Le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy sont parvenus samedi à un accord de principe sur le relèvement du plafond de la dette, qui permettrait de réduire certaines dépenses fédérales.

Bien que le projet de loi soit encore en cours de rédaction, les grandes lignes de l'accord ont été décrites par des sources démocrates et républicaines. Voici ce que nous savons à ce jour :

PLAFONNEMENT DES DÉPENSES DISCRÉTIONNAIRES

L'accord suspendrait le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars jusqu'en janvier 2025, ce qui permettrait au gouvernement américain de payer ses factures. En échange, les dépenses discrétionnaires non liées à la défense seraient plafonnées au niveau de l'année en cours en 2024 et n'augmenteraient que de 1 % en 2025.

Selon les estimations de l'Office of Management and Budget, le gouvernement américain consacrera 936 milliards de dollars aux dépenses discrétionnaires non liées à la défense en 2023, de l'argent destiné au logement, à l'éducation, à la sécurité routière et à d'autres programmes fédéraux.

UN RÉPIT POUR LES ÉLECTIONS DE 2024

L'extension de la limite de la dette se prolonge au-delà de 2024, ce qui signifie que le Congrès n'aurait pas à se pencher à nouveau sur cette question profondément polarisante avant l'élection présidentielle de novembre 2024.

Cela éviterait une nouvelle épreuve de force politique qui ébranlerait les investisseurs et les marchés mondiaux jusqu'à ce qu'un républicain soit élu président ou que M. Biden remporte un second mandat.

AUGMENTATION DES DÉPENSES DE DÉFENSE

L'accord devrait porter les dépenses de défense à environ 885 milliards de dollars, conformément à la proposition de budget de M. Biden pour 2024.

Cela représente une augmentation de 11 % par rapport aux 800 milliards de dollars alloués dans le budget actuel.

DÉPLACER LE FINANCEMENT SPÉCIAL DE L'IRS

Biden et les démocrates ont décroché 80 milliards de dollars de nouveaux financements pour une décennie afin d'aider l'IRS à appliquer le code des impôts pour les Américains fortunés dans la loi sur la réduction de l'inflation de l'année dernière, une mesure qui, selon l'administration, rapporterait 200 milliards de dollars de recettes supplémentaires au cours des 10 prochaines années.

Les républicains et les démocrates s'étaient opposés sur le transfert de ces fonds, qui étaient alloués dans le cadre de la loi en tant que "dépenses obligatoires" afin de les soustraire aux luttes politiques du processus budgétaire annuel, en tant que "dépenses discrétionnaires" devant être allouées par le Congrès.

L'IRS prévoyait d'utiliser cet argent pour embaucher des milliers de nouveaux agents, et les recettes fiscales supplémentaires qu'ils généraient devaient compenser une série de crédits d'impôt en faveur du climat. Les républicains ont fait valoir que les vérificateurs finiraient par s'en prendre aux Américains de la classe moyenne, bien que le Trésor et M. Biden aient déclaré qu'ils se concentreraient sur les ménages à hauts revenus.

COVID CLAWBACK

M. Biden et M. McCarthy devraient accepter de récupérer les fonds inutilisés de l'aide COVID dans le cadre de l'accord budgétaire, y compris les fonds qui avaient été mis de côté pour la recherche sur les vaccins et l'aide en cas de catastrophe. Le montant estimé des fonds non utilisés se situe entre 50 et 70 milliards de dollars.

EXIGENCES DE TRAVAIL

MM. Biden et McCarthy se sont vivement opposés sur la question de l'imposition de conditions de travail plus strictes aux Américains à faibles revenus pour pouvoir bénéficier des programmes alimentaires et de soins de santé.

Aucun changement n'a été apporté à Medicaid dans l'accord, mais celui-ci impose de nouvelles exigences en matière de travail aux personnes à faibles revenus qui bénéficient d'une aide alimentaire dans le cadre du programme connu sous le nom de SNAP. Ces exigences s'appliqueraient aux bénéficiaires jusqu'à l'âge de 54 ans, et non plus jusqu'à l'âge de 56 ans comme l'avaient proposé les républicains.

Le SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) est un programme fédéral d'aide alimentaire qui touche plus de 40 millions de personnes.

PERMIS D'EXPLOITATION DE L'ÉNERGIE

MM. Biden et McCarthy se sont mis d'accord sur de nouvelles règles visant à faciliter l'obtention de permis pour les projets énergétiques, y compris ceux basés sur les combustibles fossiles. M. McCarthy et ses collègues républicains avaient fait de la réforme des permis l'un des piliers de tout accord et la Maison-Blanche avait apporté son soutien à ce plan au début du mois.

M. Biden a protégé les dispositions relatives au climat de sa loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), ont indiqué des sources.

Un projet de loi visant à stimuler le transport d'électricité entre les régions des États-Unis a été envisagé dans le cadre des négociations, a rapporté Reuters jeudi. Cette mesure pourrait être associée à de légères modifications de la loi fondamentale des États-Unis en matière d'environnement, la National Environmental Policy Act (NEPA), qui régit l'évaluation environnementale de projets tels que les routes et les oléoducs.