Factbox-Que signifient les déboires de Donald Trump pour sa campagne de 2024 ?

COURSE À LA MAISON BLANCHE

Le 15 novembre, Trump lance sa campagne pour la nomination républicaine pour affronter le président démocrate Joe Biden. Plusieurs candidats soutenus par Trump ont perdu aux élections de mi-mandat, dont Herschel Walker dans un second tour en Géorgie mardi.

Pendant sa campagne de 2016 et tout au long de ses quatre années de mandat, M. Trump s'est débarrassé à plusieurs reprises de scandales et de contestations judiciaires, survivant à deux procès de destitution au Congrès. Il a qualifié les enquêtes judiciaires de "chasses aux sorcières" à motivation politique et utilise régulièrement les nouvelles des enquêtes pour collecter des fonds auprès de ses principaux partisans.

Aucune des enquêtes n'empêcherait Trump de faire campagne, bien que certains sondages d'opinion récents aient montré que les électeurs républicains transfèrent leur soutien à d'autres candidats potentiels à la Maison Blanche, notamment le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

ENQUÊTE CRIMINELLE À NEW YORK

Après le verdict de mardi dans l'affaire de fraude fiscale, le juge de l'État de New York a fixé la sentence au 13 janvier. La Trump Organization - qui exploite des hôtels, des terrains de golf et d'autres biens immobiliers dans le monde entier - risque jusqu'à 1,6 million de dollars d'amende.

La société avait plaidé non coupable. Trump n'a pas été inculpé.

Bien que l'amende ne devrait pas être importante pour une entreprise de la taille de la Trump Organization, la condamnation par un jury pourrait compliquer sa capacité à faire des affaires en effrayant les créanciers et les partenaires.

Allen Weisselberg, l'ancien directeur financier de la société, avait plaidé coupable et devait témoigner contre la Trump Organization dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Un avocat de la Trump Organization, Alan Futerfas, a promis de faire appel du verdict.

ENQUÊTE SUR LA TENTATIVE DE TRUMP DE RENVERSER L'ÉLECTION DE 2020

L'avocat spécial qui supervise deux enquêtes fédérales a délivré des assignations à comparaître devant un grand jury à des responsables électoraux locaux en Arizona, au Michigan et au Wisconsin, dans le cadre d'une enquête sur les efforts visant à renverser la défaite de Trump aux élections américaines de 2020.

Les citations à comparaître, rendues publiques mardi, visent également les communications impliquant une liste d'avocats de Trump pendant la campagne 2020, dont Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell, Justin Clark, Jenna Ellis et Cleta Mitchell.

Le 18 novembre, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a nommé Jack Smith conseiller spécial pour deux enquêtes du ministère de la Justice. La deuxième enquête porte sur le traitement par Trump de documents gouvernementaux classifiés après avoir quitté ses fonctions.

L'enquête sur une tentative ratée des alliés de Trump d'annuler les résultats de 2020 se concentre sur des lots de listes électorales bidon soumises aux Archives nationales des États-Unis pour le système État par État qui détermine les vainqueurs de l'élection présidentielle et sur un effort visant à empêcher le Congrès de certifier la victoire de Biden.

DOSSIERS GOUVERNEMENTAUX MANQUANTS

Le ministère de la Justice mène une enquête criminelle sur M. Trump pour avoir conservé des dossiers gouvernementaux, dont certains marqués comme classifiés, après avoir quitté ses fonctions en janvier 2021.

Les agents du FBI ont effectué une perquisition approuvée par le tribunal le 8 août dans la propriété de Trump à Mar-a-Lago. Une centaine de documents marqués comme classifiés figuraient parmi les milliers de documents saisis. Les enquêteurs étudient également la possibilité d'une obstruction à l'enquête.

Le 1er décembre, une cour d'appel américaine a porté un coup à M. Trump en annulant la nomination par un juge d'un arbitre indépendant chargé de contrôler les documents saisis par le FBI dans sa résidence de Floride et en autorisant l'utilisation de tous les documents dans le cadre d'une enquête criminelle sur l'ancien président.

POURSUITE CIVILE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE NEW YORK

La procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré dans une poursuite civile déposée en septembre que son bureau a découvert plus de 200 exemples d'évaluations d'actifs trompeuses par Trump et la Trump Organization entre 2011 et 2021.

