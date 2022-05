Factbox-Quatre courses à suivre dans les primaires de l'Ohio pour le Congrès américain et le gouverneur

Voici quatre concours à surveiller dans l'Ohio :

J.D. VANCE V. JOSH MANDEL

Ce concours pour succéder au sénateur républicain Rob Portman, qui prend sa retraite, se profile comme un test très médiatisé de la capacité de l'ancien président Donald Trump à façonner le champ républicain à son goût, alors qu'il envisage une autre candidature à la Maison Blanche.

Trump a bouleversé cette course très serrée en soutenant J.D. Vance, auteur de "Hillbilly Elegy" et investisseur en capital-risque, un nouveau venu en politique qui était à la traîne des autres candidats. Les républicains de l'Ohio ont fait valoir que les critiques passées de Vance à l'égard de Trump pourraient nuire aux chances du parti de conserver le siège en novembre.

Le rival le plus important de Vance est Josh Mandel, un ancien marine américain et ancien trésorier d'État, qui avait été considéré comme le favori avant l'approbation de Trump. Comme Vance, Mandel a soutenu les fausses allégations de fraude électorale de Trump.

Les autres candidats comprennent : Jane Timken, une ancienne présidente du parti républicain de l'État ; le banquier Mike Gibbons, et Matt Dolan, un riche sénateur d'État qui est le seul candidat à reconnaître que Biden a été élu légitimement.

LA CANDIDATURE DE TIM RYAN AU SÉNAT

Le représentant américain Tim Ryan est considéré comme le favori pour remporter l'appui des démocrates face à Morgan Harper, un avocat progressiste et Traci Johnson, cadre dans le secteur de la technologie.

Ryan représente la région de Youngstown au Congrès depuis 2002, se taillant une réputation de centriste sur les questions sociales et de libéral sur les questions économiques. Le gagnant de ce concours devra probablement mener un combat difficile contre le candidat républicain dans un État qui a régulièrement dérivé vers la droite au cours de la dernière décennie.

LE GOUVERNEUR MIKE DEWINE FAIT FACE À DES CHALLENGERS

Le gouverneur républicain sortant Mike DeWine fait face à deux challengers : l'ancien représentant Jim Renacci, qui a échoué dans une candidature au Sénat américain en 2018, et l'agriculteur Joe Blystone. Si DeWine remporte la primaire comme prévu, il est favori pour être réélu à l'automne.

DUEL DÉMOCRATIQUE : BROWN V. TURNER

La primaire démocrate dans le 11e district du Congrès de l'État, basé à Cleveland, présente une revanche entre la représentante sortante Shontel Brown et la progressiste Nina Turner, qui a perdu dans une élection spéciale l'année dernière. Cette course a été considérée comme une bataille par procuration entre l'aile progressiste du parti démocrate, qui a soutenu Turner, et les figures de l'establishment, qui se sont rangées derrière Brown.

Le vainqueur de cette primaire sera fortement favorisé pour gagner en novembre.