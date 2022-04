Factbox-Qu'est-ce que le statut fiscal britannique de "non-dom" et qui peut y prétendre ?

Le statut de "non-dom" est controversé en Grande-Bretagne car il s'agit d'une option pour très peu de contribuables et il est très majoritairement utilisé par les 1% de personnes gagnant le plus d'argent, pour qui il peut faciliter l'évasion fiscale.

Ce système, qui se distingue du statut de résident, est inhabituel parmi les autres grands pays occidentaux.

Qui peut être non-domicilié ?

Être non-domicilié est un statut fiscal qui peut être utilisé par une personne qui vit en Grande-Bretagne mais qui a un "lien principal" - en gros, son domicile permanent - en dehors du pays, selon les directives fiscales britanniques.

Si une personne est non domiciliée, elle peut alors choisir de payer une taxe pour être autorisée à payer des impôts sur la base d'un versement - c'est-à-dire uniquement sur les revenus qu'elle apporte au Royaume-Uni.

Une personne non domiciliée doit choisir de payer l'impôt sur une base de transfert de fonds, ou sur son revenu global. Sunak a épousé Murthy en 2009 et le couple a déménagé en Grande-Bretagne en 2013, selon le journal i.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Un "non-dom" peut choisir de ne pas avoir à payer l'impôt britannique sur les revenus ou les plus-values gagnés à l'étranger, à moins qu'il n'apporte son argent en Grande-Bretagne. Ils doivent toujours payer des impôts en Grande-Bretagne sur l'argent gagné en Grande-Bretagne.

Pourquoi cette mesure est-elle controversée ?

Elle peut favoriser les personnes aisées qui gagnent des revenus en dehors de la Grande-Bretagne, leur permettant de bénéficier de taux d'imposition plus faibles à l'étranger.

Cela en a fait une cible pour ceux qui disent que le système fiscal britannique profite aux riches, et le terme "non-dom" est souvent utilisé par les médias comme un terme péjoratif.

Le parti travailliste de l'opposition a déjà demandé la suppression pure et simple de ce statut. Les conservateurs au pouvoir, répondant à la colère du public face à cette injustice perçue, ont annoncé des critères d'éligibilité plus stricts en 2015.

Qui est éligible ?

Pour être classée comme non-domiciliée, une personne doit démontrer que son domicile se trouve dans un autre pays. Un domicile fait généralement référence au pays que le père d'une personne considérait comme sa résidence permanente lorsqu'elle est née.

Une personne ne peut être classée comme non domiciliée que pendant 15 ans au maximum lorsqu'elle vit en Grande-Bretagne.

Pour payer l'impôt sur la base d'un transfert, il faut payer des frais de 30 000 livres par an, qui passent à 60 000 livres pour ceux qui résident en Grande-Bretagne depuis au moins 12 ans. Le statut de non-dom permanent a été aboli en 2017.

Combien y a-t-il de non-doms ?

Il y a plus de 75 000 ressortissants étrangers pour la plupart, selon les données du gouvernement. Une étude réalisée cette semaine a montré que plus d'un banquier sur cinq gagnant au moins 125 000 livres (164 000 dollars) par an en Grande-Bretagne a bénéficié du statut fiscal de non-dominé par le passé.