs cibles.

* La version la plus récente du S-300 - appelée Antey-2500, qui a été mise en service au début des années 2010 - a une portée de 350 km, selon une entrée de catalogue sur Rosobornexport, l'agence publique russe d'exportation d'armes. Le système possède "des caractéristiques tactiques et techniques élevées qui permettent de l'utiliser pour la défense aérienne des installations administratives, industrielles et militaires les plus importantes, des groupes de troupes, des infrastructures côtières et des forces navales sur le site de stationnement", peut-on lire sur le site de Rosoboronexport.

QUI UTILISE LE MISSILE S-300 ?

* Il est utilisé à la fois par la Russie et l'Ukraine, ainsi que par 18 autres pays dont la Grèce, la Slovaquie et la Bulgarie, membres de l'OTAN, selon le CSIS, un groupe de réflexion basé à Washington.

* La Russie a semblé utiliser des missiles S-300 réformés pour frapper des cibles terrestres pendant la guerre en Ukraine, signe d'une diminution potentielle des stocks de missiles, selon les analystes militaires.

* Moscou a précédemment vendu des missiles S-300 au Venezuela, à la Chine, à l'Iran et à l'Egypte, entre autres pays.

* La Russie a déployé des missiles S-300 en Syrie et les a stationnés sur la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée à l'Ukraine en 2014.

* Selon les médias militaires russes, le système de missiles S-300 a été utilisé pour la première fois lors de la guerre de 2020 entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet du Nagorno-Karabakh.