Factbox-Qu'est-ce que les obligations indexées et pourquoi la Banque d'Angleterre les achète-t-elle ?

Voici un résumé de ce que sont les obligations indexées et pourquoi la BoE les achète.

QU'EST-CE QU'UNE OBLIGATION INDEXÉE ?

Les gouvernements du monde entier vendent régulièrement des obligations indexées - qui protègent les investisseurs contre l'inflation car leurs paiements augmentent et diminuent en fonction de la croissance des prix - dans le cadre de leurs emprunts plus larges sur les marchés financiers.

La Grande-Bretagne a émis sa première obligation indexée en 1981, suivie par l'Australie, le Canada, le Mexique, les États-Unis et plusieurs économies émergentes.

Les États-Unis ont émis leur premier Treasury Inflation Protected Security (TIPS) en 1997, alors que l'inflation américaine était juste au-dessus de 2 %.

La récente flambée de l'inflation dans le monde a accru la demande d'obligations indexées par les investisseurs, mais leur sensibilité à la hausse des taux d'intérêt signifie que beaucoup ont perdu de leur valeur cette année.

QU'EN EST-IL DES LINKERS BRITANNIQUES ?

Le stock de dette indexée de la Grande-Bretagne s'élevait à environ 558 milliards de livres (617,54 milliards de dollars) mardi, représentant environ un quart du portefeuille de la dette du gouvernement, une part plus importante que dans de nombreuses autres économies riches.

Avec la hausse de l'inflation qui ajoute des milliards de livres aux coûts de la dette liée aux linkers, le gouvernement a essayé de réduire leur part dans l'ensemble de ses emprunts, d'autant plus qu'ils sont liés à l'indice des prix de détail qui a rendu l'inflation plus élevée que l'indice des prix à la consommation plus largement suivi.

QU'EST-IL ARRIVÉ AUX LINKERS BRITANNIQUES RÉCEMMENT ?

L'année a été calamiteuse pour les gilts indexés, certaines obligations à longue échéance ayant perdu plus de 75 % de leur valeur depuis la fin de l'année 2022.

Les linkers britanniques se sont moins bien comportés qu'ailleurs.

Cela reflète non seulement leur sensibilité à la hausse des taux d'intérêt, mais aussi une perte de confiance des investisseurs dans les actifs britanniques depuis que le Premier ministre Liz Truss a mis en œuvre son plan de relance de la croissance économique, financé par des réductions d'impôts non financées.

QUE FAIT LA BANQUE D'ANGLETERRE ?

La banque centrale britannique a déclaré mardi qu'elle inclurait la dette liée à l'inflation dans le programme d'achat d'obligations d'urgence qu'elle a lancé le 28 septembre après que le plan économique du nouveau gouvernement ait alarmé les investisseurs par l'ampleur de ses emprunts.

La BoE a déclaré qu'elle achèterait jusqu'à 5 milliards de livres d'obligations indexées par jour, soit le même montant que son maximum pour les obligations normales.

Elle espère que son action réduira le risque que les fonds de pension soient obligés de vendre des obligations indexées et d'autres obligations, ce qui pourrait créer une boucle auto-entretenue de ventes à mesure que les prix baissent davantage.

(1 $ = 0,9036 livre)