James, une démocrate, accuse Trump d'avoir gonflé sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars pour obtenir des taux d'intérêt plus bas sur des prêts et obtenir une meilleure couverture d'assurance.

James cherche à interdire de façon permanente à Trump et à ses enfants Donald Jr, Eric et Ivanka Trump de diriger des sociétés dans l'État de New York, et à les empêcher, ainsi que sa société, d'acheter de nouvelles propriétés et de contracter de nouveaux prêts dans cet État pendant cinq ans.

Mme James veut également que les défendeurs remettent environ 250 millions de dollars qui, selon elle, ont été obtenus par fraude.

Trump a qualifié la poursuite du procureur général de chasse aux sorcières. Un avocat de Trump a qualifié les revendications de James de non fondées.

PLAINTE POUR DIFFAMATION

Dans une plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, l'ancienne chroniqueuse du magazine Elle, E. Jean Carroll, accuse Trump d'avoir commis des voies de fait au grand magasin Bergdorf Goodman de Manhattan il y a 27 ans et d'avoir menti en niant qu'il l'avait violée.

Carroll, 78 ans, a porté plainte pour coups et blessures le 24 novembre en vertu de l'Adult Survivors Act de New York, une nouvelle loi qui donne aux victimes d'agressions sexuelles une fenêtre d'un an pour poursuivre les abuseurs présumés, même si le délai de prescription a expiré.

Trump, 76 ans, a nié avoir violé Carroll ou l'avoir connue à l'époque, et a déclaré qu'elle n'était "pas mon genre." Son premier démenti en juin 2019 l'a incitée à porter plainte pour diffamation cinq mois plus tard.

Les deux parties attendent les décisions de la cour d'appel concernant l'argument de Trump selon lequel il était légalement immunisé contre la première poursuite de Carroll parce qu'il avait parlé en sa qualité de président.

Carroll demande des dommages et intérêts non spécifiés. À l'appui de sa plainte pour coups et blessures, elle affirme que Trump lui a causé un préjudice psychologique durable et l'a rendue incapable d'entretenir une relation amoureuse.

ATTAQUE DU CAPITOLE DES ÉTATS-UNIS

Le président du comité de la Chambre des représentants des États-Unis qui enquête sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis par des partisans de Trump a déclaré mardi que le comité avait décidé de faire des renvois criminels au ministère de la Justice.

Un renvoi ne signifie pas nécessairement que le ministère de la Justice, qui mène sa propre enquête sur l'émeute, décidera de porter des accusations.

La commission spéciale de la Chambre des représentants, dirigée par les démocrates, a passé plus d'un an à enquêter sur l'attaque du Capitole après que le président républicain de l'époque ait prononcé un discours enflammé dans lequel il affirmait faussement que sa défaite face à Biden était le résultat d'une fraude.

Cinq personnes, dont un policier, sont mortes pendant ou peu après l'émeute et plus de 140 policiers ont été blessés. Le Capitole a subi des millions de dollars de dégâts et le vice-président de l'époque, Mike Pence, les membres du Congrès et le personnel ont couru pour sauver leur vie dans le chaos.

ENQUÊTE SUR LA FALSIFICATION DES ÉLECTIONS EN GÉORGIE

Un grand jury spécial a été constitué en mai pour l'enquête d'un procureur de Géorgie sur les efforts présumés de Trump pour influencer les résultats des élections de 2020 dans cet État.

L'enquête porte en partie sur un appel téléphonique que Trump a passé au secrétaire d'État de Géorgie, le républicain Brad Raffensperger, le 2 janvier 2021. Trump a demandé à Raffensperger de "trouver" suffisamment de votes nécessaires pour annuler la défaite électorale de Trump en Géorgie.

Les experts juridiques ont déclaré que Trump pourrait avoir violé au moins trois lois électorales criminelles de Géorgie : conspiration pour commettre une fraude électorale, sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale et interférence intentionnelle avec l'exécution de tâches électorales.

Trump pourrait faire valoir que ses discussions étaient un discours libre protégé par la Constitution.

Dans un procès séparé, un juge fédéral californien a déclaré le 19 octobre que Trump avait sciemment fait de fausses déclarations de fraude électorale dans un procès électoral en Géorgie, citant des courriels que le juge a examinés.