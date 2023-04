Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a dévoilé mercredi un projet de loi qui associerait une réduction des dépenses de 4 500 milliards de dollars à un relèvement de la limite de la dette fédérale de 1 500 milliards de dollars, définissant ainsi une position d'ouverture dans ce qui risque d'être un débat partisan tendu sur les emprunts de l'État.

Voici un résumé de son plan :

RELÈVEMENT DU PLAFOND DE LA DETTE

Le projet de loi de M. McCarthy suspendrait le plafond d'emprunt de la nation, actuellement de 31 400 milliards de dollars, jusqu'au 31 mars 2024 ou jusqu'à ce qu'il soit relevé de 1 500 milliards de dollars supplémentaires, selon ce qui se produira en premier. À ce moment-là, le Congrès devrait se pencher à nouveau sur la question, alors que la campagne présidentielle de 2024 bat son plein.

LIMITATION DES DÉPENSES

Le plan prévoit de ramener le montant des dépenses approuvées chaque année par le Congrès à 1,47 trillion de dollars pour l'exercice fiscal clos le 30 septembre et de limiter la croissance à 1 % par an au cours des dix prochaines années. Ces plafonds serviraient en fait à réduire les dépenses, puisqu'ils ne permettraient pas de suivre l'inflation et la croissance démographique prévues.

À l'intérieur de ce chiffre, les parlementaires devront encore déterminer la part à consacrer au Pentagone et celle à consacrer aux agences nationales telles que l'Agence pour la protection de l'environnement, qui est un éternel sujet de discorde entre les partis.

Le Congrès a accepté des plafonds de dépenses similaires en 2011, lors d'une autre impasse sur le plafond de la dette, mais n'a souvent pas respecté ces plafonds au cours des années suivantes.

Les plafonds ne s'appliqueraient pas aux programmes de prestations tels que la sécurité sociale et l'assurance-maladie, qui devraient connaître une croissance spectaculaire en raison du vieillissement de la population.

RÉCUPÉRER LES FONDS NON DÉPENSÉS DU COVID-19

Le plan annulerait les fonds restants des 5 200 milliards de dollars approuvés par le Congrès entre 2020 et 2022 pour lutter contre le COVID-19. Selon la Maison Blanche, les fonds restants s'élevaient à moins de 80 milliards de dollars en janvier et sont probablement moins élevés aujourd'hui.

La majeure partie de cet argent est destinée aux fonds de pension des syndicats en difficulté, aux soins de santé des anciens combattants et à la recherche médicale.

ANNULER L'ALLÈGEMENT DE LA DETTE ÉTUDIANTE

Elle annulerait les efforts déployés par le président démocrate Joe Biden pour annuler environ 400 milliards de dollars de dettes étudiantes, ce que les républicains ont qualifié d'injuste pour ceux qui ne sont pas allés à l'université ou qui ont déjà remboursé leurs dettes. La Cour suprême devrait se prononcer avant le mois de juillet sur la légalité de ce plan.

BUDGET DE L'IRS

Le plan prévoit un plan d'investissement de 80 milliards de dollars pour l'Internal Revenue Service (IRS), que l'agence de recouvrement des impôts utilisera pour embaucher davantage de personnel et déployer de nouvelles technologies. Le Congressional Budget Office, un organisme non partisan, prévoit que les nouveaux fonds généreront environ 204 milliards de dollars grâce à une meilleure application de la loi.

ABROGER LES INCITATIONS FISCALES ÉCOLOGIQUES

La loi abrogerait les mesures d'incitation en faveur des énergies renouvelables, des véhicules électriques et d'autres technologies respectueuses du climat que les démocrates ont adoptées l'année dernière dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act).

RENFORCER LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE TRAVAIL

Le plan renforcerait les exigences en matière de travail pour les participants au programme SNAP, qui fournit de l'argent pour les courses aux personnes à faible revenu.

AUTORITÉ ACCRUE SUR LES RÉGLEMENTATIONS

Le plan donnerait au Congrès plus de pouvoir pour examiner les nouvelles règles proposées par le pouvoir exécutif, ce qui pourrait donner aux républicains plus de pouvoir pour bloquer les réglementations relatives à l'environnement, au lieu de travail et autres qu'ils considèrent comme néfastes.

PLUS D'INCITATIONS POUR LE PÉTROLE ET LE GAZ

Le programme de M. McCarthy comprend un vaste projet de loi sur les combustibles fossiles qui a été adopté en mars par la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, mais qui est au point mort au Sénat, contrôlé par les démocrates.

Ce projet de loi vise à stimuler la production de pétrole et de gaz en réduisant les relations, en encourageant le développement énergétique sur les terres fédérales et en éliminant les mesures d'incitation en faveur du climat soutenues par les démocrates.